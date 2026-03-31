El impactante video de una mujer esposada que huyó por la ventanilla de un patrullero y se dio a la fuga

Una mujer protagonizó una fuga cinematográfica en la ciudad estadounidense de Muskegon Heights, en el estado de Michigan, al escabullirse esposada por la ventanilla de un patrullero y darse a la fuga.

Como se puede apreciar en un video difundido en redes sociales, la sospechosa -cuya identidad se mantiene bajo reserva- se lanza de cabeza por la ventana semiabierta del auto con las manos sujetas por esposas en la espalda. Luego baja la pierna, salta a la calle y huye con premura del lugar sin que los efectivos lo notaran.

Las imágenes muestran además a un oficial, que se encontraba registrando una camioneta blanca pocos metros de la unidad, en el momento en el que regresa al patrullero y descubre que la detenida ya no estaba. De inmediato, junto a otros compañeros, inicia una búsqueda frenética para intentar localizarla en las inmediaciones.

Mujer escapa de un patrullero en Michigan

La sospechosa no solo logró burlar la vigilancia de los agentes en pleno operativo, sino que -según la investigación- habría cometido una violación de domicilio menos de una hora después de huir.

Tal y como informan medios locales, había sido detenida el sábado por violar su libertad condicional. El arresto se produjo luego de que un uniformado de Muskegon Heights identificara un vehículo estacionado frente a un comercio abandonado, dentro del cual se desplazaba la mujer, consignó la cadena ABC13.

Si bien la policía logró identificar al conductor en un primer momento, la identidad de la pasajera permaneció bajo misterio hasta que se utilizó un escáner de huellas dactilares. Al confirmar que pesaba sobre ella una orden de captura pendiente, los oficiales la esposaron y la colocaron en la parte trasera de la patrulla.

Hasta última hora del lunes, la mujer continuaba prófuga. Según informaron las autoridades locales, ahora enfrenta cargos adicionales por evasión de un agente de policía y allanamiento de morada con agravantes, que se suman a su causa previa por violación de la libertad condicional.