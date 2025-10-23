Dos aviones rusos violan el espacio aéreo de Lituania y crece la alarma en Europa

VILNA, Lituania.- El Ministerio de Defensa de Lituania denunció este jueves una intrusión en su espacio aéreo de dos aviones rusos, lo que activó el despegue de dos cazas Eurofighter españoles de la OTAN que salieron interceptar las naves invasoras.

El presidente lituano, Gitanas Nausėda, condenó la violación como una flagrante infracción a la integridad territorial de su país miembro de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Lituania convocó a representantes de la Embajada de Rusia en Vilna, la capital lituana, para protestar por la violación, dijo Nausėda en una publicación en la plataforma de redes sociales X. “Esto constituye una flagrante violación del derecho internacional y la integridad territorial de Lituania”, escribió. “Una vez más, confirma la importancia de reforzar la preparación de la defensa aérea europea”.

El presidente lituano, Gitanas Nauseda. (AP Photo/Francois Walschaerts) Francois Walschaerts� - AP�

No hubo comentarios inmediatos desde Moscú.

Las Fuerzas Armadas lituanas explicaron en un comunicado que un caza SU-30 y un avión de repostaje IL-78 entraron en el espacio aéreo lituano desde Kaliningrado en torno de las 18 (hora local). Los aviones se adentraron unos 700 metros en territorio lituano durante aproximadamente 18 segundos. El texto apunta que probablemente estaban realizando maniobras en el enclave ruso de Kaliningrado.

Las naciones bálticas están cada vez más preocupadas por la agresión de su vecina Rusia contra Ucrania, ya que una serie de misteriosos incidentes con aviones no tripulados y violaciones del espacio aéreo por parte de aviones de guerra rusos en las últimas semanas han alimentado los temores de que el presidente Vladimir Putin podría estar poniendo a prueba los reflejos defensivos de la OTAN.

La OTAN interceptó la semana pasada tres aviones rusos que violaron el espacio aéreo de Estonia, según informaron el Ministerio de Asuntos Exteriores del país y un portavoz de la alianza.

Tres cazas rusos MiG-31 entraron en el espacio aéreo estonio sobre el golfo de Finlandia sin permiso y permanecieron allí durante un total de 12 minutos, indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores del país y un vocero de la alianza.

Algunos líderes acusan a Putin de librar una guerra híbrida en Europa. Pero Moscú niega estar investigando las defensas de la OTAN.

Cazas F-35A de los Países Bajos interceptaron aviones rusos que sobrevolaban el Mar Báltico (Crédito: Ministerio de Defensa de los Países Bajos)

“Este incidente demuestra una vez más que Rusia se comporta como un estado terrorista, ignorando el derecho internacional y la seguridad de los países vecinos”, dijo la primera ministra lituana, Inga Ruginiene, en Facebook.

“Lituania está a salvo. Junto con nuestros aliados, cuidamos y defenderemos cada centímetro de nuestro país”, añadió.

La incursión rusa provocó también la preocupación de las autoridades polacas.

“Esto demuestra que es necesaria la vigilancia en todo momento y que Rusia no se está calmando ni retrocediendo de ninguna manera”, declaró por su parte el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a la emisora ​​privada TVN24.

A comienzos de septiembre Polonia denunció que varios drones rusos ingresaron a su territorio en el espacio de varias horas y fueron derribados con la ayuda de aliados de la OTAN, y denunció la incursión como una “provocación sin precedentes”.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo en aquel momento que se trataba de una provocación a gran escala. “Es lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la Segunda Guerra Mundial”, señaló, aunque también dijo que no tenía “ninguna razón para creer” que estaban “al borde de la guerra”.

Agencias AP y AFP