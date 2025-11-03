Cuándo es el America Business Forum 2025 que reunirá a Trump y Messi en Miami

En los próximos días, la ciudad de Miami se convertirá en la sede del America Business Forum (ABF) 2025, una importante cumbre internacional que trata temas de negocios, deporte y cultura. Entre las figuras de amplia relevancia que participarán como oradores se encuentra el presidente Javier Milei, su par de Estados Unidos, Donald Trump, y Lionel Messi.

Desde su creación en 2016, el America Business Forum se consolidó como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, en la que son convocados jefes de Estado, CEOs de compañías globales, referentes culturales y distintos emprendedores. En esta oportunidad, el evento será conducido por Bret Baier, presentador de la cadena Fox News.

El lema de este año es “The World Meets in America” (“El mundo se reúne en América”, en español).

Cuándo será el America Business Forum

El importante evento tiene fecha a realizarse el próximo 5 y 6 de noviembre. El valor de las entradas oscila entre los US$100 y los US$10.000, según figura en el sitio web oficial del foro. Con sede en la popular ciudad de Estados Unidos, se realizará en el Kaseya Center, estadio de los Miami Heat, el equipo de básquet más popular de la zona.

Además de Trump y Milei, entre los oradores figuran la venezolana María Corina Machado, reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025; Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google; el tenista español Rafael Nadal; Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase; Will Smith, actor y productor internacional; Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel; Gianni Infantino, presidente de la FIFA; y Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1.

El estadio de los Miami Heat en donde se realizará el evento. Twitter

La agenda del evento

Según expresan desde la organización en el sitio web, en el America Business Forum 2025 “se realizarán anuncios importantes“, se “revelarán novedades” y se explorará su visión sobre la evolución de Miami y el mundo en esta “nueva era de disrupción”. “ABF es una oportunidad única de acceso e inspiración, una experiencia inspiradora, que invita a la reflexión y que realmente puede transformar tu perspectiva del mundo y tu propio potencial”, detallan.

Además de las charlas para los asistentes, habrá distintas entrevistas individuales con algunos de los líderes que fueron considerados como “los más influyentes de la época”. “Desde directores ejecutivos de empresas Fortune 100 hasta íconos mundiales del deporte y el entretenimiento, ABF Miami ofrece conversaciones exclusivas que inspiran, desafían y conectan", expresan.

La visita de Milei

El nuevo viaje de Milei a Estados Unidos se concretará después de las elecciones legislativas en las que ganó La Libertad Avanza (LLA), fortaleciendo sus bloques en el Congreso y asegurando así el auxilio económico dispuesto por Trump en pleno proceso.

A su vez, el Banco Central (BCRA) anunció recientemente la firma de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un monto de hasta US$20.000 millones. El programa -que se confirmó una semana antes de los comicios legislativos- estará destinado a reforzar la posición de reservas internacionales del país.