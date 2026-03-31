Donald Trump estimó que Estados Unidos podría retirarse de Irán en dos o tres semanas

El presidente Donald Trump afirmó este martes que Estados Unidos saldrá de Irán “muy pronto”, según precisó la agencia Reuters. “Nos iremos muy pronto”, declaró el mandatario norteamericano a periodistas en la Casa Blanca, y añadió que la retirada podría producirse en un plazo de dos o tres semanas.

Asimismo, adelantó la posibilidad de un entendimiento con el país persa. “Es posible que tengamos un acuerdo porque ellos quieren llegar a un acuerdo. Quieren llegar a un acuerdo más de lo que yo quiero llegar a un acuerdo. Pero en un período de tiempo bastante corto, habremos terminado”, afirmó Trump desde el Despacho Oval.

Una columna de humo se eleva sobre un edificio en Teherán, Irán Mohsen Ganji - AP

Además, proyectó optimismo sobre las conversaciones: “Ahora tratamos con un grupo de personas muy diferente, son mucho más razonables”.

Por otro lado, el mandatario reiteró que la seguridad en el estrecho de Ormuz debería ser responsabilidad de otras naciones, alegando que cada país debe asegurar esa vía marítima crítica.

“Si Francia u otro país quiere obtener petróleo o gas y pasar por el estrecho de Ormuz, tendrán que arreglárselas por sí mismos”, sentenció.

Al ser interrogado sobre los altos precios de los combustibles en Estados Unidos desde el inicio de la guerra, Trump concluyó: “Todo lo que tengo que hacer es irme de Irán, y lo haremos muy pronto, y (los precios) se vendrán abajo”.

Vista de un retrato del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, y al fondo humo tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, Beirut, Líbano, el 30 de marzo de 2026. (Foto AP/Hassan Ammar) Hassan Ammar - AP

Sus declaraciones suceden luego de que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmara que su país está listo para cesar hostilidades si recibe garantías de no ser atacado nuevamente, según informó Press TV.

“Nunca hemos buscado tensión ni guerra en ninguna etapa, y tenemos la determinación necesaria para poner fin a esta guerra si se cumplen las condiciones requeridas, especialmente las garantías necesarias para evitar que se repita la agresión”, dijo.

Asimismo, el mismo medio informó que sus declaraciones resultan de una conversación que mantuvo con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que criticó al bloque por no ser lo suficientemente enérgico en su posición respecto de la guerra.

“La UE debería calibrar sus políticas y posturas basándose en el derecho internacional y en consonancia con las reglas de una interacción constructiva y profesional con otras partes”, aseguró.

Por su parte, el canciller Abbas Araghchi confirmó este martes a Al Jazeera la recepción de mensajes del Gobierno de Trump, aunque negó negociaciones actuales.

Más de un mes de conflicto

Los mensajes de Trump y de los dirigentes iraníes coinciden con el día 32 de un conflicto cuyas ramificaciones regionales provocaron graves interrupciones en el suministro mundial de energía.

El control de Irán sobre el estrecho de Ormuz, sumado a sus ataques contra infraestructura estratégica, disparó los precios del crudo y el gas. Esta inestabilidad no solo sacude los mercados bursátiles globales sino que también encarece el costo de productos básicos en todo el mundo.

Imagen de uno de los últimos ataques de EE.UU. contra Irán

Asimismo, continúan los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en territorio iraní. El propio Trump compartió un video este martes por la mañana. Las imágenes mostraron un ataque masivo contra un gran depósito de municiones en la ciudad de Isfahán con bombas antibúnker. Además, Emiratos Árabes Unidos sufrió uno de los días más intensos de ataques iraníes desde la primera semana de la guerra.