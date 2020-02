Coronavirus: dos hoteles con casos en cuarentena en Austria y en Tenerife

En ambos lugares había turistas italianos contagiados con el virus

26 de febrero de 2020

MADRID.- Del trópico a los Alpes, dos hoteles, uno en Tenerife y otro en Austria, están en cuarentena por casos confirmados de coronavirus.

En Tenerife, parte del archipiélago español de las islas Canarias, el H10 Costa Adeje Palace está bajo llave desde anteayer, cuando dio positivo el test a un médico italiano que estaba de vacaciones en la isla con su esposa, también infectada.

Según informó el gobierno local, la pareja fue trasladada a la guardia de aislamiento de un hospital. Se testeará a otros huéspedes y a miembros del personal, pero todos deberán permanecer en el hotel hasta que se realice un segundo test al médico.

Christopher Betts, un huésped oriundo de la ciudad inglesa, dijo que se les permitió desayunar en el restaurante y que no lo habían testeado ni había recibido un barbijo, aunque vio que los empleados sí los usaban. Según The Guardian, ayer había policías rodeando el edificio y no se permitió la entrada a los empleados. El hotel avisó a los huéspedes que les tomarían la temperatura anoche y hoy por la mañana.

El megahotel de cuatro estrellas tiene cientos de habitaciones y varios restaurantes y piletas. Alrededor de 1000 personas estaban adentro cuando se decidió la cuarentena, según la prensa local. Se espera que decenas de miles de personas visiten las islas Canarias esta semana por las celebraciones de Carnaval.

Otro hotel en Innsbruck, capital austríaca de la alpina región de Tirol, sufrió un golpe similar. Una vocera del gobierno no quiso identificar el hotel, pero sí señaló que el caso confirmado es el de una recepcionista italiana, de 24 años, que vive en la ciudad.

La pareja de la mujer, un hombre italiano de la misma edad, también está infectado, según el test realizado en el hospital universitario de Innsbruck, donde ambos están en cuarentena. Los dos jóvenes habían llegado a la ciudad austríaca el viernes desde la región italiana de Lombardía.

Las autoridades sanitarias de Austria se habían comprometido ayer, junto con sus pares de Francia, Suiza, Eslovenia, Croacia y Alemania, a no cerrar las fronteras que los separan de Italia, por considerar que la medida sería "ineficaz y desproporcionada".