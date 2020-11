Tras más de un año y medio de una campaña presidencial tóxica que quedó marcada por la pandemia del coronavirus, Estados Unidos salió a votar Fuente: AFP

WASHINGTON.- La capital de Estados Unidos amaneció callada, con poca gente en las calles, la mayoría de los locales comerciales del centro tapiados con placas de madera, y todo el complejo de la Casa Blanca rodeada por vallas de alambre en el día de las elecciones presidenciales. Un país ansioso y temeroso por una explosión en su calles contuvo la respiración a la espera de conocer su destino.

En Nueva York , tampoco no se dejó margen para el error. En un escenario en el que las manifestaciones post elecciones se asumen como una realidad inviable, el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio -en conjunto con autoridades de la departamental policíaca (NYPD)- anunció un enfoque distinto al que se vio en verano, cuando las protestas por justicia racial se desmadraron en Estados Unidos.

"Lo que vimos es que necesitamos instancias de respuestas más claras y rápidas", dijo De Blasio, quien destacó que no solo se hará un esfuerzo por frenar la actividad delictiva, sino la mala conducta de algunos oficiales de la policía. La policía anunció que se verá un importante refuerzo de fuerza policial en las calles neoyorquinas.

El día llegó. Tras más de un año y medio de una campaña presidencial tóxica que quedó marcada por la pandemia del coronavirus , Estados Unidos salió a votar. Más de 100 millones de norteamericanos habían votado ya antes de que abrieran las casillas de votación en el último día para hacerlo. En varios rincones de Estados Unidos hubo colas desde la madrugada, pero en otras ciudades, donde la votación comenzó ya hace varios días, algunas escuelas estaban vacías o se veían uno o dos votante. La amenaza del coronavirus saltaba a la vista en los lugares para votar : oficiales, voluntarios y observadores iban con barbijo, había carteles que indicaban mantener una distancia de dos metros y paneles de plástico, y botellones con alcohol en gel.

Los votantes esperan en fila para emitir sus votos en la antigua Escuela Stone, utilizada como centro de votación, el día de las elecciones en Hillsboro, Virginia Fuente: AFP

En una escuela de Fairfax, en Virginia, Dawn Marie, 49 años, votó temprano por el demócrata Joe Biden . "Es una locura. Siempre pensé que Donald Trump era un narcisista maligno y no tendría que administrar el país y es la mayor amenaza que tenemos en el país. Tenemos que sacarlo", explicó. Aunque Biden no era su primera opción -contó que hubiera preferido votar por Elizabeth Warren-, dijo que va a ser "un buen presidente".

Unos minutos después salió de la misma escuela Barbara, una mujer con el pelo que dijo tener "más de 70 años" y no quiso dar su apellido. Votó por el presidente, Donald Trump. "Cumplió sus promesas, trabajó duro por todos y fue maltratado por la prensa. No me gusta cómo habla, pero creo que hizo un buen trabajo", justificó. Cuando se le preguntó cómo se sentiría si Biden ganara, respondió: "Está en las manos de Dios. Rezaré por él".

Virginia es uno de los estados del país donde apenas comenzó la votación anticipada la gente fue a las casillas para votar, a veces esperando horas para poder hacerlo. Antaño era un estado pendular donde republicanos y demócratas peleaban voto a voto, pero en los últimos años el peso de los suburbios que rodean a Washington, muy demócratas, creció y ahora se descuenta que Biden ganará allí. Algunos votantes mostraron un fuerte anhelo por derrotar a Trump.

"Hace cuatro años que queremos deshacernos de esta enfermedad", lanzó Chris Lotus, de 76 años, que llevaba un barbijo con la leyenda "Vote".

A unos kilómetros de esa escuela, en el secundario Langley, en un suburbio acomodado muy cerca de Washington, no había cola ni adentro ni afuera para votar. Los oficiales de ambos partidos encargados de ayudar a los votante a navegar el proceso contaron a LA NACION que esperan una alta participación.

Una votante entra a la mesa de votación de la escuela primaria de Lowes Island en Sterling, Virginia, Fuente: AFP

Rosie Oakley, quien fue a votar con un barbijo donde se lee "Trump 2020", solo tuvo elogios para el magnate: "He hecho un trabajo fantástico por Estado Unidos. Hizo un gran trabajo con la economía, no tuvimos guerras, no tuvimos problemas salvo el Covid, que fue importado de China. No puedo decir algo que no me guste. Si pierde, va a ser un desastre para el país y el mundo".

A Biden lo defenestró: dijo que tiene demencia -algo de lo que no hay evidencias-, y que si gana no va a durar cuatro años. "Si Trump gana voy a estar enfervorizada, feliz, y voy a celebrar y voy a beber champagne Trump", prometió.

En Nueva York, las colas para votar se vieron mucho más reducidas que durante la semana del voto anticipado, cuando las filas llegaron a superar varias cuadras de extensión. Marie Louise llegó acompañada de su marido a votar a en una escuela en Hell's Kitchen, Manhattan. "Por fin llegó el día en que podemos decir basta", dijo, y largó un enorme suspiro en señal de alivio. Sobre su barbijo negro, la mujer lucía el sticker de "Yo voté" con orgullo, y rogó un triunfo para Biden.

La ciudad amaneció desierta, y no mejoró mucho durante la tarde. En Times Square, sólo un par de los personajes caricaturescos que suelen tomarse fotos con turistas quedaron rodeados por locales tapiados con maderas y metales pesados. En los barrios del sur de la isla, el Soho se vio completamente abarrotado.

