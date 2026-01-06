Venezuela hoy, en vivo: Nicolás Maduro en EE.UU. y los últimos anuncios de Donald Trump, minuto a minuto
Las repercusiones de la captura del mandatario venezolano, los mensajes en el mundo y las últimas noticias
"Malentendido" entre las fuerzas de seguridad
Según reporta CNN, el tiroteo y disparos ocurridos el lunes por la noche en Caracas pudo haberse debido a un “malentendido” entre las fuerzas de seguridad que rodean las inmediaciones de la sede presidencial del Palacio de Miraflores, que está fuertemente asegurado tras la captura de Maduro en manos de Estados Unidos.
La información que compartió CNN indicaría que a raíz del sobrevuelo de dos drones, se activaron los sistemas de defensa antiaéreo y luego hubo disparos en tierra ante el desconcierto y la incertidumbre sobre quiénes controlaban los esos vehículos aéreos no tripulados.
No obstante, al cabo de unos minutos la situación quedó bajo control, no hubo incidentes mayores y las detonaciones cesaron, con ambos drones derribados.
El gobierno venezolano aseguró que “no hubo enfrentamientos”, mientras la Casa Blanca en Washington, explicó que “Estados Unidos no estuvo involucrado”.
María Corina Machado: "Venezuela se convertirá en el centro energético de América"
La líder de la oposición María Corina Machado afirmó el lunes que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” del continente americano, dos días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos.
“Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados”, declaró la nobel de Paz en una entrevista en Fox News en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
Machado además dijo que planea regresar “lo antes posible” a Venezuela, aunque el presidente Donald Trump parece haberla apartado del proceso para una transición de gobierno.
María Corina consideró que Trump merecía el Premio Nobel de la Paz
En diálogo con Fox News, María Corina Machado aseguró que Donald Trump merecía ganar el Premio Nobel de la Paz y que ahora lo merece aún más. “Si yo creía que se lo merecía en octubre, ¡imagínate ahora!. Tan pronto como supe que nos habían concedido el Premio Nobel de la Paz, ¡se lo dediqué al presidente Trump!”, aseguró la líder venezolana.
“Mucha gente, la mayoría, dijo que era imposible lograr lo que acaba de hacer el sábado 3 de enero. Creo que le ha demostrado al mundo lo que quiere. Es decir, el 3 de enero pasará a la historia como el día en que la Justicia derrotó a la tiranía. ¡Es un hito! Y no sólo es enorme para el pueblo venezolano y nuestro futuro, creo que es un gran paso para la humanidad, para la libertad y la dignidad humana”, enfatizó Machado.
María Corina Machado calificó como "acción histórica" la decisión de Trump de capturar a Maduro
Durante la misma entrevista en Fox News, retransmitida por las redes de Vente Venezuela, María Corina Machado habló sobre la relación con Donald Trump y consideró que la captura de Maduro fue una “acción histórica”. “De hecho, hablé con el presidente Trump el 10 de octubre, el mismo día en que se anunció el premio [Nobel de la Paz]. Desde entonces no, pero sí quiero decir hoy, en nombre del pueblo venezolano, lo agradecidos que estamos por su valiente visión”, manifestó la líder venezolana.
“Las acciones históricas que ha tomado contra este régimen narcoterrorista para comenzar a desmantelar esta estructura y llevar a Maduro ante la justicia, significa que 30 millones de venezolanos están ahora más cerca de la libertad, pero también que Estados Unidos de América es un país más seguro hoy en día”, reflexionó.
María Corina: "Queremos una elección libre, segura y en paz"
Durante una entrevista con el canal Fox News, María Corina Machado pidió asegurar una “elección segura, en paz y libre” para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Estados Unidos. No obstante, cuestionó a la nueva presidenta a cargo del país, Delcy Rodríguez, a quien definió como cómplice de la tiranía del chavismo y la acusó de ser una de las principales responsables de torturas, violaciones a los derechos humanos y del narcoterrorismo en Venezuela, además de tener vínculos con Rusia, China e Irán.
El gobierno de Venezuela asegura que "no hubo enfrentamiento" durante los disparos que se escucharon en Caracas
A través de un comunicado del Ministerio de Comunicación de Venezuela, el gobierno venezolano confirmó que no hubo enfrentamiento durante los disparos que se escucharon en Caracas y en los alrededores del Palacio de Miraflores.
“Damos la bienvenida a los medios internacionales, como se informó, especificando que lo que sucedió en el centro de Caracas fue causado por drones volando sobre la ciudad sin permiso y disparos de advertencia de la policía; no hubo enfrentamientos, el país está completamente tranquilo”, explicó el ministerio.
El Congreso de Estados Unidos descarta el envío de tropas a Venezuela
El presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, descartó este lunes el despliegue de tropas en Venezuela y dijo esperar la celebración de elecciones en el país, tras una audiencia clasificada con miembros del gobierno de Donald Trump.
“No esperamos tropas sobre el terreno” en Venezuela tras el ataque el pasado sábado que culminó con la captura del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro y su esposa, declaró Johnson a la prensa.
El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes asistió junto a otros congresistas a esa audiencia a puerta cerrada con la plana mayor del gobierno Trump, entre ellos el secretario de Estado, Marco Rubio, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth o el jefe de la CIA, John Ratcliffe.
“No prevemos ningún tipo de involucramiento directo excepto coaccionar al gobierno interino para que las cosas avancen”, añadió Johnson.
Con información de AFP.
