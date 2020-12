Efecto The Crown: cae el apoyo para que Carlos sea sucesor en la corona

En una encuesta de YouGov, los votantes dijeron que preferirían al príncipe William, que es el segundo en la línea de sucesión al trono y el nieto de la reina Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de diciembre de 2020 • 15:04

LONDRES.- El príncipe Carlos se ha enfrentado a una avalancha de críticas online durante las últimas semanas debido a su interpretación en el popular programa de Netflix The Crown. La última temporada del drama histórico exploró su matrimonio con la difunta princesa Diana, mientras parecía estar más interesado en el interés amoroso de Camilla. Ahora parece que el heredero al trono está perdiendo popularidad como próximo rey, sostiene el diario británico Express.

El duque de Cambridge vio un aumento del dos por ciento en su popularidad desde junio pasado.

El príncipe Carlos y Camilla Fuente: Reuters

Golpe a la popularidad de Carlos y Camilla

El comentarista real Robert Jobson afirmó recientemente que la reina podría convertir a Carlos en príncipe regente al renunciar cuando cumpla 95 años el próximo año. "Todavía creo firmemente que cuando la reina cumpla 95 años, dejará el cargo", dijo Jobson, según publicó Express.

El periodista real de Newsweek, Jack Royston, agregó que cree que Carlos puede asumir el trono antes de lo que la gente piensa. "Creo que ella no querrá, pero de manera realista, llegará a un punto en el que le ha entregado todo a Carlos y luego, ¿cómo miras a tu hijo a los ojos y le dices que no va a ser rey?", sostuvo.

Sin embargo, tras la serie Carlos y Camilla sufrieron un golpe a su popularidad. La pareja, que se casó en 2005, recientemente desactivó los comentarios de sus cuentas oficiales de redes sociales de Clarence House tras la reacción online de la Corona, escribió el diario británico.

Algunas de las personas que opinaron sostienen que Carlos y Camilla tuvieron una aventura durante toda la relación del príncipe con Diana. Pero el príncipe Carlos dijo que su relación había comenzado de nuevo en 1986 cuando su matrimonio con Diana se había "roto irremediablemente".

La reina Isabel II de Gran Bretaña conversa con el príncipe Guillermo y la duquesa de Cambridge, Catherine, mientras esperan para agradecer a los trabajadores y voluntarios por el trabajo que están realizando durante la pandemia del coronavirus, el 8 de diciembre de 2020 Fuente: AFP

Los expertos reales han criticado la representación de Carlos y Camilla porque dicen que no es precisa. La autora Sally Bedell Smith, que ha escrito biografías de la reina, Carlos y Diana, dijo: "Me entristece mucho decir que he escuchado una y otra vez que la gente se toma The Crown al pie de la letra y cree todo lo que cree. ver en la serie, y eso incluye a Carlos y Camilla", según Express.

"La noción en el programa de que se casó cínicamente con miras a continuar con Camilla y dejar a su nueva esposa de lado es sumamente deshonesta y dañina".

Ingrid Seward, editora en jefe de la revista Majesty, advirtió a la gente que "no era correcto". "The Crown es una representación muy unilateral, que es realmente la versión de Diana. Lo triste para la gente que lo ve es que lo van a tomar como la línea argumental correcta, que no lo es en absoluto", sostuvo.

Conforme a los criterios de Más información