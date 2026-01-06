Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto

Según reporta CNN, el tiroteo y disparos ocurridos el lunes por la noche en Caracas pudo haberse debido a un “malentendido” entre las fuerzas de seguridad que rodean las inmediaciones de la sede presidencial del Palacio de Miraflores, que está fuertemente asegurado tras la captura de Maduro en manos de Estados Unidos.

La información que compartió CNN indicaría que a raíz del sobrevuelo de dos drones, se activaron los sistemas de defensa antiaéreo y luego hubo disparos en tierra ante el desconcierto y la incertidumbre sobre quiénes controlaban los esos vehículos aéreos no tripulados.

Algunos de los disparos serían de armamento anti aéreo