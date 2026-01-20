El presidente Javier Milei aterrizó el lunes en Zúrich para asistir a la asamblea anual del Foro Económico Mundial en Davos. El mandatario argentino planea una exposición de sus principios y proyectos frente a los principales referentes de la política y las finanzas internacionales. La agenda oficial establece su intervención para el miércoles, inmediatamente después de la palabra del jefe de Estado norteamericano, Donald Trump.

Dónde queda Davos y cómo es la localidad

Davos se ubica en el este de Suiza, dentro de la región de los Alpes centrales. La localidad posee una altitud de 1560 metros sobre el nivel del mar, un factor que la posiciona como la ciudad con mayor altura en el continente europeo. El territorio presenta un relieve de montañas escarpadas y bosques de coníferas que rodean el casco urbano.

Esta villa alpina luce durante el invierno una fisonomía de postal con nieve persistente en sus calles y edificios. La infraestructura actual dispone de hoteles de gran categoría junto al Davos Congress Centre, recinto donde ocurren las principales sesiones del encuentro internacional. El aislamiento geográfico de la zona fomenta un ambiente de reserva y seguridad para las delegaciones extranjeras.

Cuál es la historia de la ciudad de Davos

La identidad del lugar cambió radicalmente desde mediados del siglo XIX. En aquel periodo, los profesionales de la salud consideraron la zona un espacio para tratar afecciones pulmonares. El clima seco y el aire de altura funcionaron como herramientas médicas contra la tuberculosis.

El descubrimiento de la penicilina en 1928 modificó la matriz económica de la zona Markus Schreiber - AP

Los pacientes residían en sanatorios específicos para cumplir regímenes de descanso y alimentación. El sanatorio Schatzalp destaca como uno de los edificios más emblemáticos de esa era sanitaria. Los médicos diseñaron tratamientos que incluyeron caminatas, siestas al aire libre y dietas con carne roja y vino tinto.

Thomas Mann utilizó este escenario para su novela La montaña mágica. El descubrimiento de la penicilina en 1928 marcó el fin de esta etapa médica y el inicio de una reconversión hacia el turismo de nieve.

El pasado político y la neutralidad suiza

Durante la década de 1930, el Partido Nazi tomó control de la comunidad alemana residente en la región. Wilhelm Gustloff fundó allí un grupo afín al régimen alemán hasta su asesinato en 1936. El gobierno nazi utilizó su muerte como herramienta de propaganda para intensificar el antisemitismo.

Milei llega a Davos

En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo mantuvo una atmósfera particular debido a la neutralidad de Suiza. Las calles albergaron a oficiales germanos, pilotos estadounidenses y refugiados de diversos orígenes. Esta mezcla de adversarios y aliados definió el clima social de la villa durante el conflicto bélico. La historia política del lugar sumó capas de complejidad antes de su consolidación como sede diplomática global.

El nacimiento del espacio de debate económico

Klaus Martin Schwab fundó la organización en 1971 con el apoyo de su esposa, Hilde Stoll. El profesor alemán nació el 30 de marzo de 1938 en Ravensburg y estudió ingeniería mecánica en Zúrich. Schwab eligió este rincón helvético por su lejanía de las grandes urbes y el ambiente reflexivo que ofrecen las cumbres montañosas.

El encuentro inaugural convocó a 450 expertos de 31 naciones diferentes bajo el nombre de European Management Forum. La institución operó con esa denominación hasta su cambio a World Economic Forum (WEF) en 1987. El foro persigue la integración de líderes políticos, empresarios y académicos para resolver crisis globales. La propuesta original de Schwab establece que las empresas deben considerar los intereses de empleados y comunidades.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Constanza Bengochea.