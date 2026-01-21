Donald Trump intervino este miércoles en el plenario del Foro Económico Mundial tras un arribo demorado a Suiza por fallas técnicas en su transporte oficial. El jefe de Estado presentó una agenda centrada en la soberanía territorial y la reconfiguración de los vínculos estratégicos con las potencias de la región. Su participación ocurrió en un contexto de tensiones diplomáticas por el control de zonas árticas y el anuncio de nuevos gravámenes a las importaciones provenientes de naciones aliadas.

Qué dijo Donald Trump en Davos

El líder republicano propuso la apertura de una instancia de negociación para concretar la compra de Groenlandia por parte de su nación. Trump definió al territorio insular como “una pieza fundamental para la defensa internacional y la seguridad global”.

Trump ratificó su intención de quedarse con Groenlandia

El presidente afirmó que la isla integra geográficamente América del Norte y reclamó su control efectivo ante los líderes empresariales. “Busco iniciar negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia”, señaló el mandatario durante su presentación especial.

El titular de la Casa Blanca descartó el uso de una fuerza excesiva contra Dinamarca pero advirtió que la administración estadounidense recordará la postura de los países que rechacen la oferta.

Trump sobre la ayuda que necesita de Europa para quedarse con Groenlandia

Qué impacto pueden tener las amenazas arancelarias en Europa

La Casa Blanca planea la imposición de tributos progresivos a las exportaciones de Copenhague y otros ocho socios regionales. El esquema de gravámenes prevé un inicio del 10 por ciento en el mes de febrero y un ascenso al 25 por ciento para junio. Esta medida busca presionar la transferencia de soberanía del territorio semiautónomo a Washington.

Trump cuestionó la firmeza de Dinamarca para proteger la zona y vinculó su postura agresiva con la ausencia de un reconocimiento internacional previo. Según un mensaje de texto enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el republicano manifestó que “ya no siente obligaciones de paz y priorizará los intereses locales”.

El conflicto escaló también hacia Francia tras el rechazo de Emmanuel Macron a la iniciativa norteamericana. Trump bromeó sobre la vestimenta del presidente francés en el foro y amenazó con un arancel del 200 por ciento a los vinos y champanes de ese origen.

Donald Trump habló sobre la economía de Estados Unidos y criticó a Joe Biden

El mandatario estadounidense justificó la medida por la negativa de París a integrar un nuevo organismo de coordinación internacional. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, aseguró que el bloque responderá de forma proporcional y unida ante cualquier avance sobre el marco comercial vigente.

Cuál es la postura sobre Venezuela y el conflicto en Ucrania

El jefe de Estado dedicó un fragmento de su discurso a la situación política en Venezuela. Trump calificó de inteligente el accionar del gobierno interino y proyectó un crecimiento extraordinario de los ingresos petroleros para los próximos seis meses. Según su visión, el país sudamericano generará más riqueza en ese periodo que en las últimas dos décadas.

Respecto a la guerra en Ucrania, el republicano mencionó esfuerzos para mediar entre Vladimir Putin y Volodimir Zelensky. El presidente estadounidense afirmó que ambos mandatarios buscan un acuerdo y confirmó un encuentro con Zelensky para este miércoles. Trump insistió en su capacidad para facilitar un pacto que detenga las hostilidades en la zona de conflicto.

Asi llego Trump a Davos

Cómo funcionaría el nuevo organismo internacional de seguridad

La administración de Estados Unidos promueve la creación del Consejo de la Paz, una organización bajo el liderazgo de Trump con el objetivo de supervisar el fin de la guerra en la Franja de Gaza. El proyecto pretende expandir su mandato y competir de forma directa con la autoridad de las Naciones Unidas.

Trump señaló que esta junta podría volver obsoleto al organismo internacional actual, aunque expresó su deseo de que la ONU mantenga su existencia. Menos de diez líderes aceptaron hasta el momento la invitación para integrar este grupo. Los principales socios de la OTAN, entre ellos Reino Unido y Alemania, declinaron la propuesta o evitaron un compromiso formal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.