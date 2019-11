Dinastías políticas: la difícil tarea de ser el hermano de un líder mundial

El primer ministro británico Boris Johnson junto a sus hermanos Crédito: Instagram Rachel Johnson

La rivalidad entre hermanos es tan ancestral como la familia. Mientras que un poco de competencia es natural en todas las relaciones, existen casos tan extremos como el de las hermanas Bolena o el del sultán del imperio otomano, Mehmed III, que mandó a estrangular a sus 19 hermanos.

El problema en muchas familias se origina cuando varios integrantes desarrollan sus carreras en el mismo campo. Aunque la vasta presencia de dinastías políticas a lo largo de la historia revela que la sangre puede ser una ventaja para aquellos que intentan abrirse el paso en las cúpulas de poder, también es un permanente recordatorio para los hermanos menos populares de que serán olvidados con el tiempo o, si tienen suerte, quedarán para siempre grabados en la memoria como "el hermano de".

Estos son los casos de algunos hermanos de líderes mundiales que siguieron carreras políticas.

Jo Johnson

Temibles partidos de ping pong, largos debates a la hora de la comida, concursos de altura, peso y de quién es más rubio. Así describió la infancia del primer ministro británico, Boris Johnson, su biógrafo, Andrew Grimson, que se vio teñida por una enérgica competencia entre hermanos.

"Mi vida fue de una pasividad impecable, parecida a la de un panda, hasta que mi hermana menor llegó 18 meses después. De repente, descubrí que tenía competencia", confesó Boris Johnson, el mayor de cuatro hermanos y un medio hermano. "Era necesario esforzarme por la comida, la atención y todo lo demás".

Jo Johnson, el hermano del premier británico Boris Johnson Fuente: Reuters

Los cinco estudiaron en la universidad de Oxford. Aunque solo Boris y Jo persiguieron sus carreras en la política. Pero la peculiar personalidad de Boris, que desde chico expresaba que quería convertirse en "el rey del mundo", se ganó la atención de los británicos, incluso antes de convertirse en primer ministro.

Aunque con un perfil más bajo, Jo también ocupó cargos importantes: fue ministro de Estado para la Oficina del Gabinete durante el gobierno de David Cameron, secretario de Estado de Transporte en el gobierno de Theresa May, ministro para Londres, y dos veces ministro de Estado para las Universidades, la segunda vez en el gabinete de su hermano.

Pero el mes pasado, Jo, que en los últimos años se ha debatido entre su defensa de la permanencia de Gran Bretaña en la Unión Europea y la lealtad familiar, puso un alto a la competencia al dimitir a su puesto tras las diferencias con su hermano mayor.

"En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional: es una tensión irresoluble y es el momento de que otros asuman mis roles como ministro y diputado", escribió en su cuenta de Twitter el extory.

Malik Obama

Malik Obama vive en Kenya y es el mayor de los siete hermanos y medios hermanos del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, con quien comparte el mismo padre. Aunque viven en países distintos, han tenido una relación cercana. Malik fue el padrino de bodas de Barack y Barack, de Malik.

Ambos se dedicaron a la política. En 2013, Malik afirmó que él y su medio hermano compartían una habilidad para el liderazgo porque está "todo en los genes".

Malik Obama, el medio hermano del candidato presidencial demócrata estadounidense Barak Obama da una conferencia de prensa con otros familiares en la casa rural de Obama en el pueblo de Kogelo el 3 de noviembre de 2008 Fuente: AFP

Sin embargo, en algún momento entre 2013 y 2016, Malik se enfureció al sentirse rechazado por su medio hermano exitoso y popular. "Mi hermano no me ayudó en absoluto", dijo el mayor del diverso clan Obama al New York Post, en referencia a una fundación que comenzó con el nombre de su padre.

Con sed de venganza, Malik sorprendió a todos durante las elecciones presidenciales de 2016 al mostrarse en una foto con una brillante gorra roja con la frase popular entre los republicanos, que Donald Trump se apropió para su campaña: "Make America Great Again".

"Creo que habla desde el corazón y no intenta ser políticamente correcto. Es directo", dijo sobre Trump en una entrevista con Fox News.

El líder republicano no tardó en reaccionar a través de Twitter, dónde escribió: "Wow, el hermano del presidente Obama, Malik, acaba de anunciar que me votará. Seguramente el presidente lo trató mal, como al resto".

Kim Jong-nam

Todos en Corea del Norte esperaban que Kim Jong-nam se hiciera cargo de la tercera generación de la dinastía totalitaria. Aunque fue criado para convertirse en el sucesor del exdictador Kim Jong-il, poco a poco el primogénito fue quedando bajo la sombra de su medio hermano, 13 años menor, quien hoy dirige el enigmático país: Kim Jong-un .

De joven, Kim Jong-nam sirvió con el Ejército Popular de Corea hasta que, en 1998, fue nombrado para un puesto de alto nivel en el Ministerio de Seguridad Pública. Todo parecía indicar que en el futuro reemplazaría a su padre.

Sin embargo, luego de ser arrestado en 2001 en el aeropuerto internacional de Tokio por viajar con un pasaporte falso y tras revelarse sus frecuentes visitas a los burdeles de esa ciudad, el principio del fin como heredero de la dinastía llegó para Kim Jong-nam y comenzó el ascenso de un nuevo y temerario líder: Kim Jong-un.

Kim Jong-nam, el hermano mayor de Kim Jong-un, asesinado en febrero de 2017 Fuente: AFP

Al tiempo, Kim Jong-nam fue exiliado a Macao y en varias entrevistas remarcó que no tenía "interés" en tomar el poder en Corea del Norte.

En 2012, el diario japonés Yomiuri Shimbun informó que Kim Jong-nam había volado en secreto a Pyongyang después de enterarse de la muerte de su padre, y se presume que acompañó a Kim Jong-un para mostrar sus últimos respetos. Pero pasados unos días, regresó a Macao y no estuvo presente en el funeral para evitar especulaciones sobre la sucesión.

Contraria al bajo perfil que adoptó sus últimos años, la muerte de Kim Jong-nam fue digna de una película de James Bond. En febrero de 2017, en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur, el que alguna vez fue el heredero del país comunista fue sorprendido por dos mujeres que lo envenenaron con agente nervioso VX en dos maniobras que duraron segundos.

Veinte minutos después murió, y desató una crisis diplomática internacional. Corea del Sur y Estados Unidos atribuyeron el asesinato a los servicios de inteligencia del régimen norcoreano. Corea del Norte, por su parte, mantiene que el ciudadano fallecido se llama Kim Chol (nombre que aparecía en el pasaporte utilizado por Kim Jong-nam) y que la muerte se debió a un ataque cardíaco.

Robert, Edward, Eunice y Jean Ann Kennedy

John Fitzgerald Kennedy (JFK) es uno de los políticos norteamericanos más recordados de la segunda mitad del siglo XX. Era joven, carismático, el primer católico que accedía a la presidencia de Estados Unidos y un símbolo de esperanza con su promesa de recuperar la primacía mundial en plena Guerra Fría.

Su prematura muerte en 1963 -fue asesinado mientras realizaba una visita presidencial por el estado de Texas- también contribuyó a otorgar a su figura un carácter mítico.

El clan Kennedy Fuente: AP

Pero JFK era el segundo de nueve hermanos, de los cuales cuatro -además de él- dedicaron su vida a la política. Según su biografía, con el fin de prepararlos desde pequeños para convertirse en "verdaderos Kennedy", el padre se encargó de fomentar en todos ellos una firme disciplina y un férreo espíritu de competencia. "No me importa lo que hagan en la vida, pero hagan lo que hagan, sean los mejores del mundo. Si van a picar piedra, sean los mejores picapedreros del mundo", les repetía.

John F. Kennedy cumplió con el mandato de su padre y ocupó el cargo más alto posible en la política norteamericana. Sus hermanos también se destacaron pero ninguno pudo superar al presidente 35° de Estados Unidos. Posiblemente, Robert fue el más cercano, que venció a Eugene McCarthy en las primarias demócratas durante la carrera presidencial de 1968, pero sufrió la misma suerte que su hermano mayor y fue asesinado después de su discurso de victoria.

Edward fue el senador del estado de Massachusetts; Jean Ann fue embajadora en Irlanda desde 1993 hasta 1998 y Eunice, aunque no ocupó ningún cargo importante, ayudó a convertir en nacional el movimiento de los Juegos Olímpicos Especiales.

Bassel al-Assad

A veces, inesperados acontecimientos obligan a algún hermano tímido a salir de las sombras. Ese fue el caso de los hermanos al-Assad en Siria.

Bassel al-Assad fue el hijo mayor del expresidente sirio Hafez al-Assad. Desde joven, Bassel fue preparado para ocupar el cargo de presidente cuando su padre se retirara. Fue ingeniero y comandante de la Guardia Republicana. Organizó campañas anti-corrupción dentro del gobierno y frecuentemente aparecía uniformado en las recepciones oficiales.

Sin embargo, el 21 de enero de 1994, cuando conducía a alta velocidad en la niebla rumbo al aeropuerto de Damasco, chocó contra una rotonda, sin cinturón de seguridad, y falleció instantáneamente producto del impacto.

La familia al-Assad con Bassel en el medio y Bashar, el actual presidente de Siria, a su izquierda Fuente: AFP

El trágico accidente fue devastador para toda la familia, pero sobre todo implicó un cambio radical en la vida de Bashar , el hermano que le seguía. Bashar era callado, reservado y no tenía interés en la política. De hecho, cuando murió su hermano, estaba estudiando un posgrado en oftalmología en Gran Bretaña.

Sin embargo, tras la muerte del mayor del clan, Hafez al-Assad tomó la decisión de hacer de Bashar el nuevo heredero.

En 2000, la vida de Bashar quedó marcada por una nueva muerte: la de su padre. Nombrado candidato único por el Partido Baath Árabe Socialista para la presidencia de la República, fue elegido mediante referéndum el 10 de julio de ese mismo año.

Tal vez, si las cosas hubiesen sido distintas aquel enero de 1994, Bashar hoy sería un oftalmólogo y no el presidente de una nación devastada por una demoledora guerra civil que lleva más de ocho años en curso.

Jeb Bush

Lograr la reelección como gobernador de Florida podría enorgullecer a cualquiera con aspiraciones políticas. Pero en una familia que dio dos presidentes a Estados Unidos, destacarse puede ser una tarea complicada. Jeb Bush es el segundo hijo del presidente norteamericano número 41, George H.W. Bush. También se lo conoce como el hermano menor del presidente 43, George W. Bush. Pero Jeb tiene una carrera propia en la política.

El candidato a gobernador republicano de Florida, Jeb Bush, a la izquierda, firma autógrafos en carteles de campaña para estudiantes en la Academia Brandon durante un mitín en 1998 en Tampa Fuente: AP

Fue precandidato por el Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Se graduó en la Universidad de Texas, donde obtuvo un título en asuntos latinoamericanos. En 1980, se trasladó a Florida y siguió una carrera en el desarrollo de bienes raíces, y en 1986 se convirtió en secretario de Comercio de ese estado hasta 1988, cuando se unió a su padre en la exitosa campaña para la presidencia.

En 1994, Bush hizo su primera carrera para la gobernación, pero perdió la elección por menos de dos puntos porcentuales, contra el titular Lawton Chiles. Bush se postuló de nuevo en 1998 y derrotó a vicegobernador Buddy MacKay con el 55 % de los votos. También ganó la reelección en 2002, convirtiéndose en el primer gobernador republicano reelecto en Florida.

En junio de 2015, anunció que se presentaría a la carrera presidencial para las elecciones de 2016. Pero en febrero de 2016, tras obtener apenas un 10% de los votos en las primarias de Carolina del Sur, decidió poner fin a su candidatura.