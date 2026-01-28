Desapareció un avión comercial en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela: entre los pasajeros había un congresista

BOGOTÁ.– Un avión comercial con 15 personas a bordo desapareció en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela, luego de perder contacto con las autoridades aéreas este miércoles.

En la aeronave iba el congresista colombiano Diógenes Quintero. Abogado y especialista en Derecho Administrativo, Quintero fue elegido en 2022 como representante a la Cámara por los curules de paz, los son 16 escaños en la Cámara de Representantes de Colombia destinados a víctimas del conflicto armado de las regiones más afectadas por la violencia.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709 operado por la empresa Satena, recorría la ruta Cúcuta–Ocaña con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo. Había despegado a las 11.42 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña a las 12.05, según detalló la aerolínea estatal en un comunicado oficial.

🚨 #Atención | Reportan como desaparecida una aeronave de Satena que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña. La aerolínea ya se pronunció mediante un comunicado oficial. ▼ https://t.co/nFm6qQaBc6 pic.twitter.com/MbCfKJItqX — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 28, 2026

De acuerdo con la Aeronáutica Civil (Aerocivil), el último contacto con la torre de control se registró a las 11.54, pocos minutos antes de su aterrizaje programado. Tras ese momento, no volvió a emitir señales ni respondió a los intentos de comunicación posteriores. La desaparición ocurrió en una zona montañosa del departamento de Norte de Santander, donde las condiciones geográficas y meteorológicas suelen dificultar las operaciones aéreas.

Las autoridades activaron de inmediato los protocolos de búsqueda, rastreo y seguridad.

La ministra de Transporte de Colombia, María Fernanda Rojas, indicó que se encuentran recabando información sobre la pérdida de comunicación de la aeronave.

“Se activaron los protocolos correspondientes. Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, dijo Rojas.

Satena informó que trabaja en coordinación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, así como con la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aerocivil, para avanzar en las labores de ubicación del avión.

La aeronave llevaba 15 personas a bordo, incluyendo a la tripulación Flight radar

Equipos especializados fueron desplegados en la región y se inició la recolección de indicios que permitan establecer la trayectoria final de la aeronave y su posible punto de impacto.

Hasta el momento, no se tienen reportes sobre hallazgos de restos ni señales que indiquen dónde podría encontrarse el avión.

Parte de la trayectoria del vuelo, que estaba previsto durara poco más de 20 minutos Flight radar

Las autoridades piden cautela mientras continúa la operación de búsqueda por aire y tierra, en una zona donde confluyen extensos cordones montañosos y áreas de difícil acceso.

La desaparición generó preocupación entre familiares y en la comunidad local, que aguarda nuevas informaciones sobre el paradero de quienes iban a bordo y las causas del incidente.

Agencia AFP y diario El Tiempo (GDA)