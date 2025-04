El cardenal Müller advierte sobre el riesgo de elegir un “papa herético”

LONDRES.- Uno de los mayores críticos que tuvo Francisco, el cardenal alemán Gerhard Müller, dijo que sería “una catástrofe” para la Iglesia católica y para su unidad que el próximo cónclave elija como sucesor a un “papa herético”, un calificativo que ya había empleado para Jorge Bergoglio.

Entrevistado por el diario británico The Times, Müller, exprefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, a quien el propio Francisco hizo cardenal, es una de las figuras más relevantes de los sectores tradicionalistas de la Iglesia que participarán del cónclave.

El cardenal alemán llegó incluso a evocar indirectamente la sombra de un cisma hipotético si el cónclave cardenalicio no elige un líder “ortodoxo”.

Müller, de 77 años, ha sido durante mucho tiempo una figura destacada entre los sectores más tradicionales del catolicismo, a menudo críticos del enfoque reformista del papa Francisco. Junto al cardenal estadounidense Raymond Burke, es considerado uno de los pocos referentes del pensamiento conservador dentro de la Iglesia con sede en Roma.

Sin embargo, Müller rechaza el uso de etiquetas como “liberal” o “conservador” para describir las posturas dentro de la Iglesia. A su juicio, la división es más profunda: “La cuestión no es entre conservadores y liberales, sino entre ortodoxia y herejía”, declaró.

Según el cardenal alemán, el próximo pontífice “debe ser ortodoxo, ni liberal ni conservador”. En este sentido, advirtió sobre los riesgos de elegir a un papa que se deje influenciar por los medios: “Rezo para que el Espíritu Santo ilumine a los cardenales, porque un papa hereje que cambia cada día dependiendo de lo que dicen los medios de comunicación sería catastrófico”.

Además, subrayó que el nuevo líder de la Iglesia no debería “buscar el aplauso del mundo secular que ve a la Iglesia como una organización humanitaria dedicada al trabajo social”.

Müller describió a Francisco como un “buen hombre”, aunque discreparon en muchos aspectos. Müller enumeró sus diferencias con Francisco, empezando por la decisión del difunto papa en 2023 de permitir la bendición de las parejas del mismo sexo. Francisco dijo entonces que “no podemos ser jueces que solo nieguen, rechacen y excluyan”, pero la medida desató una enorme controversia, ya que obispos de África y Asia se negaron a permitir las bendiciones.

Las diferencias de Müller con el fallecido papa no se limitan a ese punto. También expresó críticas hacia su enfoque sobre la migración y el medio ambiente, según recoge el diario The Times. En su análisis, advirtió que el prestigio mediático de Francisco podría influir en el cónclave: “Existe el riesgo de que los cardenales piensen: ‘Deberíamos continuar’”. Sin embargo, sostuvo que la verdadera responsabilidad de los electores es elegir “a un hombre capaz de unificar a la Iglesia en la verdad revelada”.

“Espero que los cardenales no se dejen influenciar tanto por lo que leen en los titulares”, agregó Müller, quien también manifestó su preocupación ante una posible continuidad de la línea actual. De los 135 cardenales con derecho a voto, cerca del 80% fueron designados por Francisco, lo que sugiere —según The Times— una mayoría inclinada hacia posturas más progresistas. No obstante, el rumbo del cónclave podría definirse en las congregaciones generales previas a la elección, donde se debatirán ideas y posturas con mayor libertad.

Consultado sobre si promoverá su visión doctrinal durante esos encuentros, Müller respondió con firmeza: “Tengo que hacerlo; se lo debo a mi conciencia”. A su juicio, el riesgo de no elegir a un papa ortodoxo es el de una Iglesia fracturada: “Ningún católico está obligado a obedecer una doctrina errónea”, señaló. “El catolicismo no consiste en obedecer ciegamente al Papa, sino en respetar las Sagradas Escrituras, la tradición y la doctrina de la Iglesia”.

Müller fue designado por Benedicto XVI como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Tras la elección de Francisco en 2013, permaneció en el cargo, aunque no tardó en manifestar desacuerdos con la agenda reformista del nuevo pontífice.

En 2017, el papa Francisco lo despidió luego de que este cuestionara públicamente la decisión del pontífice de permitir la comunión a personas divorciadas que se vuelven a casar fuera de la Iglesia. Sus posturas, firmemente alineadas con la ortodoxia doctrinal, reflejan las preocupaciones de un sector importante del colegio cardenalicio que aspira a elegir a un sucesor más conservador.

Müller, exobispo de Ratisbona (Alemania), fue también director del departamento de teología dogmática en la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich, lo que refuerza su perfil intelectual y doctrinal dentro del ámbito eclesiástico.

En un libro publicado en 2023, descrito por The Times como “un manual útil para los conservadores en el cónclave”, Müller criticó duramente el acuerdo alcanzado entre el Vaticano y China para el nombramiento conjunto de obispos. Comparó ese entendimiento con la política de apaciguamiento del Vaticano frente al régimen nazi en los años treinta y advirtió con contundencia: “No se pueden hacer pactos con el diablo”.

A medida que los cardenales se preparan para ingresar en el cónclave, Müller ha emitido una advertencia clara contra las intrigas políticas que —según él— se alejan del verdadero espíritu de la elección papal. “No se trata de un juego de poder protagonizado por personas ingenuas que buscan manipular, como muestra esa película —en referencia a Cónclave, ganadora del Óscar—, que no tiene nada que ver con la realidad”, afirmó el cardenal alemán.

