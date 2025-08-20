Despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela: dos países limítrofes alertan sobre una posible intervención contra Maduro

BOGOTÁ.- Varios gobiernos de izquierda de la región apuntaron contra el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, tras los anuncios del despliegue de tres buques de guerra hacia aguas del Mar Caribe, que tendrían como propósito contrarrestar el paso de drogas por esa zona, lo que consideraron una “amenaza de intervención militar en Venezuela”.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró que Estados Unidos cometería un “error” si avanza militarmente sobre Venezuela.

“Los gringos están en la olla (en dificultades) pensando que invadiendo Venezuela resuelven su problema. Meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que con el problema que se arrastran a Colombia a lo mismo”, manifestó el mandatario la noche del martes durante el desarrollo de un Consejo de Ministros, transmitido por redes sociales.

🇨🇴🇺🇸🇻🇪 | Gustavo Petro: "Los gringos están en la olla si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema". pic.twitter.com/zxRifZea7T — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 20, 2025

Petro incluso aseguró que le envió un mensaje a Donald Trump, a través de un “emisario”, en el que le advirtió sobre ese error.

“Yo le dije a Trump, a través de sus emisarios, que eso sería el peor error y no es como la prensa dice que somos aliados de [Nicolás] Maduro. Yo voy a pasar aquí y Maduro va a pasar, cualquiera que sea el año, el mío está fijado por la Constitución”, puntualizó.

Sectores políticos en Colombia y de la oposición en Venezuela han interpretado el despliegue militar norteamericano como una suerte de anuncio hacia el gobierno de Caracas, justo días después de que Washington aumentara a 50 millones de dólares la recompensa para apresar a Maduro.

Por su parte, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil pidió a sus Fuerzas Armadas monitorear el rumbo de los buques militares de Estados Unidos para evaluar si estos movimientos podrían desatar un aumento de la migración a través de Roraima, estado brasileño fronterizo con Venezuela, informó O Globo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva EVARISTO SA� - AFP�

“El liderazgo militar brasileño está tratando de determinar si el movimiento de tropas estadounidenses tendrá algún impacto en el territorio del país y si, por ejemplo, se necesitarán tropas adicionales en la región. Sin embargo, el asunto se está abordando con cautela”, reportó el medio.

Según O Globo, el gobierno de Lula da Silva considera que Trump planea una intervención militar en Venezuela para derrocar al régimen de Maduro, aunque cree que debe tomarse con cautela dado que Brasil mantiene una relación tensa con el gobierno de Trump.

El mandatario estadounidense castigó a Brasil con una de las sobretasas más altas del mundo, un 50% de aranceles, por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista.

“Desde el corazón de Sudamérica condenamos enérgicamente el despliegue militar de los Estados Unidos en aguas circundantes al territorio del Caribe venezolano”, escribió Arce en sus redes sociales.

Desde el corazón de Sudamérica condenamos enérgicamente el despliegue militar de los Estados Unidos en aguas circundantes al territorio del Caribe venezolano. Durante siglos el pueblo bolivariano, heredero del legado de Bolívar y Chávez, ha demostrado una firme vocación por la… — Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 20, 2025

“Vincular a la Revolución Bolivariana y al hermano presidente Nicolás Maduro con el narcotráfico es una de las mayores infamias de la administración Trump en los últimos tiempos, así como el recurrente uso de la lucha contra las drogas como instrumento de intervención imperialista a países que no se alinean a sus intereses geopolíticos”, afirmó.

Además, hizo un “llamado urgente” a que entidades como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el bloque bolivariano ALBA-TCP convoquen “a reuniones de emergencia” para “abordar este tema con la seriedad que merece” y defender “la soberanía y la paz” regionales.

En México, contra el “intervencionismo”

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, apeló a la Constitución de su país y a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos al ser consultada sobre el despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela.

Imagen proveída por la Presidencia de México de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, capital de México, el 19 de agosto de 2025. [e]Presidency of Mexico� - XinHua�

La mandataria, al ser consultada en su conferencia de prensa diaria sobre el despliegue militar y las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos respondió: “No al intervencionismo” y refirió además otros principios normativos contenidos en la carta magna mexicana.

“Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias” y esgrimió que siempre todo se resuelve con diálogo.

Trump ha presionado a Sheinbaum para que coopere más en materia de seguridad que su predecesor, específicamente siendo más agresiva en la persecución de grupos del narcotráfico. Pero ella ha trazado una línea clara en lo que respecta a la soberanía de México, rechazando sugerencias de Trump y otros sobre la intervención del ejército estadounidense.

Se prevé que el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson lleguen pronto a las costas de Venezuela, dijo un funcionario estadounidense al tanto de los movimientos de la marina.

Un funcionario del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo a tareas contra el narcotráfico. El funcionario señaló que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Trump ha impulsado el uso del ejército estadounidense para frenar a los cárteles a los que culpa por el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas en las comunidades estadounidenses y por perpetuar la violencia en algunas ciudades de Estados Unidos.

En febrero, Trump designó a la pandilla Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 de El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Su gobierno también ha aplicado con mano dura las leyes migratorias contra presuntos pandilleros.

Vista del destructor U.S.S. Gravely (DDG 107), 13 de febrero de 2024. Bernat Armangue� - AP�

La designación normalmente se reserva para grupos como Al Qaeda o el grupo Estado Islámico que utilizan la violencia con fines políticos, no para organizaciones criminales centradas en el dinero como los cárteles latinoamericanos.

Hablando a los periodistas en la Casa Blanca ayer, La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que el presidente Trump “está preparado para usar todos los recursos del poder estadounidense para detener la entrada de drogas en nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.

Durante su intervención, reiteró que el “régimen” de Nicolás Maduro “no es un gobierno legítimo de Venezuela”, a ojos de la Administración de Trump, sino “un cartel narcoterrorista”.

Nicolás Maduro JUAN BARRETO� - AFP�

A principios de este mes, el gobierno de Trump anunció que duplicaría a 50 millones de dólares la recompensa por el arresto de Maduro, acusándolo de ser uno de los mayores narcotraficantes del mundo y de trabajar con cárteles para inundar a Estados Unidos con cocaína mezclada con fentanilo.

El lunes, Maduro dijo que Estados Unidos había aumentado sus amenazas contra Venezuela y anunció que iba a ordenar el despliegue de más de 4,5 millones de milicianos en todo el país. Las milicias fueron creadas por el entonces presidente Hugo Chávez para incorporar voluntarios que pudieran asistir a las fuerzas armadas en la defensa de ataques externos e internos.

“El imperio se volvió loco y ha renovado sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela”, expresó Maduro en un evento en Caracas sin mencionar ninguna acción específica.

El martes, en un acto de gobierno televisado, Maduro afirmó que los venezolanos “llevamos la fuerza de David contra Goliat”, en aparente alusión a Estados Unidos, aunque sin hacer mención de los navíos estadounidenses.

Agencias AP, AFP, ANSA y Reuters