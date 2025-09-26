Ducha, inodoro y teléfono: así es La Santé, la prisión de París donde podría cumplir su condena Sarkozy

PARÍS.- A medida que se disipa el impacto de la condena del expresidente francés Nicolás Sarkozy por intentar recaudar fondos de campaña de Libia, surge la pregunta de dónde y en qué condiciones cumpliría su condena.

El exmandatario de 70 años fue condenado el jueves a cinco años de prisión con “ejecución provisional” por asociación ilícita en el caso sobre la presunta financiación ilegal de su campaña electoral de 2007 por parte del fallecido líder libio, Muammar Khadafy. El conservador, que dirigió Francia entre 2007 y 2012, va camino de ser el primer expresidente francés en terminar en prisión.

Si bien las autoridades francesas aún no se han pronunciado, personas familiarizadas con el sistema judicial francés señalan que un lugar probable podría ser La Santé, en París, una histórica prisión que alguna vez alojó al militante de izquierda Ilich Ramírez Sánchez,​​ también conocido por el alias “Carlos el Chacal”, y al exdictador panameño Manuel Noriega.

“Es la prisión más adecuada para recibir a alguien de su perfil”, dijo Wilfried Fonck, representante del sindicato de guardias penitenciarios.

El sindicalista afirmó que La Santé cuenta con un ala para “personas vulnerables”, las llamadas “dependencias VIP”, donde en el pasado han estado encarceladas destacadas figuras políticas, incluido Claude Guéant, exasesor de Sarkozy, quien estuvo entre los condenados el jueves.

Los reclusos del ala VIP están en celdas individuales, a diferencia de las unidades habituales de tres personas, y permanecen solos durante las actividades al aire libre por razones de seguridad. Pero, aparte de eso, señaló Fonck, las condiciones no son mejores que en el resto de la prisión, donde las celdas suelen medir entre 9 y 12 metros cuadrados.

25 de septiembre de 2025, Francia, París: El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega al tribunal de París para el veredicto de su juicio Alain Jocard� - AFP�

Una ducha, un inodoro y un teléfono

Julien Fischmeister, de la sección francesa del Observatorio Internacional de Prisiones, señaló que La Santé fue renovada recientemente y, por lo tanto, ofrece mejores condiciones que muchas otras cárceles.

Desde la renovación, dijo, todas las celdas cuentan con su propia ducha e inodoro. Sarkozy podría tener acceso a un televisor, pero debería pagar 14 euros al mes, y si decide pagar aparte, también podría contar con una pequeña heladera. La celda si incluye un teléfono fijo.

Fischmeister indicó que a Sarkozy se le entregarían las comidas en su celda, aunque la prisión también permite que los internos compren productos para preparar sus propios alimentos, así como productos de higiene, cigarrillos o incluso revistas.

Por otro lado, según establece la normativa de La Santé, Sarkozy tendría derecho a tres visitas por semana, como todos los demás reclusos.

“No le deseamos la cárcel a nadie, pero lo que podemos destacar es que, por una vez, se trata de una personalidad que representa un círculo social que generalmente evita la prisión”, afirmó Fischmeister.

El expresidente francés Nicolas Sarkozy habla con la prensa tras el veredicto, en el Tribunal de París, el 25 de septiembre de 2025 JULIEN DE ROSA� - AFP�

La cárcel podría resultar una experiencia inquietante para Sarkozy, un expresidente duro contra el crimen que una vez se refirió a los jóvenes de los suburbios que protagonizaban disturbios como “escoria”, amenazando con “limpiarlos” con potentes mangueras de agua.

Como muchas cárceles en Francia, La Santé está superpoblada. Según datos del Ministerio de Justicia, en agosto había 1243 reclusos en una prisión diseñada para albergar a 657.

Uno de los protegidos políticos de Sarkozy, el actual ministro de Justicia Gérald Darmanin, ha sido clave en el impulso del gobierno para endurecer las condiciones carcelarias para los internos peligrosos.

La policía afirma que los presos manejan sus negocios de drogas a través de teléfonos celulares de contrabando, que también utilizan para ordenar ataques contra rivales. Incluso pueden pedir comida árabe y sushi, entregados a sus celdas mediante drones, según videos publicados en línea y funcionarios penitenciarios.

A principios de este año se registró una serie de ataques a cárceles en todo el país. Las autoridades sostienen que fueron orquestados por miembros de un grupo de Telegram que se hacía llamar Derechos de los Prisioneros Franceses y que buscaba destacar las terribles condiciones que enfrentan los reclusos en Francia.

El presidente francés Nicolas Sarkozy saluda al líder libio, el coronel Muammar Khadafy, a su llegada el 10 de diciembre de 2007 al Palacio del Elíseo, en París Francois Mori� - AP�

Agencias Reuters y ANSA