Cuáles son las dos metas de Trump en la guerra de Medio Oriente: “Israel se está jugando la existencia”

Este martes el Gobierno de los Estados Unidos intensificó sus ataques contra Irán. En su visita a los estudios de LN+, el experto en geopolítica Mookie Tenembaum se refirió a los objetivos que pretende alcanzar el presidente Donald Trump luego de este movimiento en la guerra de Medio Oriente.

Mookie Tenembaum, analista internacional en LN+

“El presidente Trump tiene dos metas”, planteó Tenembaum, y argumentó: “Por un lado, desmoralizar al enemigo. Por ejemplo, cuando él dice ‘ustedes ya están acabados, se tienen que rendir porque los vamos a matar a todos’, lo que está haciendo es el famoso fog of war o niebla de guerra: los saca de eje“.

“Y por otro lado, a partir de esos embates verbales contra Irán, lo que busca el presidente de los Estados Unidos es ver cómo reaccionan los mercados”, resaltó el geopolítico.

“Comprobar si su palabra puede hacer caer el valor internacional del petróleo. Es decir, el verdadero valor del petróleo, sin el agregado de la histeria. Y en las últimas horas, comprobamos que lo logró“, remató Tenembaum.

El experto visitó los estudios de LN+

La guerra y su cuestión existencial

En su análisis, Tenembaum también se refirió a la ofensiva militar israelí. "Hasta este momento, el 90% de los bombardeos los hizo Israel“, subrayó Tenembaum, y apuntó: ”Estados Unidos tiene muchísimo más poder, pero Israel es más quirúrgico“.

En palabras del experto, “en la guerra de Medio Oriente, Israel se está jugando la existencia. Porque Irán no es solo una amenaza económica y militar, sino directamente existencial".

Mapa de los puntos neurálgicos del enfrentamiento entre Irán, Israel y EE.UU.

El ataque contra Turquía

Luego de colocar la lupa sobre Israel y Estados Unidos, Tenembaum corrió el enfoque de su análisis en dirección a Turquía.

“Erdogan, el presidente de Turquía, llamó al presidente de Irán, que es un payaso, para demostrarle que nadie puede meterse en el espacio aéreo de su país: tenía que demostrar poder”, aseveró el especialista al referirse al lanzamiento de dos misiles por parte del régimen hacia el país turco.

“Erdogan tenía que aparecer diciendo que no iba a permitir que bombardearan Turquía”, insistió el analista y se despidió con una lectura conspiranoica sobre el ataque.

“Otra posibilidad es que, desde la inteligencia israelí, hayan hecho una deep fake o llamada telefónica falsa para que, desde Irán y a través de coordenadas falsas, disparen los misiles hacia Turquía", esbozó Tenembaum, y cerró: “Porque, bien pensado, es una locura que Irán haga algo así, ya que la OTAN puede aplicar el artículo 5 e involucrar a todos los países miembros para defender a Turquía”.