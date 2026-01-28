Meloni sobrevoló el pueblo de Sicilia que quedó al borde del abismo, entre cuestionamientos por “una tragedia anunciada”

ROMA.- La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sobrevoló este miércoles Niscemi, el pueblo de Sicilia al borde del abismo y en alarma por un dramático deslizamiento aún activo, causado por un ciclón y una excepcional oleada de mal tiempo, que dejó a 1500 personas sin hogar, al que le prometió ayuda.

En medio de crecientes polémicas por lo que todos coinciden que ha sido “una tragedia anunciada”, tras una reunión con las autoridades locales, la primera ministra italiana advirtió que no sucederá lo mismo que en 1977, cuando también hubo un terrible derrumbe, “sobre todo en cuanto a los retrasos en las indemnizaciones”, según destacó un comunicado de su gobierno de derecha.

“Hoy estuve en Sicilia, en las zonas gravemente dañadas por la excepcional ola de mal tiempo que también ha afectado a Cerdeña y Calabria en los últimos días. Quería estar allí para seguir de cerca la situación, reunirme con las instituciones locales y reiterar el apoyo del gobierno italiano a las comunidades que atraviesan momentos difíciles”, escribió Meloni en su cuenta de X. Compartió también imágenes de ella observando desde un helicóptero el abismo que se creó en una ladera de Niscemi, localidad de 25.000 habitantes cercana a la ciudad costera de Gela, que, según expertos, se está deslizando gradualmente hacia la llanura inferior y donde ocurrió lo mismo hace casi 50 años.

“El gobierno está trabajando para apoyar a las zonas afectadas, garantizar la asistencia inmediata e iniciar las intervenciones necesarias para superar la emergencia y restablecer la normalidad”, aseguró la líder de Hermanos de Italia.

Meloni participó de una cumbre en Catania, Sicilia, junto al ministro de Protección Civil, Nello Musumeci; el presidente de la región de Sicilia, Renato Schifani; el jefe del Departamento de Protección Civil, Fabio Ciciliano y diversos alcaldes de localidades igualmente azotadas por el ciclón Harry y lluvias que no se aplacan.

“Durante la cumbre, se reiteró la máxima atención del gobierno a la emergencia que afecta a Sicilia, Cerdeña y Calabria. Se recordó que la declaración del estado de emergencia aprobada por el consejo de ministros, con una asignación inicial de 100 millones de euros, representa solo la primera respuesta a las zonas afectadas, a la espera de un panorama más detallado de la situación y una cuantificación exacta de los daños. El gobierno está trabajando en la finalización del decreto-ley para asignar los recursos necesarios”, anunció un comunicado de Palacio Chigi (sede del gobierno).

Vista aérea del pueblo de Niscemi, cerca de la ciudad siciliana de Caltanissetta, tras los deslizamientos Alberto Lo Bianco� - LaPresse�

Cuestionamientos

La presencia de Meloni en Sicilia, sin embargo, no aplacó las polémicas. La líder de la oposición de centroizquierda, Elly Schlein, del Partido Democrático (PD), en efecto, ya en la víspera y desde Niscemi, que visitó antes, pidió “utilizar los mil millones de euros que no serán utilizados para infraestructuras inútiles como el puente sobre el estrecho de Messina, para darle ayuda a las zonas golpeadas por el mal tiempo”. Anunciada meses atrás con bombos y platillos por el vicepremier y ministro de Trasporte, Matteo Salvini, la construcción del mega puente que uniría la península con la isla de Sicilia, una obra faraónica, se encuentra bloqueada tras dictámenes contrarios de la justicia.

“Estamos ante un gobierno al que no le importa nada el cambio climático, que gasta 14 mil millones de euros para una obra inútil y de propaganda como el puente sobre el estrecho (de Messina), mientras que para los territorios devastados concede apenas 100 millones de euros, una limosna”, coincidió Angelo Bonelli, de Alianza Verdes e Izquierda.

El terreno en Niscemi seguía cediendo a causa de las lluvias que empaparon la zona en los últimos días

Más allá de las normales peleas políticas, arreciaban las controversias por lo que todo el mundo considera una tragedia anunciada y evitable de haberse realizado las intervenciones prometidas a lo largo de la historia.

Un artículo del Corriere della Sera destacó, de hecho, que desde hace más de 230 años que es sabido que no debía construirse nada en ese lugar. “Durante al menos 236 años, los lugareños sabían que construir la ciudad allí, sobre las colinas arcillosas que dominan Gela, fue un grave error”, escribió uno de sus editorialistas, Gian Antonio Stella.

“Esto se recuerda en un libro de 1792 que relata que el 19 de marzo de 1790 hubo allí un deslizamiento de tierra que duró ocho días y terminó milagrosamente, precisamente por su lentitud, sin una masacre de muertos”, evocó.

Stella recordó que en octubre de 1997 pasó lo mismo: tampoco hubo muertos, pero sí unos mil evacuados, en medio de un escenario igual de apocalíptico. Un agricultor, Giosuè Allia, dijo entonces que alrededor de la una y media de la tarde vio “la tierra elevarse como si fuera levantada por una fuerza inmensa y los olivos arrancarse como si fueran ramitas”.

Aunque esa vez quedó claro que la localidad había sido construida en un lugar equivocado y que era urgente no sólo trasladar a otra parte a los habitantes que vivían en las zonas más peligrosas y expuestas a deslizamientos, también era más que necesario construir un sistema cloacal y de drenaje para las aguas pluviales y negras para que, en caso de lluvias torrenciales, el suelo no quedara empapado como una esponja.

Una zona de Niscemi afectada por el deslizamiento de tierra MARCO BERTORELLO� - AFP�

Stella, que lamentó que en Italia siempre ocurre “la misma historia”, puntualizó tres cosas. “La primera es que nuestro país registra la mayor cantidad de deslizamientos de tierra de toda Europa. La segunda es que, según el archivo de ANSA, solo en unos pocos casos se ha condenado a los responsables de deslizamientos, incluidos los causados ​​por negligencia humana. La tercera es que el número total de deslizamientos de tierra graves registrados en Italia, como demuestra un estudio, aumentó de 162 en la segunda mitad del siglo XIX a 509 en la primera mitad del siglo XX, disparándose a 2204 entre 1950 y 2008”, precisó. Y evocó el caso de la localidad de Sarno, cerca de Salerno, donde hubo cinco deslizamientos de tierra entre 1841 y 1939, 36 después de la Segunda Guerra Mundial, hasta la catástrofe de 1998, cuando por un trágico desprendimiento murieron 160 personas, sin contar los heridos y los evacuados. “Quién sabe, quizá algún día aprendamos algo”, concluyó.