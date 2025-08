Hamas publica un crudo video de un rehén israelí muy debilitado con una pala: “Estoy cavando mi propia tumba”

JERUSALÉN.- El brazo armado de Hamas, las brigadas Al- Qasam, publicó este sábado un nuevo video de propaganda en el que aparece uno de los rehenes israelíes aún con vida, Eviatar David, de 24 años, que fue secuestrado el 7 de octubre 2023 en el Festival Nova.

La cruda edición es impactante: las imágenes del joven, muy delgado y con dificultades para mantenerse en pie, se alternan con las de palestinos desnutridos. “Los rehenes ¡comen y beben lo que nosotros comemos y bebemos!“, dice el mensaje superpuesto.

Aún más macabro es el detalle de David usando una pala para cavar un hoyo. “Lo que estoy cavando es mi propia tumba”, dice David, mientras clava la pala en la tierra dentro de un túnel en la franja de apenas un metro de ancho. “El tiempo se agota”, añade.

En un momento del video, se ve a un terrorista fuera de cámara entregándole a Eviatar una lata de comida. “Esta lata es para dos días”, dice Eviatar, y señala su menú: lentejas y porotos, y días en los que no come nada.

Al final del video, el joven se derrumba sobre la pala y pide una tregua que le permita volver a casa con su familia, tras lo que el grupo islamista muestra el texto: “Solo un acuerdo de alto el fuego puede traerles de vuelta con vida”.

El video, que Hamas afirma haber grabado esta semana, fue distribuido anoche por la organización terrorista, e Israel consideró que se trataba de otro intento de presionar para un cese del fuego, que actualmente se encuentra estancado debido a que las partes no están de acuerdo en sus términos.

Dos sobrevivientes del cautiverio que ya fueron liberados y estaban con Eviatar y su amigo Guy Gilboa Dalal en el túnel, Tal Shoham y Omar Vankert, reconocieron el lugar. Según Shoham: “Este es el mismo túnel donde estuve retenido, con Guy y Eviatar. A pocos metros hay una puerta de hierro, y detrás hay terroristas de Hamas, varios terroristas, que comen en abundancia: carne, verduras, pescado y fruta. Tienen todo lo que necesitan”, dijo.

“Aviatar ha perdido más de 40 o incluso 50 kilos, y se encuentra en grave peligro de muerte. No creo que le queden ni unos días de vida si no le dan provisiones y alimentos ahora. Cuando me liberaron, Aviatar ya sufría de escorbuto extremo, una deficiencia grave de vitamina C, una enfermedad inédita en Occidente en los últimos 200 años. Es extremadamente peligrosa, y ahora mismo es incluso peor que hace cinco meses", dijo.

Yaela David, hermana de Eviatar, dijo esta noche en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv: “Cuando vi el video, lloré de la impresión. Me dolió verlo tan delgado, como un niño en el Holocausto. No me lo imaginaba así, y menos después del video que se publicó en febrero; ahí se veía mal, pero no sabía que hubiera algo peor”.

“No es él”, añadió. “Se lo ve tan impotente ahí, y su voz suena diferente, rota. Quisiera ir a buscarlo yo misma, pero no puedo. Tengo miedo por la vida de mi hermano, un miedo terrible, y es un dolor físico. Vimos el video antes de la cena del viernes y no pude comer después de verlo así. Me duele el corazón”.

Declaraciones de Witkoff

En tanto, Hamas calificó este sábado la visita del enviado estadounidense, Steve Witkoff, a Gaza como una “actuación teatral premeditada, destinada a engañar a la opinión pública, mejorar la imagen de la ocupación y proporcionarle cobertura política”.

Todo eso, según Hamas, “mientras se mata de hambre a la población y se continúa el asesinato sistemático de niños y civiles desarmados de nuestro pueblo en la Franja de Gaza”.

Esta fotografía distribuida por la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén muestra al enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en el centro, y al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, en el centro a la izquierda, visitando un sitio de distribución de alimentos dirigido por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización respaldada por Estados Unidos y aprobada por Israel, en la ciudad de Gaza, el viernes 1 de agosto de 2025. (David Azaguri/US Embassy Jerusalem via AP) David Azaguri - US Embassy in Jerusalem

“Las declaraciones engañosas de Witkoff, junto con la difusión de imágenes propagandísticas que intentan presentar la distribución de la ayuda como pacífica, se contradicen con los hechos sobre el terreno, donde más de 1300 mártires inocentes y hambrientos fueron blanco de las balas del ejército de ocupación y los inhumanos empleados de la Fundación Gaza, creada para llevar a cabo el genocidio”.

Witkoff se reunió este sábado con las familias de los rehenes y les dijo que estaba trabajando con el gobierno israelí en un plan que pondría fin de forma efectiva a la guerra en Gaza.

Trump ha hecho del fin del conflicto una de las principales prioridades de su administración, aunque las negociaciones han flaqueado. Witkoff se encuentra de visita en Israel mientras su gobierno se enfrenta a una creciente presión por el deterioro de las condiciones humanitarias en el enclave.

En una grabación de la reunión, revisada por Reuters, se escucha a Witkoff decir: “Tenemos un plan muy, muy bueno en el que estamos trabajando colectivamente con el gobierno israelí, con el primer ministro Netanyahu... para la reconstrucción de Gaza. Eso significa efectivamente el fin de la guerra”.

La Casa Blanca no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre sus declaraciones.

Witkoff también afirmó que Hamas estaba dispuesto a desarmarse para poner fin a la guerra, aunque el grupo ha dicho en repetidas ocasiones que no depondrá las armas.

En respuesta a las declaraciones de Witkoff, Hamas, que domina Gaza desde 2007 pero que ha sido golpeado militarmente por Israel en la guerra, dijo que no renunciaría a la “resistencia armada” a menos que se estableciera un “Estado palestino independiente y plenamente soberano con Jerusalén como capital”.

Las negociaciones indirectas entre Hamas e Israel encaminadas a garantizar un alto el fuego de 60 días en la guerra de Gaza y un acuerdo para la liberación de la mitad de los rehenes terminaron la semana pasada en punto muerto.

