Quién es José Jerí, el presidente millennial que quiso emular a Bukele y cayó tras reunirse con empresarios chinos

LIMA.– El camino de José Jerí en la política no fue precisamente destacado, pero, en gran parte por la constante crisis política en Perú, en cuatro años pasó de ser legislador “suplente” a presidente interino, y ahora, cuatro meses más tarde, cayó en desgracia como sus últimos predecesores en el cargo.

El abogado conservador de 38 años fue primero elegido presidente del Congreso en julio del año pasado. Pero cuando en octubre pasado fue destituida la entonces presidenta Dina Boluarte, como no tenía vicepresidente, por sucesión constitucional, Jerí juramentó el 10 de octubre como jefe de Estado para terminar el mandato en julio de este año.

Boluarte, que fue destituida acusada de corrupción, había sustituido al mandatario electo Pedro Castillo, que fue defenestrado por acusaciones de “promover un golpe de Estado”.

Su sucesor asumiría como el octavo presidente en igual número de años, en una situación de inestabilidad en la que, salvo cortos períodos, el país fue gobernado por sucesores de los mandatarios electos. De todas maneras, Perú ha tenido una de las economías más estables y de mayor crecimiento de la región.

El presidente interino de Perú, José Jeri, en el centro, llega al Congreso para dirigirse a los legisladores en Lima Martin Mejia - AP

El corto camino político de Jerí, que nació en el distrito limeño de Jesús María, suma varias controversias y denuncias.

A principios del año pasado, cuando aún era legislador, tuvo una denuncia de violación en su contra, que fue archivada por la fiscalía días después de que pasara a liderar el Congreso. Luego, después de que asumió la presidencia del Congreso el 28 de julio del año pasado, algunos medios de comunicación locales publicaron las primeras denuncias de corrupción en su contra. Y en estos meses de presidencia surgieron nuevas denuncias.

Su carrera

Jerí estudió la carrera de Derecho en la estatal Universidad Nacional Federico Villareal. Se graduó luego como abogado en la privada Universidad Inca Garcilaso de la Vega en 2015.

Su incursión en la política partidaria se produjo en 2013, cuando ingresó como militante al partido conservador y democristiano Somos Perú. En los años siguientes se postuló dos veces sin éxito a unos comicios para ser regidor de la Municipalidad de Lima.

José Jerí CONNIE FRANCE� - AFP�

Tras ascender dentro de su partido, Jerí se candidateó en 2021 a legislador. Pero no ingresó al Congreso porque obtuvo apenas unos 11.000 votos. De todas formas, quedó como legislador suplente del expresidente Martín Vizcarra, de su mismo partido.

Pero Vizcarra, que había sido destituido de la presidencia en 2020, fue inhabilitado por el Congreso en medio del proceso electoral para ejercer cualquier cargo público, lo que permitió a Jerí llegar a ser legislador y luego alcanzar la primera magistratura.

“Guerra contra el crimen”

Después de asumir la presidencia, Jerí prometió como eje de su mandato una “guerra contra el crimen”, presentándose como una especie de Nayib Bukele, el polémico presidente salvadoreño que tiene como principal bandera su lucha contra el crimen.

“El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El principal enemigo está en las calles”, dijo Jerí en su primer discurso en el Congreso, luego de jurar al cargo.

El presidente José Jerí llega a una reunión con gremialistas en Lima ERNESTO BENAVIDES� - AFP�

Desde el primer día en el cargo comandó operativos mediáticos en las cárceles de Lima, vistiendo siempre camisa blanca arremangada y gorra, su sello distintivo.

En los penales, restringió las visitas a los presos más peligrosos e impuso un “apagón eléctrico” para evitar el uso de celulares.

Jerí también decretó el estado de emergencia en Lima y en su puerto vecino Callao, para que los militares patrullen las calles y se puedan realizar detenciones sin orden judicial. Esta medida ya había regido bajo el gobierno de Boluarte.

La crisis que golpeó ahora a Jerí empezó en enero de este año cuando la prensa reveló que se había reunido varias veces -y sin registrarlo en sus citas como estaba obligado- con dos empresarios chinos, uno contratista estatal y el otro investigado por su presunta participación en un grupo involucrado en el tráfico de madera.

Jerí no logró convencer a sus críticos con sus argumentos de que se había reunido para coordinar una festividad de amistad peruano-china, comer comida china y comprar caramelos chinos. La fiscalía lo investiga por los delitos de patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias en agravio al Estado.

También es investigado por otro caso de tráfico de influencias agravado luego que nueve mujeres que se reunieron con Jerí en los últimos meses en el palacio presidencial fueron contratadas en la administración pública.

Agencias Reuters y AP