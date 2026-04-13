El bloqueo naval de EE.UU. a Irán será una operación militar de gran envergadura, según expertos

WASHINGTON.– Un bloqueo naval estadounidense a Irán es un esfuerzo militar importante y de final abierto que podría desencadenar nuevas represalias de Teherán y poner una presión tremenda sobre un alto el fuego que ya es frágil, dicen los expertos.

El presidente Donald Trump, en una publicación en redes sociales después de que no surgiera ningún acuerdo de las conversaciones de paz de este fin de semana en Islamabad, dijo que la Marina estadounidense “comenzará el proceso de BLOQUEAR cualquier y todos los barcos que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”.

Desde el alto el fuego temporal, solo han atravesado el estrecho unos pocos barcos. Getty images

El Comando Central del ejército de Estados Unidos (Centcom) dijo más tarde que el bloqueo solo se aplicará a los barcos que vayan hacia o desde Irán, incluyendo todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán. Entró en vigor el lunes a las 14 hora GMT -11 en la Argentina-.

Trump también afirmó que las fuerzas de Estados Unidos interceptarían embarcaciones que hayan pagado peajes a Irán, incluso si esos barcos se encuentran ahora en aguas internacionales.

“Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”, escribió Trump en Truth Social.

El objetivo final, según Trump, sería presionar a Irán para que ponga fin a su cierre efectivo del estrecho, un punto crítico para aproximadamente el 20% del petróleo mundial, para todos excepto para los países que aseguran un paso seguro desde Teherán.

Si la estrategia de Trump tiene éxito, eliminaría el mayor punto de influencia de Irán en las negociaciones con los Estados Unidos y despejaría el estrecho nuevamente para el comercio global, lo que podría bajar los precios del petróleo.

Sin embargo, los expertos advierten que un bloqueo es un acto de guerra que requiere un compromiso indefinido de un número significativo de barcos de guerra.

Estrecho de Ormuz

“Trump quiere una solución rápida. La realidad es que esta misión es difícil de ejecutar sola y probablemente insostenible a mediano y largo plazo“, dijo Dana Stroul, ex funcionaria de alto rango del Pentágono durante la administración Biden.

El ejército norteamericano aún no ha ofrecido detalles básicos sobre el bloqueo, como cuántos barcos de guerra estadounidenses lo aplicarán, si se usarán aviones de combate y si algún aliado del Golfo ayudará en el esfuerzo.

Con suficientes buques de guerra, la Marina de Estados Unidos podría establecer un bloqueo que intimide a muchos petroleros comerciales para que no intenten pasar con petróleo iraní, dicen los expertos.

Pero, ¿estaría Estados Unidos preparado para abordar e incautar, o incluso dañar o hundir, los barcos que intenten romper el bloqueo? ¿Qué pasaría si transportan petróleo para China, una potencia importante, o para socios de Estados Unidos como la India o Corea del Sur?

Teherán ha estado cobrando enormes sumas de dinero a algunos buques a cambio de su paso por el estrecho de Ormuz. Getty Images

El almirante retirado Gary Roughead, exjefe de operaciones navales de Estados Unidos, advirtió que Irán podría disparar contra barcos en el Golfo o atacar la infraestructura de los estados del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses.

“Sinceramente creo que si empezamos a hacerlo, Irán tendrá algún tipo de reacción”, dijo Roughead.

Las amenazas de Irán a la navegación han causado que los precios mundiales del petróleo se disparen alrededor de un 50% desde que Estados Unidos e Israel lanzaron la guerra el 28 de febrero.

Trump dijo el domingo que el precio del petróleo y la nafta podría mantenerse alto en Estados Unidos hasta las elecciones de mitad de período de noviembre. La guerra ya ha sido impopular.

El problema del precio del combustible

Frustrado por la negativa de Irán a poner fin a la guerra en sus términos, Trump también planteó el domingo la posibilidad de reanudar los ataques estadounidenses dentro de Irán, citando las fábricas de misiles como una posibilidad.

El senador estadounidense Mark Warner cuestionó la estrategia, señalando que Irán podría enviar lanchas rápidas para colocar minas en el estrecho o poner bombas contra los petroleros. “¿Cómo va eso a bajar los precios de la gasolina?”, preguntó Warner.

Petroleros y cargueros se alinean en el estrecho de Ormuz vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026 Altaf Qadri - AP

Miles de ataques militares de EE. UU. han debilitado severamente al ejército de Irán. Pero los analistas dicen que Teherán ha surgido del conflicto como un problema persistente para Washington, con un liderazgo más radical y una reserva enterrada de uranio altamente enriquecido.

Trump amenazó el domingo diciendo que “¡cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será VOLADO AL INFIERNO!”

La Guardia Revolucionaria de Irán respondió con un comunicado advirtiendo que los barcos militares que se acerquen al estrecho serán considerados una violación del alto el fuego y serán tratados de manera dura y decisiva, lo que subraya el riesgo de una escalada peligrosa.

Stroul concluyó que la crisis requerirá un esfuerzo internacional. “A largo plazo, esto deberá resolverse mediante la diplomacia y la voluntad política internacional”, afirmó.

Agencia Reuters