Una latina detrás de Artemis: la ingeniera boricua que ayuda a llevar a la NASA de vuelta a la Luna

La ingeniera boricua Sacha Sims participa en el desarrollo del programa Artemis de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, donde trabaja desde hace 23 años. Graduada en ingeniería industrial en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, se incorporó a la agencia tras un proceso de reclutamiento orientado a ingenieros hispanos.

¿Cómo comenzó la carrera de Sacha Sims en la NASA?

Sims explicó a Telemundo que su ingreso a la NASA se produjo tras asistir a una conferencia en la que la agencia buscaba ingenieros hispanos. Allí obtuvo una entrevista y, semanas después, recibió una oferta laboral.

La ingeniera Sacha Sims decidió mudarse a Florida y comenzar su trayectoria en la NASA tras recibir la propuesta Captura Telemundo

La ingeniera señaló que ese momento definió su trayectoria profesional y sostuvo que, al recibir la propuesta, decidió mudarse a Florida para comenzar su carrera en el organismo espacial.

Las funciones de Sims en el Centro Espacial Kennedy

De acuerdo con información institucional de la NASA, Sims ocupa un rol directivo en el Centro Espacial Kennedy como responsable de la organización de Integración y Servicios del Puerto Espacial.

Desde esa posición, supervisa la planificación y ejecución de actividades vinculadas a programas, proyectos y operaciones del centro.

La puertorriqueña fue jefa de gabinete del Programa de Sistemas Terrestres de Exploración, donde aportó liderazgo técnico en el cumplimiento de requisitos e hitos asociados a las misiones de Artemis.

También participó en iniciativas de planificación estratégica, sostenibilidad y asignación de recursos, con el objetivo de sostener las operaciones de exploración humana del espacio profundo.

De los transbordadores al programa Artemis

Sims desarrolló su recorrido profesional durante una etapa de transición en la exploración espacial, marcada por el retiro del programa Space Shuttle y la búsqueda de un nuevo rumbo para los vuelos tripulados.

Al respecto, señaló que “cuando se retiró el transbordador Space Shuttle” comenzó un esfuerzo para definir “cuál iba a ser el próximo vehículo de la NASA”, proceso del que surgió el programa Artemis.

La ingeniera explicó que se integró al equipo que trabajó en ese desarrollo inicial “casi hace dos décadas atrás”.

¿Qué rol cumplió en el desarrollo del Space Launch System?

El trabajo de Sims se centró en el diseño y la planificación del nuevo sistema de lanzamiento. El plantel avanzó desde el inicio en la creación de los componentes necesarios para el Space Launch System.

Según describió, “desde una hoja en blanco, el equipo diseñó el cohete, los sistemas y la infraestructura necesaria para lanzar el nuevo vehículo”.

La ingeniera participó en la planificación estratégica y en la asignación de recursos para sostener la exploración espacial Captura Telemundo

Ese proceso se concretó con el lanzamiento de Artemis I. Sims afirmó que “ese momento fue muy impactante” para ella y señaló que le permitió ver “cómo los sacrificios y el esfuerzo de todas las personas que estuvieron involucradas” dieron sus frutos en esa misión.

La ingeniera latina afirmó que se siente orgullosa porque fue parte del equipo de trabajo que permitió alcanzar ese hito.

Además, destacó que, para ella, “poder representar a la comunidad hispana”, especialmente a Puerto Rico, en una “actividad tan grande, fue algo muy emocionante”.

En relación con las niñas interesadas en la ciencia, sostuvo que “muchas veces” las personas no hacen cosas porque creen que no tienen “la oportunidad, la capacidad o el talento para hacerlo”, pero afirmó que la realidad es que “sí pueden”.