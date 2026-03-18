Dos ancianos israelíes no llegaron al refugio y murieron por bombas de fragmentación iraníes

JERUSALÉN.- Un hombre y una mujer de unos 70 años murieron en Ramat Gan, tres kilómetros al este de Tel Aviv, tras ser alcanzados por la metralla de misiles iraníes con bombas de fragmentación la madrugada del miércoles, según informó la Cruz Roja judía, Magen David Adom.

El comandante del distrito de Tel Aviv, Chaim Sargaroff, declaró en el lugar de los hechos en Ramat Gan: “Nos encontramos en una situación extremadamente difícil, con dos personas fallecidas que se encontraban en el tercer piso y que, al parecer, no lograron llegar al refugio seguro. Fueron asesinadas a pocos metros del refugio seguro“.

MDA Spokesperson: Following the recent missile fire toward Israel:



MDA teams are searching a number of sites, at least 2 patients found in serious condition.

Updates to follow pic.twitter.com/NHLqqEaSnO — Magen David Adom (@Mdais) March 17, 2026

Otras cinco personas resultaron levemente heridas durante el ataque, según informó la policía israelí.

Según los medios israelíes, tras el ataque con misiles se reportaron ocho posibles puntos de impacto de metralla.

La compañía ferroviaria israelí informó también de la caída de metralla cerca de la estación de tren Tel Aviv Savidor Center, que causó algunos daños en los andenes de la estación.

Los trenes con origen y destino en la estación fueron suspendidos, y se habilitaron servicios de enlace entre Herzliya, el Centro Savidor de Tel Aviv y el Aeropuerto Ben Gurion.

Un vehículo de Magen David Adom que operaba en el centro de Israel también fue alcanzado por metralla resultante de la interceptación de misiles.

Según el ejército, las fuerzas de búsqueda y rescate de las FDI están operando en varios puntos del centro de Israel donde se han recibido informes de impactos. Además, se han enviado equipos de bomberos a varios distritos de la zona de Dan, así como a Ramat Gan y a la estación de tren de Savidor.

Agencias AFP y AP