El abogado de Lula da Silva durante la operación Lava Jato se convierte en ministro del Supremo Tribunal Federal

URGENTE | Zanin é aprovado no Senado por 58 a 18, e advogado amigo de Lula será ministro do STF. Defensor do petista na Lava Jato enfrentou questionamentos, mas conquistou classe política e ficará na corte até 2050. Leia em https://t.co/QIer4AR1U3 pic.twitter.com/ebGlfI4k2I