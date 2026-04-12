Hoy, domingo 12 de abril, se llevan a cabo las elecciones presidenciales en Perú. Aquellas personas que tienen la nacionalidad peruana y viven en la Argentina, pueden emitir su voto desde el exterior. Los interesados en cumplir con su deber ciudadano deben preguntarse cómo es posible conocer dónde se vota de esta forma.

Este período electoral se da en un contexto político volátil después de la destitución de José Jerí. El expresidente tuvo uno de los gobiernos más cortos de los últimos años en el país: asumió el cargo el pasado 10 de octubre de 2025 y fue destituido el 17 de febrero. Actualmente, lo están investigando por irregularidades y presuntos tráficos de influencias, en específico después del denominado “Chifagate”, en el que cámaras de seguridad de un restaurante lo escracharon reuniéndose a escondidas con un empresario chino con vínculos con el Estado.

José María Balcazar cederá el cargo en julio de este año Gerardo Marin - AP

En su lugar, José María Balcázar lidera interinamente el Ejecutivo hasta el 28 de julio, día en el que asumirá el presidente electo. Vale aclarar que la destitución de Jerí se da luego de varios mandatarios que no lograron terminar su mandato. El mismo Jerí había sido designado en reemplazo de la también destituida Dina Boluarte. De hecho, Perú lleva siete presidentes en diez años, ninguno de los cuales terminó su mandato. Para dimensionar la situación, vale recordar que el último en cumplir en tiempo y forma fue Ollanta Humala (2011-2016).

Dónde voto en Argentina para las elecciones Perú 2026

El consulado de Perú, en su sitio oficial, ofrece la posibilidad de consultar el lugar de votación ingresando el número de DNI. El sistema proporciona información sobre el local de votación y si la persona es autoridad de mesa en los comicios.

1 Ingresar al sitio oficial

El sistema proporciona un casillero específico para incluir los datos personales.

2 Completar con el DNI

Indicar el número de DNI en el casillero que lo solicita.

3 Consultar el local de votación

El sistema informará el lugar donde se debe sufragar e indicará si el solicitante es miembro de mesa durante los comicios presidenciales.

Los peruanos que residen en la Argentina podrán acercarse a votar para las elecciones presidenciales de 2026, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

Pueden votar en el exterior los ciudadanos peruanos que tengan domicilio registrado en el extranjero en su DNI.

Si se cumple con este requisito, se podrá ejercer el derecho al voto en el país que figure como domicilio en el DNI, a través de la oficina consular correspondiente, sin importar la distancia.

Es preciso tener en cuenta lo siguiente:

Si el DNI registra una dirección en Perú, se deberá votar en Perú.

Si el DNI registra una dirección en un país distinto al que reside, se deberá votar en el país que figure en el DNI.

No es posible votar con pasaporte .

. Las mesas de votación abren de 7 a 17 horas, y el horario se rige por la hora local de cada país.

Cómo votar en la elecciones presidenciales de Perú desde la Argentina

Qué se elige en las elecciones de Perú 2026

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

Cada espacio político presenta en su fórmula a los postulantes para presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente.

Además se eligen senadores, diputados y miembros del Parlamento Andino.

El ganador asumirá la conducción del Poder Ejecutivo el próximo 28 de julio.

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones de Perú 2026

Los candidatos en las elecciones presidenciales de Perú 2026 Martin Mejia - AP

En las elecciones presidenciales de 2026 se presentan más de 30 fórmulas, por lo que estos comicios están catalogados como uno de los que acumulan mayor número de candidatos en la historia reciente de América Latina.

De acuerdo al sitio oficial del Jurado Nacional de Elecciones, las fórmulas que se encontrarán en las urnas, son las siguientes: