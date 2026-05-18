Qué significan las nuevas sanciones de Estados Unidos contra GAESA y qué implica para los cubanos en el exilio

Las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por los militares cubanos, marcan un nuevo endurecimiento de la política de presión de la administración de Donald Trump hacia la isla. La medida apunta al núcleo económico del sistema cubano y podría tener efectos sobre empresarios, bancos extranjeros y miembros de la comunidad cubana en el exterior que mantienen vínculos económicos con el país caribeño.

Estados Unidos sanciona a GAESA: qué anunció el Departamento de Estado

Según informó el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) en un comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, las sanciones fueron adoptadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por Donald Trump el 1° de mayo de 2026. La decisión incluye al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA); a Ania Guillermina Lastres Morera, su presidenta ejecutiva; y a Moa Nickel S.A. (MNSA).

Las palabras de Trump sobre Cuba

De acuerdo con la explicación oficial, el Gobierno estadounidense considera que estas entidades forman parte de la estructura económica que sostiene al régimen cubano y que, además, representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En el texto difundido por el DOS, Rubio afirmó que el régimen comunista cubano “ha llevado a la isla a la ruina” y acusó a La Habana de funcionar como plataforma para operaciones de inteligencia y actividades militares extranjeras.

La medida forma parte de una campaña más amplia impulsada por la Casa Blanca para endurecer las restricciones económicas y financieras sobre sectores estratégicos de la economía cubana. El comunicado anticipó que podrían anunciarse nuevas designaciones y sanciones “en los próximos días y semanas”.

Qué es GAESA, el conglomerado militar cubano sancionado por EE.UU.

El Departamento de Estado describió a GAESA como el núcleo económico del sistema cubano administrado por las Fuerzas Armadas. El conglomerado controla empresas vinculadas al turismo, los servicios financieros, las marinas, el comercio y otras áreas clave de la economía de la isla.

Según estimaciones citadas por el DOS, GAESA manejaría al menos el 40% de la economía cubana y tendría ingresos superiores incluso al presupuesto estatal. Washington sostiene además que el grupo administra hasta US$20.000 millones en activos que Washington considera ilícitos y acusa a sus directivos de desviar fondos al exterior mientras la población cubana enfrenta problemas de infraestructura, escasez de alimentos y frecuentes apagones.

El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que las sanciones se aplican bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada el pasado 1° de mayo de 2026 Ramon Espinosa - AP

La sanción contra Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva del conglomerado, responde a que el Gobierno estadounidense la considera responsable de gestionar los activos internacionales de GAESA. Al mismo tiempo, la inclusión de MNSA busca castigar las operaciones mineras vinculadas al níquel, una de las exportaciones más importantes de Cuba.

Qué operaciones quedan prohibidas por las sanciones contra GAESA

El comunicado del DOS detalló que todas las propiedades y activos de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos estadounidenses, quedan bloqueados automáticamente. Además, cualquier empresa que pertenezca en un 50% o más a las entidades designadas también quedará alcanzada por las restricciones.

En la práctica, esto significa que:

Los ciudadanos y empresas de Estados Unidos no podrán realizar transacciones con las entidades sancionadas.

no podrán realizar transacciones con las entidades sancionadas. Los bienes o cuentas vinculados a GAESA dentro de jurisdicción estadounidense quedarán congelados.

Los bancos extranjeros y las compañías internacionales podrían exponerse a sanciones si facilitan operaciones significativas con entidades bloqueadas.

Las transferencias de fondos, prestación de servicios o envío de recursos hacia las empresas sancionadas quedarán prohibidas salvo autorización específica de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

El Gobierno estadounidense también advirtió que las instituciones financieras internacionales deberán actuar “con cautela” frente a cualquier vínculo comercial con empresas relacionadas con los sectores financiero, energético, minero, militar o de seguridad cubanos.

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Cómo pueden afectar las sanciones a los cubanos del exilio y las remesas

Aunque las sanciones están dirigidas formalmente contra empresas y dirigentes vinculados al Estado cubano, las consecuencias podrían extenderse a parte de la diáspora cubana, especialmente si esas operaciones pasan por empresas vinculadas a GAESA o por entidades bloqueadas.

Uno de los puntos más sensibles es que GAESA tiene presencia en sectores ligados al turismo, las remesas y diversos servicios económicos dentro de Cuba. Debido a ello, algunas operaciones financieras podrían enfrentar mayores controles o restricciones si existe sospecha de que terminan por beneficiar indirectamente al conglomerado militar.

Para muchos cubanos radicados en Estados Unidos, esto genera incertidumbre sobre la posibilidad de enviar dinero, invertir o sostener emprendimientos familiares en la isla. El endurecimiento de controles también podría afectar a compañías extranjeras que operan hoteles, marinas o negocios turísticos administrados por entidades vinculadas a GAESA.