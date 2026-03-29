Después de 54 años, cuatro astronautas se preparan para volver a la Luna con Artemis II

CABO CAÑAVERAL, Florida.– La NASA dio un paso fundamental para el regreso del ser humano a la Luna tras la llegada de los cuatro astronautas de la misión Artemis II al Centro Espacial Kennedy. Los tripulantes arribaron a Florida el pasado viernes para iniciar la fase final de preparación antes del lanzamiento, el cual tiene fecha prevista para el próximo miércoles. Esta travesía marca el primer viaje tripulado hacia el satélite natural en más de medio siglo, desde el fin del programa Apolo en 1972.

El cohete lunar de la misión Artemis II de la NASA permanece sobre la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy Chris O'Meara - AP

A diferencia de las misiones de hace cinco décadas, esta tripulación refleja una mayor diversidad en el cuerpo de astronautas de la agencia. Mientras que los pioneros del espacio eran exclusivamente pilotos militares blancos, este equipo incluye por primera vez a una mujer, a una persona de color y a un canadiense. Los integrantes del grupo manifestaron que este proyecto no busca récords individuales, sino que representa un esfuerzo “para todos y por todos”.

El viaje tendrá una duración aproximada de diez días. Los astronautas no realizarán un alunizaje ni entrarán en órbita lunar en esta oportunidad; en cambio, ejecutarán un bucle de alta velocidad alrededor de la Luna antes de emprender el regreso a la Tierra.

Los astronautas asignados a la misión Artemis II llegaron al Centro Espacial Kennedy el 27 de marzo de 2026 para iniciar los preparativos finales previos al lanzamiento del primer sobrevuelo tripulado de la Luna del programa Artemis Chris O'Meara - AP

La cápsula Orion, impulsada por el cohete SLS, llevará a los humanos a una profundidad en el espacio que supera cualquier distancia alcanzada en misiones previas. Este vuelo es una prueba crítica para los sistemas de soporte vital, navegación y comunicaciones de cara a futuros descensos en la superficie lunar.

El comandante de la misión es Reid Wiseman, un capitán retirado de la Marina de 50 años que anteriormente ocupó el cargo de jefe de astronautas de la NASA. Wiseman enfrentó desafíos personales significativos, como la crianza de sus dos hijas tras el fallecimiento de su esposa en 2020. Para el líder de la expedición, la oportunidad de volar alrededor de la Luna es una responsabilidad única que aceptó tras conversarlo con su familia. Su experiencia previa incluye más de cinco meses en la Estación Espacial Internacional en el año 2014.

Victor Glover, capitán de la Marina y ex piloto de combate, será el encargado de pilotar la nave. Glover pasará a la historia como el primer astronauta afroamericano que viaje a las cercanías de la Luna. El piloto utiliza la música y la reflexión para mantener una perspectiva sobre los aciertos y errores del pasado en la exploración espacial. Al igual que sus compañeros, dedica una parte importante de su tiempo a preparar a sus cuatro hijas para el impacto de esta misión histórica.

Victor Glover MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

La especialista de misión Christina Koch posee el récord del vuelo espacial individual más largo para una mujer, con un total de 328 días en órbita. Koch, ingeniera eléctrica de profesión, formó parte de la primera caminata espacial integrada solo por mujeres en 2019. Para ella, este viaje es una celebración del punto actual de la historia donde el acceso al espacio es más inclusivo. Antes de su carrera en la NASA, la astronauta trabajó en estaciones de investigación en la Antártida, lo que le brindó una resistencia particular ante el aislamiento.

El cuarto integrante es Jeremy Hansen, quien representa a la Agencia Espacial Canadiense. Hansen es el único del grupo que realizará su primer vuelo espacial, lo cual le otorga el rol de emisario de su país ante la Luna. El físico y piloto de combate admitió que ahora comprende la enorme dificultad técnica que implicó el programa Apolo. A pesar de los riesgos inherentes, el canadiense mantiene el foco en las observaciones visuales detalladas que realizarán sobre la cara oculta del satélite.

Jeremy Hansen MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Actualmente, los cuatro protagonistas cumplen una cuarentena preventiva en las instalaciones del Centro Espacial Kennedy para garantizar que ninguna enfermedad afecte el desarrollo de la misión. El enorme cohete ya se encuentra en la plataforma de lanzamiento tras la resolución de algunos inconvenientes técnicos previos. Si todo avanza según el cronograma, la cápsula Orion caerá en el Océano Pacífico al término de la expedición, lo que abrirá la puerta para un alunizaje tripulado en 2028.

Agencias Reuters, AP y diario The New York Times