Delcy Rodríguez le dio un ministerio a la hija del poderoso chavista Diosdado Cabello
La presidenta interina de Venezuela designó a Daniella Cabello al frente de la cartera de Turismo; en 2024 fue sancionada por el gobierno norteamericano
CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sumó este lunes a su gabinete a la hija del poderoso ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, en un nuevo cambio ministerial al cumplirse casi un mes de la captura de Nicolás Maduro.
Daniella Cabello, de 33 años, ocupará el cargo de ministra de Turismo. Rodríguez destacó la responsabilidad de Cabello en impulsar el desarrollo y la promoción del sistema turístico nacional, en una publicación en Telegram, enfatizando que Venezuela está “abierta al mundo”.
He decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo, quien asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional.
Su padre encarna el ala radical del chavismo y es considerado uno de los dirigentes más poderosos del oficialismo. Además de ministro de Interior, Diosdado Cabello es el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Estados Unidos ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.
Para analistas, esta decisión abre un debate sobre posibles prácticas de nepotismo en el gobierno venezolano, dado que Cabello carece de experiencia previa en posiciones de similar responsabilidad en el sector público.
Su perfil se inclina más hacia el mundo del espectáculo, con estudios universitarios inconclusos en ciencias políticas. Es conocida principalmente como cantante y productora musical.
Sin embargo, la joven nueva ministra del Poder Popular para el Turismo ha ocupado otros roles en instituciones relacionadas con la promoción externa del país.
En marzo de 2023, fue nombrada presidenta de la Fundación Marca País, entidad encargada de proyectar la imagen de Venezuela en el exterior.
Al año siguiente, Daniella Cabello fue sancionada por el Tesoro estadounidense al acusarla de apoyar órdenes de Maduro de “reprimir a la sociedad civil” para declararse ganador de los comicios de ese año “fraudulentamente”.
EEUU impuso este miércoles nuevas sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
El nuevo paquete de sanciones afecta a 21 funcionarios del gabinete de Maduro y altos mandos militares y de inteligencia del régimen.
Ese mismo año, el entonces presidente Maduro creó la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela y la designó al frente de esta nueva instancia para diversificar las exportaciones y fortalecer la presencia internacional.
Un patrón chavista
Para los analistas, este nombramiento se enmarca en un patrón observado en el chavismo, donde familiares de líderes han recibido cargos clave sin la experticia específica requerida.
En el pasado, Maduro designó a las hijas del fallecido Hugo Chávez en posiciones destacadas: María Gabriela como embajadora alterna ante la ONU, y Rosinés al frente del Instituto Nacional de Parques (Inparques), lo que fue interpretado por críticos como cuotas políticas para consolidar lealtades internas.
Analistas señalan que estas prácticas priorizan lazos familiares por sobre las competencias profesionales, en un contexto de desafíos económicos y sanciones internacionales que afectan al sector turístico venezolano.
La familia Cabello ha ostentado altos cargos en la administración pública en la era chavista. Marleny Contreras, esposa del poderoso ministro del Interior, históricamente bautizado como el número dos del chavismo, ocupó el ministerio de Turismo en 2015 durante el primer mandato de Maduro luego del fallecimiento de Hugo Chávez.
Su hermano, José David Cabello, está al frente del ente recaudador de impuestos (Seniat) desde 2008.
