Los profesionales de la salud, empleados de geriátricos y mayores de 80 años serán los primeros en recibirla. Dudas y precisiones sobre el nuevo fármaco. Fuente: AFP

NUEVA YORK.- Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña empezó hoy a aplicar la vacuna de Pfizer-BionTech, inaugurando de ese modo una campaña sanitaria con pocos precedentes en la medicina moderna y convirtiendo a los británicos en el primer pueblo que recibe una vacuna autorizada y con todos los ensayos clínicos completos.

A continuación, algunas precisiones básicas sobre la nueva vacuna.

¿La vacuna británica es segura o debería preocuparme?

El ente regulador de fármacos de Gran Bretaña es considerado un organismo de referencia en el mundo, y sus decisiones suelen influir en las de otros países. En el caso de la vacuna Pfizer, el organismo aseguró no haberse salteado ningún control y haber llevado a cabo el mismo y laborioso proceso de analizar la calidad, la eficacia y los protocolos de fabricación de la vacuna. Simplemente lo hizo más rápidamente que lo habitual.

El doctor Anthony Fauci, máximo experto norteamericano en enfermedades infectocontagiosas, dijo la semana pasada que Gran Bretaña no había analizado la vacuna "tan cuidadosamente" como Estados Unidos. Pero al día siguiente se desdijo, y aseguró que tiene "plena confianza en lo que hace el Reino Unido, tanto científicamente como en términos de regulación y control".

¿Quiénes accederán primero a la vacuna en Gran Bretaña?

Los profesionales de la salud -medicina y enfermería-, algunos mayores de 80 años y los empleados de los geriátricos. En estos días, algunos profesionales de la salud han sido invitados a poner fecha para vacunarse, y las primeras dosis estarán destinadas a quienes corran más riesgo de enfermar gravemente. El gobierno ha señalado que los mayores de 80 años que ya tienen turnos médicos programados para esta semana, o los que sean dados de alta de algunos hospitales, también estarán entre los primeros vacunados.

Los residentes de geriátricos, a quienes el grupo de expertos asesores del gobierno designó como máxima prioridad, serán vacunados en las próximas semanas, no bien las autoridades empiecen a distribuir dosis más allá de los hospitales.

Dicen que todavía no han podido hacerlo por los requerimientos de almacenamiento de la vacuna de Pfizer, que debe ser transportada y conservada a temperaturas ultrabajas propias del Polo Sur. De todos modos, Pfizer asegura que la vacuna resiste hasta cinco días de almacenamiento en heladera comúnantes de ser utilizada.

Se deberá seguir llevando barbijo por un buen tiempo Fuente: AFP

¿Qué es y cómo funcionará la "tarjeta de vacunación"?

Las autoridades de salud británicas difundieron las imágenes de una pequeña "tarjeta de vacunación" que entra en la billetera. En ella constará la fecha de aplicación de la primera y la segunda dosis de la vacuna, que se aplicará aproximadamente un mes después de la primera.

Aunque la imagen de la vacuna despertó suspicacias sobre un posible programa de vacunación obligatoria del gobierno, en el que esa credencial funcione como pasaporte y prueba de inmunidad para poder viajar o asistir a eventos, las autoridades sanitarias señalaron que la tarjeta no tendrá ese uso.

La comparan más bien con las tarjetas que ya utiliza en Servicio Nacional de Salud para otras vacunas de dos dosis y dicen que sería útil, aunque no imprescindible, que la gente la lleve cuando va a realizarse la segunda aplicación. De hecho, en la tarjeta ni siquiera hay un espacio para consignar el nombre de la persona, así que sería imposible usarla como prueba de vacunación.

¿Cuánto tarda en hacer efecto y cuándo se puede volver a llevar una vida normal?

La vida recién volverá a la normalidad cuando la sociedad en su conjunto tenga suficiente protección contra el coronavirus. Después de la aprobación de una vacuna, los países solo podrán vacunar a un pequeño porcentaje de la población, al menos durante los primeros meses. La gran mayoría de la población no estará vacunada y seguirá siendo vulnerable al contagio.

En general, las potenciales vacunas contra el coronavirus están evidenciando una fuerte protección contra la enfermedad. Pero también es posible que las personas propaguen el virus sin siquiera saber que están infectadas, porque solo experimentan síntomas leves o ninguno. La vacuna previne el contagio, pero los científicos aún no saben si también bloquean la transmisión del coronavirus a otros.

Entonces, por el momento, incluso las personas vacunadas deberán usar barbijo, evitar las aglomeraciones en espacios interiores, y demás.

Cuando se hayan vacunado suficientes personas, al virus le costará encontrar personas vulnerables a quienes infectar. Dependiendo de qué tan rápido alcancemos ese objetivo como sociedad, la vida podría comenzar a acercarse a la normalidad después de mediados de 2021.

¿O sea que después de vacunarme tendré que usar barbijo?

Sí, pero no para siempre. Las dos vacunas que potencialmente serán autorizadas este mes claramente protegen de enfermarse de Covid-19. Pero los ensayos clínicos que dieron esos resultados no fueron diseñados para determinar si la gente vacunada podía contagiar el coronavirus sin desarrollar síntomas. Y esa sigue siendo una posibilidad. Lo que sí sabemos es que la gente que se contagia naturalmente el coronavirus puede propagarlo aunque no tenga el menor síntoma.

Los investigadores se abocarán intensamente a estudiar todas esas variables a medida que la gente se vacune. Mientras tanto, hasta los vacunados tendrán que seguir considerándose a sí mismos como potenciales agentes de contagio.

Según los estudios y las pruebas, la vacuna no tiene efectos colaterales Fuente: AFP

¿Duele la aplicación de la vacuna? ¿Tiene algún efecto colateral?

La vacuna de Pfizer y BioNTech es una inyección que se aplica en el brazo, como muchas otras vacunas, y no difiere en nada de ellas. Decenas de miles de personas ya han recibido dosis, y ninguna de ellas ha informado efectos colaterales relevantes. Pero algunos de ellos sintieron algún malestar efímero, como dolor en el cuerpo y síntomas típicos de una gripe, que desaparecieron en menos de un día. Después de aplicarse la segunda dosis, tal vez sea buena idea tomarse el día libre en el trabajo o la escuela.

Si bien esas sensaciones no son agradables, son una excelente señal: son resultado del encuentro de nuestro sistema inmunológico con la vacuna, para desarrollar una respuesta potente que genere una inmunidad duradera.

¿La vacuna afecta la fertilidad?

No hay evidencia de que así sea, y hay buenas razones para pensar que no. En las redes sociales hay dando vueltas algunas denuncias que dicen que las vacunas contra el coronavirus tienen efectos dañinos en la fertilidad de la mujer.

La supuesta evidencia es que la mayoría de las vacunas para el coronavirus funcionan creando anticuerpos que atacan la proteína en forma de "púas" del virus, y esa proteína tiene una remota semejanza con una proteína crucial para la formación de la placenta.

Pero eso no significa que los anticuerpos generados por la vacuna contra el coronavirus vayan a atacar la placenta de la mujer embarazada. De hecho, las púas de la proteína placentaria que se parece a la del coronavirus son demasiado cortas para que los anticuerpos puedan engancharse.

The New York Times

(Traducción de Jaime Arrambide)

