Mojtaba Khamenei pronuncia su primer mensaje desde que fue elegido líder supremo de Irán

DUBAI.– En su primer mensaje desde que fue elegido líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei dijo que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo y que los ataques de Irán contra los vecinos árabes del Golfo continuarán.

El comunicado fue leído el jueves en la televisión estatal por un presentador de noticias y Khamenei no apareció en cámara.

El líder iraní agregó en su declaración que la república islámica no se abstendrá de “vengar la sangre de los mártires” del país, en particular de aquellos que murieron en Minab, donde un ataque con misiles contra una escuela primaria femenina dejó decenas de muertos. “Aquellos que mataron a nuestros chicos, van a pagar el precio”, afirmó Khamenei en el comunicado.

Escolares exhiben un cartel del ayatollah Ali Khamenei, durante una manifestación contra Estados Unidos e Israel en Bagdad el 12 de marzo de 2026 AHMAD AL-RUBAYE� - AFP�

Cuatro días después de haber sido proclamado mandatario del régimen islámico, Khamenei permanecía oculto, mientras fuentes iraníes e israelíes coinciden en que resultó herido en el mismo ataque que mató a su padre, el ayatollah Ali Khamenei, al inicio de la guerra con Estados Unidos e Israel.

Funcionarios iraníes citados por distintos medios señalaron que Khamenei, de 56 años, sufrió heridas principalmente en las piernas durante el bombardeo del 28 de febrero contra el complejo donde residía y trabajaba su padre en Teherán. El ataque aéreo, lanzado el primer día de la ofensiva occidental contra Irán, destruyó el recinto y mató a varios miembros de la familia del líder, además de altos responsables militares.

Según esas fuentes, el nuevo dirigente se encuentra consciente y resguardado en un lugar altamente protegido, con comunicaciones limitadas para evitar que su ubicación sea detectada.

