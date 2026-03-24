La mira en el controlador, el relato de los pasajeros y la “azafata milagrosa”: más revelaciones de la tragedia en LaGuardia

WASHINGTON.– El aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, volvió a operar parcialmente el lunes por la tarde, menos de 24 horas después de la violenta colisión entre un avión regional de Air Canada Express y un camión de bomberos en plena pista. El accidente dejó dos pilotos muertos, decenas de heridos y múltiples interrogantes.

Mientras continúan las demoras y cancelaciones, la investigación avanza con un foco claro: reconstruir la cadena de decisiones que permitió que un vehículo de emergencia ingresara a una pista activa segundos antes del aterrizaje del avión.

Las impactantes imágenes del avión accidentado en una pista en el aeropuerto LaGuardia. captura de redes

La Junta Nacional de Seguridad de Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) desplegó un equipo en el lugar pocas horas después del accidente y ya recuperó tanto la grabadora de voz de cabina como la de datos de vuelo. Para extraerlas, los investigadores debieron abrir el fuselaje desde el techo, una muestra del nivel de destrucción en la parte delantera del avión.

La presidenta del organismo, Jennifer Homendy, advirtió que el análisis será exhaustivo y que aún es “demasiado pronto” para determinar responsabilidades. Sin embargo, ya se delinean algunas pistas clave.

Jennifer Homendy, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, habla durante una conferencia de prensa en Nueva York Seth Wenig - AP

Las grabaciones del control aéreo muestran que el camión de bomberos había sido autorizado a cruzar la pista para asistir a otra aeronave que había declarado una emergencia por un olor a bordo. Minutos después, el avión de Air Canada –procedente de Montreal con 72 pasajeros y cuatro tripulantes– recibía autorización para aterrizar en esa misma pista.

Segundos antes del impacto, el controlador repitió varias veces la orden de detenerse: “¡Alto, camión uno, alto!”. No hubo respuesta a tiempo y el choque fue inevitable.

Un dato que ahora cobra relevancia es que el controlador estaba gestionando simultáneamente esa emergencia previa, lo que podría haber incrementado su carga de trabajo y afectado su capacidad de coordinación. En un audio posterior al accidente, el propio operador admite: “Me equivoqué”.

Air traffic control audio from LaGuardia Airport is raising questions about controller workload and staffing after a deadly runway collision that killed two pilots on Sunday, @krisvancleave reports. In the recording, a single controller appears to be managing multiple… pic.twitter.com/sJwlvEp7i7 — CBS News (@CBSNews) March 23, 2026

Expertos en seguridad aérea señalan que uno de los puntos centrales será determinar si fallaron los protocolos de separación entre tráfico aéreo y terrestre, y si los sistemas de alerta de incursión en pista –que emiten alarmas ante posibles colisiones– funcionaron correctamente o no fueron suficientes para evitar el desastre.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, rechazó que el aeropuerto estuviera desprovisto de personal, aunque reconoció que el sistema enfrenta una escasez estructural de controladores, un problema que desde hace años preocupa a las autoridades.

Las víctimas y el relato desde adentro

El impacto frontal destruyó la cabina del avión, donde murieron el piloto y el copiloto, ambos jóvenes y en las primeras etapas de sus carreras.

Uno de ellos fue identificado como Antoine Forest, un canadiense de 30 años oriundo de Coteau-du-Lac, Quebec que según su familia, había soñado con volar desde adolescente.

Antoine Forest

El copiloto también fue identificado por medios canadienses como MacKenzie Gunther de 38 años, oriundo de Peterborough, Ontario.

“Es una tragedia absoluta”, señaló el jefe de la Administración Federal de Aviación, al confirmar las muertes.

El accidente es el primero con víctimas fatales en LaGuardia en más de tres décadas.

En total, más de 40 personas fueron trasladadas a hospitales, aunque la mayoría ya recibió el alta. También resultaron heridos los dos ocupantes del camión de bomberos, que volcó tras la colisión.

'IT WAS CHAOS': An Air Canada passenger details the harrowing moments when the plane he was on collided with a fire truck on the runway during landing at LaGuardia Airport. Two pilots were killed and dozens of passengers were injured. pic.twitter.com/7Nt36V5Bfc — Fox News (@FoxNews) March 23, 2026

Si la investigación busca entender qué falló, los testimonios de los sobrevivientes permiten dimensionar el nivel de caos que se vivió dentro del avión.

“Intentamos un aterrizaje normal. De repente chocamos con algo y a partir de ahí fue un caos. La gente salió despedida por todos lados, fue un caos total”, relató a Fox News el pasajero Jack Cabot. A pesar de ese caos, subrayó la respuesta de la tripulación en los instantes previos al impacto. “El piloto hizo lo mejor que pudo. Frenó con todas sus fuerzas. Sabía que podía costarle la vida”, afirmó.

Las secuelas físicas no tardaron en hacerse visibles. Con una mancha de sangre en el brazo, el joven explicó que “muchas personas se golpearon la cabeza y sufrieron conmociones”. “Recuerdo bajar del avión y ver a un hombre con la cara completamente ensangrentada. Mucha gente resultó herida”, agregó.

Rebecca Liquori recordó el instante preciso: “Aterrizamos muy brusco, sentimos el frenazo… y un par de segundos después, un estruendo muy fuerte. Todos salieron despedidos de sus asientos”.

PERSONAL ACCOUNT: Air Canada passenger Rebecca Liquori was aboard the plane that collided with a fire truck at LaGuardia, killing the pilot and copilot and injuring several others.



READ MORE: https://t.co/WmgTK9SUJi#News12 #LGA pic.twitter.com/8889ZgRoKN — News 12 New York (@News12) March 23, 2026

Otros también describen una escena de confusión total seguida de una rápida reacción colectiva. Clément Lelièvre, otro de los pasajeros, destacó que no hubo pánico generalizado, sino una especie de coordinación espontánea: “Todos éramos bastante conscientes de lo que había sucedido. Salimos y ayudamos a otros a salir”.

Con la cabina destruida, olor a combustible y restos dispersos, los pasajeros abrieron las salidas de emergencia, caminaron sobre las alas del avión y comenzaron a evacuar. Algunos regresaron para asistir a heridos, muchos con cortes o golpes en la cabeza.

La escena en la pista, según los testigos, combinaba fuego, humo y gritos, mientras los equipos de emergencia llegaban al lugar.

El caso que impacta: una azafata expulsada del avión

Entre las historias más impactantes está la de Solange Tremblay, una azafata que fue encontrada con vida a más de 100 metros del fuselaje, aún atada a su asiento.

Según relató su hija, Tremblay estaba ubicada detrás de los pilotos al momento del impacto. La violencia del choque la expulsó fuera del avión, pero el cinturón de seguridad habría sido clave para salvarle la vida.

“Es un auténtico milagro”, afirmó. “Todavía estoy tratando de entender cómo sucedió todo esto... pero definitivamente tiene un ángel de la guarda que la protege”, agregó.

La tripulante sufrió múltiples fracturas y será sometida a una cirugía por una lesión en la pierna, aunque su vida no corre peligro.

Solange Tremblay

Expertos en seguridad aérea, como Jeff Guzzetti, señalaron que la azafata Solange Tremblay probablemente sobrevivió gracias a que ocupaba un asiento de tripulación, equipado con un cinturón de seguridad de cuatro puntos diseñado para resistir impactos más severos que los asientos de pasajeros. Estos asientos auxiliares, además, están fijos a la pared de la cabina, lo que no solo brinda mayor protección en colisiones, sino que también permite a la tripulación asistir a los pasajeros tras un accidente. “Es un asiento muy robusto, está diseñado para soportar probablemente mayores impactos que los asientos de pasajeros”, explicó Guzzetti.

Un sistema bajo tensión

El accidente ocurre en un momento delicado para la aviación estadounidense. A los problemas estructurales de falta de controladores se suman demoras en controles de seguridad y condiciones climáticas adversas que ya afectaban la operación en LaGuardia.

Con más de 33 millones de pasajeros al año y una reciente renovación multimillonaria, el aeropuerto es uno de los más transitados del país. Sin embargo, el incidente vuelve a poner en discusión si la modernización de la infraestructura fue acompañada por mejoras suficientes en los sistemas de control y gestión.

Por ahora, una de las pistas permanecerá cerrada durante varios días mientras los investigadores analizan una “enorme cantidad de escombros”, según la NTSB.

Agencias AP y Reuters y diario The Washington Post