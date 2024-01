escuchar

BOGOTÁ.– Ecuador vive un estado de guerra inédito tras el masivo desafío lanzado por narcotraficantes y el crimen organizado contra el Estado en todo el país, incluso con el ataque armado en un set de televisión en vivo que este martes generó conmoción. Como si se tratara de un combate de pesos pesados, los narcos respondieron con una ola de violencia sin precedentes a cada uno de los golpes e iniciativas emprendidas por el gobierno de Daniel Noboa tras la declaración del estado de excepción del pasado lunes.

Finalmente, el presidente se vio obligado a responder al desafío con la declaración de “conflicto armado interno”, nunca antes vista en el país y que recuerda a la guerra contra los carteles emprendida por Felipe Calderón en México. Así, Noboa reformó el estado de excepción vigente y dispuso el despliegue inmediato de los militares.

“Ordené a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos”, subrayó Noboa, que definió a los enemigos del Estado como “grupos del crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes”.

Son los mismos grupos que aterrorizan desde hace unos años a los ecuatorianos y que convirtieron a Ecuador en el epicentro del narcotráfico en América y en el país con mayor tasa de homicidios en la región. Sus nombres figuran en el decreto presidencial: Águilas, ÁguilasKiller, Ak47, Caballeros Oscuros, ChoneKiller, Covicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gángster, Kater Piler, Lagartos, Latin Kings, Los P.27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones, Los Choneros y Los Lobos.

Precisamente los caudillos de los dos últimos, los más temidos del país, protagonizaron dos fugas carcelarias de película en los últimos días. A la ya conocida del narco Adolfo Macías “Fito”, líder de Los Choneros, principal sucursal del cartel de Sinaloa en Ecuador, se sumó la de otro capo, Fabricio Colón Pico, uno de los jefes de Los Lobos. El famoso “Capitán Colón” se escapó de la cárcel del Chimborazo tras provocar en la madrugada de este martes un enfrentamiento con policías y agentes penitenciarios.

El jefe mafioso apenas permaneció entre rejas unos días, ya que fue detenido la semana pasada acusado de secuestro. “Capitán Colón” se encontraba en la mira del Estado tras denunciar la fiscal general Diana Salazar que preparaba un atentado contra ella. Una cédula de los Lobos también es acusada por participar en el magnicidio del periodista de investigación Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto.

La fuga de Colón Pico fue el colofón a la primera noche de terror con toque de queda, que continuó durante todo el día de ayer. Atentados, secuestros de agentes, balaceras, quema de autos, explosiones, coches bomba y la toma del canal TC Televisión de Guayaquil fueron solo algunos capítulos de la guerra puesta en marcha por los grupos violentos.

La fiscalía procesará con cargos por terrorismo a los 13 detenidos por el asalto al canal de televisión en plena transmisión en directo, que generó conmoción en el país (ver aparte).

Parte de las avenidas y calles de Guayaquil, sobre todo en el centro, fueron cortadas por las autoridades, que aconsejaron a los ciudadanos que permanecieran en sus hogares. Las clases presenciales en colegios y universidades se suspendieron en todo el país. El terror atrapó en sus redes a la población, que ya vivía con miedo desde hacía meses.

“Declaraste la guerra y guerra vas a tener. Sal tú mismo a pelear a las calles, no uses a los policías y militares. Cualquier persona que esté de noche en las calles será ejecutada. Acá es mafia, no es pandilla, acomplejado, queriendo ser [Nayib] Bukele”, leyó el cabo segundo Sergio Polanco el mensaje dirigido por sus secuestradores al mandatario.

El policía, semidesnudo y encañonado con varios fusiles, leyó a trompicones el comunicado, aterido de miedo. Junto a él, también en el suelo, estaban sus dos compañeros, capturados en Machala y trasladados en barca a un lugar desconocido. Al menos son siete los policías secuestrados por los grupos violentos, que el gobierno define como narcoterroristas.

El Estado y la embajada de Estados Unidos ofrecieron una recompensa a todo aquel que aporte información sobre el paradero de los dos capos, incluso el embajador estadounidense, Michael Fitzpatrick, participó en el Consejo de Seguridad y del Estado (Cosepe), presidido por Noboa, que preparaba ayer nuevas medidas en la guerra contra el narco.

“Capitán Colón” escapó de la cárcel del Chimborazo tras provocar un motín. Cuando las fuerzas policiales irrumpieron para sofocarlo, pero se encontraron con una fuerte resistencia, que incluyó explosivos y armas de fuego. En torno a 40 presos lograron evadir los controles y recuperar la libertad, aunque una docena fue recapturada en las siguientes horas.

La situación es de tal calibre que en la capital, Quito, los militares se desplegaron alrededor del palacio presidencial de Carondelet para proteger al presidente. También en el subte, inaugurado el año pasado. Su alcalde, el correísta Pabel Muñoz, solicitó que otras instalaciones estratégicas también fueran guarecidas durante el estado de excepción, que se prolongará durante 60 días.

Las distintas fuerzas políticas mostraron su respaldo a Noboa, incluido el expresidente Rafael Correa, prófugo de la Justicia ecuatoriana y con una pena de prisión de ocho años por corrupción: “Todo el apoyo, presidente. El crimen organizado le declaró la guerra al Estado y el Estado debe salir triunfador. Es hora de la unidad nacional. La Patria triunfará. ¡Hasta la victoria siempre!”.

Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas (cuya capital es Guayaquil) y voz crítica en las filas de la revolución ciudadana, respaldó a Noboa: “Fuerza presidente, ni un paso atrás, es ahora o nunca, debemos retomar el orden. Con toda la fuerza de la ley someta a estos terroristas que no nos someterán a 18 millones de ecuatorianos”.

El Parlamento también se sumó al llamado a la unidad nacional y su Consejo de Administración Legislativa adelantó que tramitará indultos para los miembros de las fuerzas de Seguridad que sean procesados por “cumplir con su trabajo”.

“Noboa tiene una tarea imposible: revertir cuatro años de incremento en la violencia, frenar a unas mafias cada vez más sofisticadas, detener el flujo de cocaína y hacerlo con una fuerza policial sin fondos ni motivación”, sentenció la organización InSight Crimen.

El ejemplo que mejor lo constata es la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que escaló en 2023 hasta 46,5, algo nunca imaginado en el país andino. En total, 7878 muertes violentas, con el pico del primer día de este año, cuando se produjeron 50 asesinatos.

De esta forma Ecuador se sitúa a la cabeza de la violencia en la región, por delante de Honduras (35 homicidios por cada 100.000 habitantes), México (26,1) y Colombia (25,3). En este grupo también está Venezuela, que según el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) suma 26,8.