El actor Richard Gere, llamado a testificar en el juicio contra el líder ultraderechista italiano Matteo Salvini

PALERMO, Italia.- Empezó este sábado el juicio contra el exministro del Interior italiano Matteo Salvini por haber dejado varados en el mar a un centenar de migrantes en 2019, y el actor estadounidense Richard Gere apareció oficialmente en la lista de testigos.

Salvini estuvo presente en la primera sesión del proceso judicial en Palermo, Sicilia, donde se resolvieron varios trámites procesales, como las listas de testigos. Entre los convocados estaba Gere, dado que en 2019 estaba de vacaciones familiares en Italia y decidió visitar a los migrantes a bordo del Open Arms -el buque en el que quedaron detenidos durante semanas, tras ser denegado por Salvini su desembarco en tierra siciliana-, después de conocer la situación que estaban atravesando.

Durante la jornada de hoy, Salvini insistió en que cumplía con su deber al negar el arribo de la embarcación de la ONG española Open Arms, con 147 personas a bordo rescatadas en Libia, y criticó la citación de Gere.

Matteo Salvini defendió su accionar durante 2019, y sostuvo que de la toma de decisiones también participó en el entonces primer ministro Giuseppe Conti Gregorio Borgia - AP

“Es surrealista que me sometan a juicio por hacer mi trabajo. Me siento mal porque, quiero decir, qué tan serio puede ser un juicio en el que Richard Gere vendrá desde Hollywood para testificar sobre mi carrera“, dijo Salvini.

No es la primera vez que el protagonista de Pretty Woman (1990) se implica políticamente. El actor, reconocido activista por los derechos humanos, se había ofrecido a asistir como testigo, porque, como ha ocurrido en otras oportunidades, es una manera de dar visibilidad internacional a los casos que le interesan.

Tras iniciar una relación con la española Alejandra Silva -su tercera esposa luego de Cindy Crawford y Carey Lowell- se vinculó con la casta política para solicitar una solución al problema de las personas sin techo.

También ha visitado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y ha sido un fuerte crítico del expresidente estadounidense Donald Trump, a quien llegó a tildar de “idiota”.

Salvini gestionó bajo una coalición del populista Movimiento 5 Estrellas y su formación de derechas, Liga, durante el gobierno de Giuseppe Conte Francesco Militello Mirto - LaPresse via ZUMA Press

Salvini, exministro del Interior entre 2018 y 2019 -que gestionó durante un gobierno de coalición del populista Movimiento 5 Estrellas y su formación de derechas, Liga- adoptó una postura férrea contra los migrantes: impidió el acceso de barcos de rescate a puerto y presionó a Europa para que asumiera parte del flujo migratorio que recibía el país.

Qué cargos pesarían contra Salvini

Los fiscales acusan a Salvini de incumplimiento de su deber y secuestro por negar la entrada a puerto del barco durante varios días en agosto de 2019. Durante el impasse, que duró casi tres semanas, algunos de los migrantes se lanzaron por la borda fruto de la desesperación y el capitán suplicó acceso a un puerto cercano y seguro, en tanto otros tripulantes fueron llevados a tierra por motivos humanitarios y de salud. Los 83 restantes desembarcaron finalmente en Lampedusa, una de las islas Pelagias del Mediterráneo, al sur de Italia.

Junto al exfuncionario testificarán la actual ministra de Interior, Luciana Lamorgese, y el ministro de Exteriores, Luigi di Maio.

Previo al inicio de la audiencia, el fundador y director de Open Arms, Oscar Camps, manifestó que el juicio no tiene motivaciones políticas -una acusación que hizo Salvini-. ”Salvar a personas no es un crimen, sino una obligación no sólo de los capitanes sino de todo el Estado”, aseguró Camps a los periodistas.

La ONG española Open Arms había rescatado a 147 personas en Libia, las cuales estaban a bordo del barco que retuvo Salvini PAU BARRENA - AFP

El inicio del juicio coincidió con la llegada de 406 migrantes, rescatados en varias operaciones frente a las costas de Libia por la ONG Sea Watch, al puerto siciliano de Pozzallo, que también fueron retenidos durante seis días hasta conseguir el permiso de desembarcar por razones de emergencia sanitaria y hacinamiento dentro del barco.

El Senado de Italia votó en 2020 el levantamiento de la inmunidad parlamentaria a Salvini, lo que allanó el camino para que fuese juzgado.

Un caso similar en el que Salvini fue acusado de bloquear a otros migrantes en el mar, en un barco de la guardia costera italiana, fue desestimado por un tribunal de Catania a principios de este año.

El partido de la Liga está en contra la llegada de migrantes, argumentando que Italia soporta una carga injusta al ser el primer punto de entrada a Europa para lo que provienen del norte de África.

