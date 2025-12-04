Es oficial: Times Square confirma la grilla de artistas para la fiesta de Año Nuevo en Nueva York

Este 2025, la transmisión en vivo del show de fin de año de Times Square será la más larga en la historia del famoso evento. Los artistas invitados para el espectáculo que se lleva a cabo en la Ciudad de Nueva York se subirán al escenario la noche del miércoles 31 de diciembre.

Los artistas que estarán en la fiesta de Año Nuevo en Nueva York

El Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (Nochevieja rockera de Dick Clark) con Ryan Seacrest 2026 será transmitido por ABC el 31 de diciembre a partir de las 20.00 hs (ET) y continuará el día siguiente hasta las 4.00 hs a través de Hulu, según The Hollywood Reporter.

La celebración de Año Nuevo en Times Square es una de las más populares en el mundo (Archivo) Facebook Times Square, New York City

La lista completa de artistas invitados incluye a figuras como:

4 Non Blondes

50 Cent

6lack

AJR

BigXthaPlug

Chance the Rapper

Charlie Puth

Chappell Roan

Ciara

Demi Lovato

DJ Cassidy’s Pass the Mic Live! Starring Busta Rhymes, T.I. & Wyclef Jean

Filmore

Goo Goo Dolls

Jess Glynne

Jessie Murph

Jordan Davis

KPop Demon Hunters: The Singing Voices of Huntrix – EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami

Leon Thomas

Le Sserafim

Lil Jon

Little Big Town

Madison Beer

Maren Morris, sponsored by Carnival Cruise Line

Mariah Carey

New Kids on the Block

OneRepublic

Pitbull

Post Malone

Rick Springfield

Russell Dickerson

The All-American Rejects

Tucker Wetmore

Zara Larsson

Todos los detalles del show de Año Nuevo de Times Square 2025-2026

La celebración neoyorquina es la más vista de todo Estados Unidos y, aunque iniciará en La Gran Manzana, también tendrá continuaciones que serán transmitidas por televisión desde ciudades como Las Vegas, Chicago y Puerto Rico, de acuerdo con ABC7 New York.

El presentador principal del evento será Ryan Seacrest y la copresentadora Rita Ora, La primera cuenta regresiva estará a cargo de Chance the Rapper y será desde Chicago.

Ryan Seacrest será el presentador principal del espectáculo de Año Nuevo de Times Square en Nueva York (Archivo) AP

Además, Rob Gronkowski, y Julianne Hough, estarán desde Las Vegas, Nevada, con la segunda cuenta regresiva. Y en los próximos días la organización dará a conocer los detalles de lo que ocurrirá en Puerto Rico.

La organización detalló que este año se llevará a cabo la transmisión más larga de la historia del show, ya que incluirá 90 minutos de show adicionales en comparación con los eventos realizados en los últimos 50 años.

Cómo se vive el Año Nuevo en Times Square

Cientos de miles de personas de diferentes partes del planeta se reúnen en Manhattan cada noche del 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo.

El atractivo principal del evento, además del espectáculo con artistas invitados, es el brillante orbe que cae desde más de 65 pies (20 metros) de altura en solo 60 segundos, de acuerdo con The New York Times.

El descenso de la bola de cristal de Times Square tiene lugar durante los últimos 60 segundos del año (xataka.com)

Esta celebración se ha convertido en toda una tradición de Nueva York y La Gran Manzana pasa meses en preparación para que este momento transcurra en paz, lo que incluye la coordinación de autoridades, el alcalde y otros funcionarios de municipios aledaños.

En 2024, el show de Año Nuevo de Times Square dio inicio con el himno nacional de Estados Unidos y continúo con el encendido y la elevación de la bola de Nochevieja.

Este orbe centelleante pesa más de 11 mil libras (5 toneladas) y está cubierta con miles de triángulos de cristal y luces, que convierten el momento en un espectáculo único y llamativo.

Además, justo al terminar la cuenta regresiva, más de 2000 libras (una tonelada) de confeti cae sobre la multitud reunida en el corazón de la ciudad. Generalmente, durante la noche se vive un clima frío con probabilidades de lluvia, aunque las autoridades emiten el pronóstico del clima pocas horas antes.