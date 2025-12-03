Quién ganó las elecciones en Jersey City: James Solomon y Jim McGreevey se enfrentaron en la segunda vuelta

Este martes 2 de diciembre de 2025, los habitantes de Jersey City, en Nueva Jersey, acudieron de nuevo a las urnas, esta vez para elegir al alcalde que conducirá a la segunda ciudad más grande del estado de EE.UU. Las urnas ya se encuentran cerradas y se realiza el conteo para definir al ganador entre el exgobernador Jim McGreevey y el concejal James Solomon.

Contexto de los comicios en Jersey City, en Nueva Jersey

En las elecciones generales del 4 de noviembre, el concejal James Solomon y el exgobernador Jim McGreevey fueron los dos candidatos más votados entre siete, tras acumular 29,2% y 25,1% respectivamente. Eso los llevó a una segunda vuelta, frente a frente, que se llevó a cabo este martes.

James Solomon y Jim McGreevey tuvieron que enfrentarse nuevamente en las urnas tras no contar con la mayoría de votos X/@bikejc

En su momento, ninguno logró acumular la mayoría necesaria para evitar la segunda vuelta, por lo que Solomon y McGreevey volvieron a enfrentarse en las urnas este 2 de diciembre. Aunque ambos son demócratas, la contienda es no partidista. Aun así, hubo diferencias programáticas claras entre los candidatos.

En los días previos a la segunda vuelta, el concejal recibió el apoyo de la mayoría de sus oponentes iniciales, incluido el comisionado del condado Bill O’Dea.

Solomon superó a McGreevey por 2619 Instagram/@solomonforjc

Bill O’Dea reveló en una entrevista que él y Solomon decidieron hace un año que se “apoyarían mutuamente” si uno de ellos no llegaba a la segunda vuelta. “Bromeábamos que, si ambos llegábamos a la segunda vuelta, Jersey City ya habría ganado”, dijo en una entrevista, según consignó Politico.

Por su parte, el principal apoyo de McGreevey a lo largo de la contienda fue Brian Stack, alcalde de Union City. No obstante, para la segunda vuelta decidió retirar su respaldo.

“Si bien me preocupan mucho los residentes de Jersey City, a quienes serví como senador estatal antes del proceso de redistribución de distritos legislativos, no he participado en la segunda vuelta de las elecciones a la alcaldía de Jersey City”, informó en un comunicado.

Quién es James Solomon, el concejal que quiere conquistar la alcaldía

Solomon representa a Jersey City como concejal del Distrito E desde 2017. Obtuvo su Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y su Licenciatura de Pomona College.

El concejal cuenta con una Maestría en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard Instagram/@solomonforjc

Antes de mudarse a Jersey City, trabajó como asistente del alcalde de Boston y aplicó innovaciones tecnológicas para resolver problemas persistentes en la ciudad, como baches y remoción de nieve, según consigna su biografía en el sitio web de la ciudad de Jersey City.

Su visión como alcalde incluye viviendas asequibles, mayor transparencia en las escuelas y aceras libres de basura. En una entrevista con PIX11 afirmó que exigiría a los desarrolladores que el 20% de sus unidades construidas fueran accesibles, algo que, según él, no están obligados a hacer por ahora.

“Vamos a decir que lo asequible es realmente asequible”, dijo Solomon. “Algunos alquileres cuestan US$1000 al mes. Otros, US$1500 al mes. Queremos alquileres que la gente trabajadora de Jersey City pueda pagar y que se distribuirán por toda la ciudad“.

Quién es Jim McGreevey y por qué renunció a su cargo como gobernador de Nueva Jersey

James E. McGreevey nació en Jersey City el 6 de agosto de 1957. Obtuvo su licenciatura en la Universidad de Columbia y el título de abogado en la Universidad de Georgetown, según detalla su biografía en el National Governors Association.

Jim McGreevey, de 68 años, fue gobernador de Nueva Jersey desde 2002 hasta 2004 Facebook Jim McGreevey

En 1991, McGreevey fue elegido alcalde de Woodbridge, y luego fue senador de 1994 a 1997, donde patrocinó la Ley de Prevención de la Contaminación.

McGreevey fue elegido gobernador en 2001 y, en dos años, cerró un déficit presupuestario de 14.000 millones de dólares. En 2004 renunció a su cargo tras confirmar que mantuvo una relación extramarital mientras estaba casado con Dina Matos.

“Mi verdad es que soy un estadounidense homosexual”, dijo en una conferencia de prensa con su entonces esposa y sus padres. “Tuve amores adultos consensuados, lo cual rompe mis lazos matrimoniales. Fue un error, fue una necedad, fue imperdonable”, agregó.

Poco después, Golan Cipel -quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional para McGreevey en 2002- acusó al entonces gobernador de someterlo a insinuaciones sexuales no deseadas.

“Fui víctima de reiteradas insinuaciones sexuales por parte de él”, dijo Golan Cipel, según consignó ABC News.