Aliens.gov: el mapa de arrestos del ICE que lanzó Trump y usa la ciencia ficción para hablar del plan “antimigrantes”

La Casa Blanca lanzó un nuevo sitio web con estética inspirada en la ciencia ficción para difundir estadísticas sobre arrestos de migrantes en Estados Unidos y reforzar el discurso migratorio impulsado por el presidente Donald Trump. La plataforma incluye un mapa interactivo con datos de detenciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y permite buscar información por estado y ciudad.

“Caminan entre nosotros”: Trump comparte un mapa de las zonas de EE.UU. con más arrestos a migrantes

Según informó The Hill, la página fue presentada oficialmente el jueves y utiliza referencias visuales similares a las películas de ciencia ficción. El portal abre con un fondo espacial, estrellas en movimiento y textos que aparecen en pantalla mientras el usuario navega. La campaña utiliza el término “aliens”, palabra que en inglés puede referirse tanto a extraterrestres como a extranjeros no autorizados a residir en el país norteamericano.

El nuevo sitio del gobierno utiliza términos de abducciones y secretos de Estado para comparar de forma irónica a los extranjeros indocumentados con seres extraterrestres Erin Hooley - AP

La introducción del sitio sostiene: “Caminan entre nosotros”. Luego agrega que durante 60 años el gobierno estadounidense mantuvo “un secreto cuidadosamente guardado” sobre la presencia de “aliens” en barrios, en escuelas y en actividades cotidianas junto con ciudadanos estadounidenses.

“Con una excepción: ellos no pertenecen aquí”, indica la web. Más adelante, la página acusa a administraciones anteriores y a funcionarios federales de haber permitido el ingreso masivo de inmigrantes irregulares y de haber “acelerado la invasión”.

En otro tramo del mensaje, el sitio asegura que millones de personas llegaron “bajo la cobertura de la oscuridad” y se integraron en la sociedad estadounidense. La publicación también reivindica directamente el rol de Trump, al afirmar que fue “el primero” en advertir sobre lo que describe como “el verdadero peligro” que representan los inmigrantes ilegales para las familias y comunidades del país.

Cómo funciona el mapa de arrestos del ICE que lanzó la Casa Blanca

Una de las principales herramientas del portal es un mapa interactivo de Estados Unidos que reúne estadísticas de arrestos migratorios elaboradas con datos del ICE. La herramienta permite consultar información específica por estado y ciudad, además de identificar zonas con mayores niveles de detenciones.

El núcleo de la página cuenta con un mapa interactivo que permite a los usuarios rastrear geográficamente los arrestos civiles realizados por el ICE Casa Blanca

Los usuarios pueden acceder a distintos detalles vinculados a cada jurisdicción:

Cantidad total de arrestos registrados.

registrados. Fecha de las detenciones.

Países de origen de las personas arrestadas.

de las personas arrestadas. Presuntos cargos penales.

Presuntas vinculaciones con pandillas.

La página también exhibe un contador en tiempo real con la cantidad de “encounters”, un término utilizado por autoridades migratorias para describir intercepciones de migrantes, como parte del juego con la idea de encuentros extraterrestres. El número superaba los 3,1 millones al momento de la publicación del reporte.

El artículo de The Hill indicó que el sitio no aclara el período exacto al que corresponden esas cifras. Sin embargo, señaló que el número coincide con un informe publicado en septiembre de 2024 por republicanos vinculados al área de Homeland Security, que comparaba los encuentros registrados bajo Biden-Harris con los 3,1 millones contabilizados entre los años fiscales 2017 y 2020.

Los estados y ciudades con más arrestos de migrantes, según el Aliens.gov

El mapa dentro de la web lanzada por la Casa Blanca muestra las localidades donde más arrestos migrantes se efectuaron. Entre los más destacados se encuentran:

Texas: con Dallas a la cabeza con más de 15.000 arrestos registrados.

con a la cabeza con más de 15.000 arrestos registrados. California: con San Diego como epicentro con más de 8000 arrestos computados.

con como epicentro con más de 8000 arrestos computados. Florida: con Miami como epicentro de las detenciones, con más de 6000 computadas.

con como epicentro de las detenciones, con más de 6000 computadas. Arizona: con Phoenix como eje de los arrestos, con más 5400 registrados.

con como eje de los arrestos, con más 5400 registrados. Georgia : con Atlanta como la localidad donde se registraron más de 5100 arrestos.

: con como la localidad donde se registraron más de 5100 arrestos. Nueva York: con Ciudad de Nueva York como el sitio donde se registraron más de 4600 arrestos.

con como el sitio donde se registraron más de 4600 arrestos. Nueva Jersey: con Newark como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados.

con como el eje de los operativos, con más de 3600 arrestos registrados. Illinois: con Chicago como la ciudad donde más arrestos se registraron, luego de superar los 3400.

La estrategia migratoria de Trump detrás de Aliens.gov y el mapa del ICE

El contenido del portal forma parte de la estrategia migratoria impulsada por el gobierno republicano, centrada en deportaciones masivas y endurecimiento de controles fronterizos.

El video que muestra el enfrentamiento de un agente de ICE contra venezolanos

La página incorpora un enlace directo a la línea de denuncias del ICE, donde los ciudadanos pueden reportar lo que la administración denomina “suspicious aliens” o “extranjeros sospechosos”.

El mensaje que acompaña esa sección mantiene la estética de ciencia ficción del resto del sitio. “Si has presenciado una abducción alienígena, no te alarmes. El alienígena está en buenas manos”, afirma el portal. Luego añade: “Nos ocuparemos de ello y lo devolveremos de forma segura a su lugar de origen”.

La sección final del sitio abandona cualquier ambigüedad sobre extraterrestres y aclara explícitamente el objetivo político de la campaña. “No eran pequeños hombres verdes”, sostiene el texto. “Estos ‘Aliens’ son los millones de ilegales que invadieron nuestro país bajo la cobertura de la oscuridad”.