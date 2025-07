Descarriló un tren en Alemania: por lo menos tres muertos y múltiples heridos

BERLÍN.- Por lo menos tres personas murieron y varias resultaron heridas luego de que un tren de pasajeros descarrilara este domingo en el sudoeste de Alemania, según informó un vocero de la Policía Federal de Stuttgart.

El medio alemán Schwäbische Zeitung, afirmó que son 34 los heridos y que tres de ellos se encuentran grave. De todas maneras, no hay una confirmación oficial de las autoridades. Cuatro horas después del accidente ferroviario, todos los heridos fueron atendidos y trasladados a hospitales cercanos, informó en el lugar la jefa de bomberos del distrito de Biberach, Charlotte Ziller.

El accidente se produjo alrededor de las 18.10 (hora local) cerca del distrito de Biberach, en el estado de Baden-Württemberg, a unos 158 kilómetros al oeste de Múnich y a menos de 20 de la frontera con Francia. Se estima que unos 100 pasajeros viajaban a bordo cuando al menos dos vagones se salieron de las vías en una zona boscosa.

Varias personas murieron y muchas otras resultaron heridas después de que un tren de pasajeros descarrilara en el distrito de Biberach, entre Zweifaltendorf y Zell, en el suroeste de Alemania Thomas Warnack - dpa

Las causas del descarrilamiento aún se desconocen, aunque una tormenta había afectado la región horas antes. Un vocero de la policía federal explicó que no se pudo proporcionar de inmediato información concreta sobre lo ocurrido, aunque los primeros hallazgos sugieren que un deslizamiento de tierra, con escombros depositados sobre las vías, fue la causa del accidente. Los peritos en el lugar informaron que el tren descarriló hacia la izquierda. La parte delantera del tren salió disparada unos cinco metros por la pendiente y se estrelló contra los árboles.

Numerosos equipos de rescate se encuentran desplegados en el lugar. Imágenes difundidas por medios locales muestran los vagones volcados sobre un costado, con árboles caídos a su alrededor y equipos de emergencia intentando acceder al interior.

Los equipos de rescate trabajan en el lugar del descarrilamiento de un tren cerca de Riedlingen, cerca de Biberach, el 27 de julio de 2025 THOMAS WARNACK - dpa

Según el Servicio Meteorológico Alemán, fuertes tormentas azotaron la zona del accidente ferroviario a primera hora de la tarde. Localmente, cayeron de 30 a 40 litros de lluvia por metro cuadrado en un corto período de tiempo, según el meteorólogo Dominik Smieskol en Múnich.

Un testigo, que vive justo al lado de las vías, confirmó a FOCUS online: “Había estado lloviendo muy fuerte antes. Somos personas mayores y no podemos ver nada desde nuestro punto de observación. El lugar del accidente está oculto por los árboles. No quiero ir allí, no quiero quedarme mirando cuando algo tan terrible ha sucedido”.

Otro vecino también relató a FOCUS online haber escuchado “un golpe violento, como un rayo”. Contó que se enteró por las noticias de que se trataba de un accidente de tren. Se acercó brevemente al lugar y, visiblemente consternado, dijo por teléfono haber visto “a muchos heridos y varios muertos”.

Karl Figel es el único residente local visto en el lugar del accidente poco después de las 22:00 (hora local). “Mi hijo oyó un estruendo y estuvo en el lugar antes de que llegara la policía y quiso ayudar pero se impactó cuando vio cadáveres ”, indicó el agricultor que vive al lado del lugar de la tragedia.

Personal de emergencia trabaja en el sitio del descarrilamiento ocurrido el 27 de julio de 2025, en las cercanías de Riedlingen, próximo a Biberach THOMAS WARNACK - dpa

El centro de control de emergencias de Reutlingen declaró una situación con “múltiples víctimas”, lo que activa un protocolo especial para atender a un gran número de heridos. Decenas de rescatistas fueron desplegados en el lugar.

Deutsche Bahn, el principal operador ferroviario nacional deAlemania, afirmó en un comunicado que estaba cooperando con los investigadores. La compañía también ofreció sus condolencias.

El ministro del Interior de Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), se trasladó al lugar del siniestro pocas horas después. Según su vocero, el funcionario buscaba interiorizarse sobre las tareas de socorro en curso. “Actualmente, tenemos tres muertos. Además, varias docenas de heridos, varios de ellos de gravedad. Todos los pasajeros han sido evacuados de los vagones. Pero ahora es necesario elevarlos para garantizar que nadie quede tirado debajo del tren”, afirmó el ministro el Interior.

El canciller Friedrich Merz (CDU) expresó su consternación tras el accidente ferroviario. “Lloramos a las víctimas. Expreso mis condolencias a sus familias”, escribió en X. “Estoy en estrecho contacto con el ministro del Interior y el ministro de Transporte y les he pedido que apoyen a los rescatistas con todos los medios a su alcance”, escribió Merz.

Agencias DPA y AP