El CEO de Air Canada se retira tras la polémica por su mensaje en inglés luego del accidente en Nueva York

TORONTO.– La aerolínea Air Canada anunció este lunes que su director ejecutivo, Michael Rousseau, se jubilará antes de fin de año, en medio de una fuerte polémica desatada por su mensaje de condolencias emitido casi exclusivamente en inglés tras el accidente fatal ocurrido este mes en Nueva York.

La compañía informó que Rousseau, de 68 años y al frente de la empresa desde 2021, comunicó su decisión al directorio y dejará el cargo a más tardar al cierre del tercer trimestre. En paralelo, la empresa adelantó que evaluará a su sucesor considerando diversos factores, entre ellos la capacidad de comunicarse en francés, en un claro reflejo del eje que detonó la crisis.

El episodio que precipitó su salida se produjo tras el accidente del 22 de marzo en el aeropuerto LaGuardia, donde un vuelo de Air Canada Express procedente de Montreal colisionó con un camión de bomberos poco después de aterrizar. El impacto dejó como saldo la muerte de los dos pilotos, Antoine Forest –de origen quebequense y francófono– y Mackenzie Gunther, además de decenas de heridos.

En ese contexto, Rousseau difundió un video de condolencias de cuatro minutos en inglés, con apenas dos palabras en francés —“bonjour” y “merci”— y subtítulos en ese idioma. El mensaje generó un inmediato rechazo en un país donde el bilingüismo es un principio central y una obligación legal para empresas como Air Canada, cuya sede está en Montreal.

Air Canada President and CEO Michael Rousseau provides a video statement on the tragic accident involving Air Canada Express AC8646: pic.twitter.com/ZwFibpOkj2 — Air Canada (@AirCanada) March 23, 2026

Las críticas no tardaron en escalar al plano político. El primer ministro canadiense, Mark Carney, expresó su “profunda decepción” y sostuvo que el mensaje evidenciaba una “falta de compasión y de criterio”. Además, remarcó que la aerolínea tiene una “responsabilidad especial” de comunicarse en los dos idiomas oficiales del país.

En Quebec, donde alrededor del 80% de la población es francófona, el repudio fue aún más contundente. El primer ministro provincial, François Legault, cuestionó duramente al ejecutivo y recordó que, al asumir en 2021, había prometido aprender francés. “Si todavía no lo habla, es una falta de respeto hacia sus empleados y clientes francófonos”, afirmó, al tiempo que respaldó los pedidos de renuncia.

La presión institucional también se hizo sentir en el Parlamento canadiense, donde Rousseau fue citado a declarar ante la comisión de lenguas oficiales para dar explicaciones. En tanto, la Oficina del Comisionado de Lenguas Oficiales recibió miles de quejas de ciudadanos que consideraron el mensaje como una señal de desconexión con una parte significativa del país.

Ante la creciente controversia, Rousseau pidió disculpas en un comunicado posterior, publicado en inglés y francés, en el que admitió que su incapacidad para expresarse adecuadamente en francés había desviado la atención del duelo de las familias afectadas. “Lamento sinceramente que esto haya ocurrido y continúo esforzándome por mejorar”, señaló.

Carney says it's "essential" Air Canada's next CEO be bilingual following 'controversy' over the company's English-only apology after a tragic accident.



"Being a leader has many responsibilities," the PM says, calling Michael Rousseau's retirement "appropriate." pic.twitter.com/Hr91AQ7oxi — Rebel News (@RebelNewsOnline) March 30, 2026

No era la primera vez que el ejecutivo enfrentaba cuestionamientos por este motivo. Ya en 2021 había sido criticado por pronunciar un discurso en Quebec únicamente en inglés, pese a residir en Montreal desde hacía más de una década. En aquel momento, prometió avanzar en el aprendizaje del idioma, aunque reconoció que su dominio seguía siendo limitado pese a haber tomado clases durante años.

El caso reavivó un debate histórico en Canadá sobre la identidad lingüística, especialmente en Quebec, donde la defensa del francés ha sido un eje político y cultural desde el siglo XVIII, tras la conquista británica de la entonces Nueva Francia.

Desde el gobierno federal, el ministro de Transporte, Steven MacKinnon, agradeció la gestión de Rousseau y aseguró que continuarán trabajando con Air Canada para garantizar un servicio “seguro, confiable, accesible y bilingüe”.

Agencia AP y diario The New York Times