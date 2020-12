"Día V": cómo es la campaña masiva de vacunación que empezó en Gran Bretaña

Josephine Faleye, de 80 años, está preparada para recibir la vacuna Pfizer-BioNTech en el hospital Royal Free de Londres el 8 de diciembre de 2020 al inicio del programa de vacunación más grande de la historia del Reino Unido Fuente: AFP

LONDRES.- Reino Unido comenzó hoy la vacunación masiva de su población contra el coronavirus, convirtiéndose en la primera nación occidental en hacerlo, en un esfuerzo global que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia de tiempos de paz.

En el denominado "Día V", los trabajadores de la salud comenzaron a inocular a la población con una inyección desarrollada por Pfizer y BioNTech, en el que será un caso de prueba para el mundo en su lucha por la distribución de un compuesto que debe almacenarse a -70ºC.

Margaret Keenan, una abuela que cumple 91 años en una semana, se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir la vacuna fuera de un ensayo cuando recibió la inyección en su hospital local en Coventry, en el centro de Inglaterra.

"Es el mejor regalo de cumpleaños anticipado que podría desear porque significa que finalmente puedo esperar pasar tiempo con mi familia y amigos en el Año Nuevo después de estar sola la mayor parte del año", dijo.

Luego llegó el turno de William Shakespeare, un hombre de 81, que será el segundo en ser vacunado. "No podemos relajarnos", afirmó el hombre, quien se mostró "encantado" por ser uno de los pioneros.

La enfermera Naomi Walsh administra la vacuna de Pfizer y BioNTech a Roger Shaw, de 87 años, en el hospital Royal Free de Londres el 8 de diciembre de 2020 al inicio del programa de vacunación más grande de la historia del Reino Unido Fuente: AFP

El lanzamiento alimenta la esperanza de que el mundo esté dando un vuelco en la lucha contra una pandemia que ha matado a más de 1,5 millones de personas, siendo Gran Bretaña el país europeo más afectado con más de 61.000 muertes.

El hito marca una enorme diferencia en la lucha contra la pandemia, afirmó el primer ministro, Boris Johnson, que llamó sin embargo a no bajar la guardia. "Es increíble ver salir la vacuna, es increíble ver este tremendo impulso para toda la nación pero no podemos permitirnos relajarnos", declaró. Todavía "no hemos derrotado al virus", subrayó durante una visita a un hospital de Londres.

Reino Unido es la primera nación a nivel mundial en comenzar las inoculaciones masivas con la inyección Pfizer-BioNTech, una de las tres vacunas que han reportado resultados exitosos de ensayos amplios después de haber sido desarrollada en un tiempo récord.

El secretario de Salud, Matt Hancock, describió el inicio de las vacunas como "Día V". "Si logramos hacer eso para todos los que son vulnerables a esta enfermedad, podemos seguir adelante y podemos volver a la normalidad", declaró, agregando que esperaba que millones de personas se vacunen para fin de año.

El país ha ordenado 40 millones de dosis de la inyección Pfizer-BioNTech, suficientes suministros para vacunar a 20 millones de personas. La vacuna requiere de una primera dosis y un refuerzo a los 21 días.

Los desarrolladores dijeron que la vacuna era 95% efectiva para prevenir la enfermedad en los ensayos de etapa final.

Rusia y China ya han comenzado a proporcionar vacunas candidatas de producción nacional a sus poblaciones, aunque antes de que se hayan completado los ensayos finales de seguridad y eficacia.

Un frasco de vacuna y una jeringa nueva se encuentran entre los equipos que se ven en las bandejas del Hospital Louisa Jordan en Glasgow el 8 de diciembre de 2020, cuando comienzan a administrar la vacuna Pfizer-BioNTech en el programa de vacunación más grande del Reino Unido Fuente: AFP

Según informaron las autoridades británicas, las vacunas comenzaron a llegar a Reino Unido desde la planta de Bélgica días antes de comenzar el programa. Desde sitios de almacenamiento temporal, cuya ubicación se ha mantenido en secreto por razones de seguridad, las vacunas fueron trasladadas hacia distintos hospitales de todo el país.

En Reino Unido, se espera que estén disponibles alrededor de 800.000 dosis durante la primera semana, con prioridad para los residentes y cuidadores de hogares de ancianos, los mayores de 80 años y algunos trabajadores de servicios de salud.

Hancock dijo que tenía un "alto grado de confianza" en que Gran Bretaña recibiría otro lote de la vacuna la próxima semana.

El país es relativamente pequeño y con buena infraestructura. Sin embargo, los desafíos logísticos en la distribución de la vacuna, que solo dura cinco días en un refrigerador normal, significan que primero irá a docenas de hospitales y aún no se puede llevar a hogares de ancianos.

En Inglaterra, 50 hospitales han sido seleccionados para comenzar con la vacunación, que arranca de forma simultánea en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Agencias AFP, ANSA y Reuters

