Después del coronavirus: Boris Johnson y su esposa se convirtieron en padres

El primer ministro de Reino Unido volvió esta semana al trabajo tras dar positivo por coronavirus semanas atrás

LONDRES (AFP).- Boris Johnson tiene un nuevo motivo para sentirse bien. Tras vencer al coronavirus semanas atrás y este lunes volver a sus funciones de primer ministro en el Reino Unido, hoy nació su hijo. Su prometida, Carrie Symonds, quien también se contagió, dio a luz a un niño en un hospital de la capital.

Según el informe oficial, el bebé goza de "buena salud", por lo que se descarta en un primer momento que el virus que tuvieron sus padres lo haya afectado de alguna forma. En medio de la pandemia que en el país ya provocó la muerte de más de 21.600 personas, con un sistema sanitario al tope de su actividad, el hijo de Johnson sorprendió a los británicos, que esperaban que naciera durante el verano boreal.

El primer ministro está desde la llegada del virus al país en el centro de la polémica. Primero, por haber quitado importancia al Covid-19 y querer hacerle frente con una estrategia que despertó críticas: la llamada "inmunidad de rebaño". Había pedido a los habitantes que se expusieran a la infección para generar anticuerpos, mientras que en otros partes de Europa los muertos diarios se contaban de a centenas.

Luego Johnson fue noticia mundial por dar positivo. Único mandatario mundial en resultar enfermo, pasó las dos primeras semanas trabajando desde su casa pero la falta de reposo lo afectó por demás y el domingo 5 de abril debió ser hospitalizado. Estuvo cuatro días en terapia intensiva hasta que fue dado de alta.

Ahora, luego de designar a uno de sus funcionarios en su reemplazo, el premier volvió esta semana al trabajo y a liderar la gestión de la crisis sanitaria. Lo hace con cautela. Ante la baja de casos diarios de los últimos días, llamó a no confiarse en los números y a seguir con cuidados extremos para evitar una propagación mayor del coronavirus. Aunque el país "empezó a revertir la tendencia", el jefe de gobierno advirtió que el riesgo sigue siendo "máximo".

El estancamiento de la economía es uno de los problemas que deberá afrontar en estos momentos el líder conservador, presionado para anunciar una estrategia de salida del confinamiento, que inició el 23 de marzo y durará hasta el 7 de mayo.

Según el diario The Telegraph, el gobierno de Johnson se prepara para anunciar una relajación parcial, con el uso extendido de tapabocas. Se espera que en las próximas semanas, los comercios que venden artículos "no esenciales" puedan reabrir si se respetan las medidas de distanciamiento social. Asimismo la gente podrá reunirse con sus amigos y familiares. Por el momento no están autorizadas las reuniones de más de dos personas.

Los que por ahora seguirán en casa son los niños. Según las primeras versiones, las escuelas no volverán a abrir hasta junio.