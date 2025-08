Difunden otro escalofriante video de un rehén en Gaza: “Estoy al borde de la muerte”

TEL AVIV.- Los familiares del rehén Rom Braslavski autorizaron la difusión de parte de un video de propaganda publicado por el grupo terrorista Jihad Islámica hace dos días, donde se ve al joven israelí acostado en un colchón, diciendo que sufre de hambre severa y que ya no puede mantenerse en pie.

En el nuevo video difundido por las Brigadas al-Quds, el brazo armado de la Jihad Islámica Palestina, un joven israelí de 22 años aparece implorando por su vida en condiciones extremas. Visiblemente demacrado y con la voz quebrada por el llanto, el rehén describe su estado físico y emocional tras casi dos años de cautiverio en la Franja de Gaza.

“Soy Rom, tengo 22 años, soy de Jerusalén, soy prisionero de las Brigadas al-Quds de la Jihad Islámica. Me duele el pie, no logro caminar hasta el baño”, dice mientras solloza Braslavski.

“Estoy al borde de la muerte”: el estremecedor video del rehén israelí Rom Braslavski

“Me quedé sin comida ni agua. Hoy solo comí tres piezas de falafel y ayer apenas un plato de arroz. Traigan comida y un litro de agua”, implora el joven.

El video muestra a Braslavski escribiendo en hebreo en un cuaderno: “¡Sáquenme de aquí ahora!”, con el dibujo de un pin de rehén. La fecha del cuaderno indica que se grabó el 20 de julio.

Imagen tomada del video de propaganda jihadista

En el video, considerado “propaganda terrorista” por Israel, Braslavski también exigió el fin de la guerra en Gaza. “No puedo dormir, no puedo vivir, tienen que dejar de hacer lo que están haciendo aquí... Estoy al borde de la muerte... detengan este infierno en el que estamos...”, suplica el rehén.

Según indico el Jerusalem Post, el grupo terrorista indicó que ésta era la última grabación de Braslavski antes de que se perdiera el contacto con sus guardias dos días después.

Las palabras de la madre

Tami Braslavski, la madre de Rom, relató el impacto devastador que le causó ver las imágenes de su hijo en cautiverio. “Intenté ocultar la realidad, pero al ver el video, la realidad me golpeó. Cuando lo escuchas decir estas cosas en voz alta, se convierte en verdad, aunque sea difícil de creer”, expresó.

Para ella, aquello que tanto temía imaginar se ha vuelto una dolorosa certeza. “El miedo con el que vivimos se ha vuelto más tangible que nunca, y es importante que todo el mundo lo vea, a pesar de mi dificultad personal para mostrar públicamente a mi Rom en el lamentable estado en el que se encuentra”.

En su testimonio, Tami Braslavski también describió con crudeza el deterioro emocional de su hijo: “Nunca había visto a mi hijo así. Rom no grita ni está enojado; habla en voz baja, con la voz débil de quien aceptó que ya no hay nada por lo que luchar y que quizá no salga vivo de ahí”, dijo. Y agregó conmovida: “Dicen que cuando las palabras se acaban, las lágrimas hablan. Rom, mi vida, lloro contigo”. La familia aseguró estar “profundamente conmocionada” por el contenido del video.

Rom Braslavski fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 mientras trabajaba como parte del equipo de seguridad en el Festival de Música Nova.

“El tiempo se agota”

La grabación se suma a otro testimonio difundido recientemente que exponen el deterioro físico y mental de los secuestrados, y reavivan la presión sobre el gobierno de Israel para alcanzar un acuerdo de liberación.

Un video de Evyatar David, de 24 años, también rehén en Gaza, fue publicado el viernes y se lo ve al joven muy delgado y con dificultades para mantenerse en pie. “Los rehenes ¡comen y beben lo que nosotros comemos y bebemos!“, dice el mensaje superpuesto.

El video de Eviatar David

Uno de los momentos más perturbadores muestra a David cavando con una pala en lo que parece un túnel estrecho. “Lo que estoy cavando es mi propia tumba”, dice con voz apagada. Luego, agrega: “El tiempo se agota”. En otro pasaje del video, un combatiente fuera de cámara le entrega a Eviatar una lata de comida. “Esta lata es para dos días”, dice el joven mientras muestra lo que come: lentejas, porotos y, en algunos casos, nada.

Hacia el final de la grabación, se lo ve desplomarse sobre la pala y pedir una tregua que le permita regresar con su familia. Luego, aparece una leyenda añadida por el grupo terrorista: “Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerlos de vuelta con vida”.

