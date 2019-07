El Chapo Guzmán fue sentenciado hoy a cadena perpetua más 30 años adicionales Fuente: Archivo

NUEVA YORK.- Hoy es el último día que veremos a uno de los mayores narcotraficantes de la historia, Joaquín "el Chapo" Guzmán , en público y que escuchemos su voz, e incluso algunos miembros de su familia lo vuelvan a ver en persona. Hoy es el final del juego para el capo mexicano, quien fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años adicionales por el juez Brian Cogan en Nueva York .

El Chapo, quien nunca habló durante el juicio, dijo hoy antes de la condena que había sido víctima de un trato "cruel" y se quejó de las condiciones carcelarias en las que ha permanecido en Estados Unidos . Mediante un traductor, el jefe narco definió su detención como "una tortura psicológica, emotiva y mental las 24 horas del día", al referirse al aislamiento.

"El juez me negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba observando", agregó a la vez que se quejó de la conducta inapropiada del jurado en el caso.

"Aquí no se hizo justicia. Estados Unidos no es mejor que otros países corruptos a los que este país no respeta", concluyó.

El gobierno estadounidense solicitó, además, poder recuperar 12.666 millones de dólares por los beneficios ilícitos que el Chapo obtuvo gracias al narcotráfico. El cálculo corresponde a las cantidades de droga sobre las que el jurado apoyó su veredicto a partir de las pruebas presentadas por la acusación y los testimonios de 14 testigos cooperantes, como sus exsocios Carlos "Chupeta" Ramírez, Jorge Cifuentes o los hermanos Flores.

Se lo acusa de traficar o intentar traficar 1213 toneladas de drogas a Estados Unidos a lo largo de casi 30 años, así como 1,44 toneladas de base de cocaína, 222 kilogramos de heroína, casi 50 toneladas de marihuana y "cantidades" de metanfetaminas.

Guzmán, de 62 años, fue declarado culpable en febrero de los 10 cargos que enfrentaba, incluyendo la participación en una empresa criminal continua y cargos de tráfico de drogas, entre otros. Los fiscales lo han calificado como el "líder despiadado y sediento de sangre" del cartel de Sinaloa y esperaban que le dieran cadena perpetua por sus crímenes.

Las pruebas, como dijo el juez, eran abrumadoras y demostraron cómo Guzmán utilizó el secuestro, la tortura y el asesinato como herramienta para disciplinar a los miembros de la organización y contra aquellos que actuaban contra los intereses del cartel. La Fiscalía permitió que una de las víctimas del Chapo hablara hoy. Se trató de Andrea Vélez, quien trabajó para el cartel, hasta que, explicó, Guzmán puso precio a su cabeza por el valor de un millón de dólares. Vélez contó que los miembros de la organización le advirtieron de que si se alejaba de ellos, saldría "en una bolsa de plásticos con los pies por delante". Ahora, asegura que da la cara públicamente para que las personas que se ven tentadas a sumarse en el negocio de la droga, no lo hagan.

La abogada Mariel Colón, quien ha visitado a Guzmán regularmente en prisión antes, durante y después de su juicio, dice que ella es optimista sobre sus posibilidades de apelación.

Pero si la apelación no tiene éxito, "entonces esta será la última vez que el público verá al Chapo", dijo Colón a CNN. "También podría ser la última vez que el Chapo pueda ver a su esposa".

La esposa del capo del narco mexicano, Emma Coronel Aispuro, arribó esta mañana al tribunal fuertemente custodiado en Brooklyn para la audiencia de sentencia de su marido, donde conoció su condena unas horas después. Posiblemente sea la última vez que la exreina de belleza de 30 años y madre de sus pequeñas hijas mellizas vea a su marido, ya que las autoridades no permiten que ésta lo visite en la cárcel, ni que le hable por teléfono.

Se espera que El Chapo pase el resto de sus días en la cárcel de Colorado ADX Florence, conocida como la "Alcatraz de las Montañas Rocosas" y considerada la más segura de Estados Unidos.

Agencias AP, AFP y Reuters