Es oficial: Times Square confirma la grilla de artistas para la fiesta de Año Nuevo en Nueva York
La lista completa de conciertos incluye a artistas como Chappell Roan y 50 Cent
- 4 minutos de lectura'
Este 2025, la transmisión en vivo del show de fin de año de Times Square será la más larga en la historia del famoso evento. Los artistas invitados para el espectáculo que se lleva a cabo en la Ciudad de Nueva York se subirán al escenario la noche del miércoles 31 de diciembre.
Los artistas que estarán en la fiesta de Año Nuevo en Nueva York
El Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve (Nochevieja rockera de Dick Clark) con Ryan Seacrest 2026 será transmitido por ABC el 31 de diciembre a partir de las 20.00 hs (ET) y continuará el día siguiente hasta las 4.00 hs a través de Hulu, según The Hollywood Reporter.
La lista completa de artistas invitados incluye a figuras como:
- 4 Non Blondes
- 50 Cent
- 6lack
- AJR
- BigXthaPlug
- Chance the Rapper
- Charlie Puth
- Chappell Roan
- Ciara
- Demi Lovato
- DJ Cassidy’s Pass the Mic Live! Starring Busta Rhymes, T.I. & Wyclef Jean
- Filmore
- Goo Goo Dolls
- Jess Glynne
- Jessie Murph
- Jordan Davis
- KPop Demon Hunters: The Singing Voices of Huntrix – EJAE, Audrey Nuna and Rei Ami
- Leon Thomas
- Le Sserafim
- Lil Jon
- Little Big Town
- Madison Beer
- Maren Morris, sponsored by Carnival Cruise Line
- Mariah Carey
- New Kids on the Block
- OneRepublic
- Pitbull
- Post Malone
- Rick Springfield
- Russell Dickerson
- The All-American Rejects
- Tucker Wetmore
- Zara Larsson
Todos los detalles del show de Año Nuevo de Times Square 2025-2026
La celebración neoyorquina es la más vista de todo Estados Unidos y, aunque iniciará en La Gran Manzana, también tendrá continuaciones que serán transmitidas por televisión desde ciudades como Las Vegas, Chicago y Puerto Rico, de acuerdo con ABC7 New York.
El presentador principal del evento será Ryan Seacrest y la copresentadora Rita Ora, La primera cuenta regresiva estará a cargo de Chance the Rapper y será desde Chicago.
Además, Rob Gronkowski, y Julianne Hough, estarán desde Las Vegas, Nevada, con la segunda cuenta regresiva. Y en los próximos días la organización dará a conocer los detalles de lo que ocurrirá en Puerto Rico.
La organización detalló que este año se llevará a cabo la transmisión más larga de la historia del show, ya que incluirá 90 minutos de show adicionales en comparación con los eventos realizados en los últimos 50 años.
Cómo se vive el Año Nuevo en Times Square
Cientos de miles de personas de diferentes partes del planeta se reúnen en Manhattan cada noche del 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo.
El atractivo principal del evento, además del espectáculo con artistas invitados, es el brillante orbe que cae desde más de 65 pies (20 metros) de altura en solo 60 segundos, de acuerdo con The New York Times.
Esta celebración se ha convertido en toda una tradición de Nueva York y La Gran Manzana pasa meses en preparación para que este momento transcurra en paz, lo que incluye la coordinación de autoridades, el alcalde y otros funcionarios de municipios aledaños.
En 2024, el show de Año Nuevo de Times Square dio inicio con el himno nacional de Estados Unidos y continúo con el encendido y la elevación de la bola de Nochevieja.
Este orbe centelleante pesa más de 11 mil libras (5 toneladas) y está cubierta con miles de triángulos de cristal y luces, que convierten el momento en un espectáculo único y llamativo.
Además, justo al terminar la cuenta regresiva, más de 2000 libras (una tonelada) de confeti cae sobre la multitud reunida en el corazón de la ciudad. Generalmente, durante la noche se vive un clima frío con probabilidades de lluvia, aunque las autoridades emiten el pronóstico del clima pocas horas antes.
Otras noticias de Agenda EEUU
Tensión en EE.UU. Trump no descarta avanzar con redadas contra migrantes y detenciones durante el Mundial 2026
En diciembre 2025. Walmart cerrará sus tiendas en EE.UU. por 24 horas: ¿cuándo aplica la medida?
"Es un día para compartir". Fue detenida por el ICE en Los Ángeles y salió tras cinco meses: el gesto que conmovió a todos
- 1
Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
- 2
Los mendocinos detenidos por robar en un shopping de Miami volvieron a la Argentina, pero deben regresar a EE.UU. en enero para una audiencia clave
- 3
Nuevo estudio: advierten sobre una práctica muy peligrosa para la salud que cada vez es más usada con intereses comerciales
- 4
Rocío Marengo fue mamá y presentó a su bebé con un emotivo video