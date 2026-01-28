¿Qué pasó en la embajada de Ecuador en Minneapolis? El conflicto que involucra a un agente del ICE contra inmigrantes

La mañana del martes en Minneapolis quedó marcada por un episodio que tensó aún más la relación entre autoridades estadounidenses y gobiernos extranjeros en el contexto de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Un intento de ingreso de un agente federal estadounidense a la sede consular de Ecuador derivó en una protesta diplomática formal.

El incidente en el consulado de Ecuador que tensó la relación con EE.UU.

El incidente se produjo el martes 27 de enero en el consulado de Ecuador en Minneapolis, cuando un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) intentó ingresar al edificio sin autorización.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, el acceso fue impedido por el propio personal consular, que bloqueó la entrada y evitó que el funcionario federal cruzara el umbral del inmueble diplomático.

La reacción del gobierno de Ecuador no se hizo esperar. Ese mismo día, la Cancillería envió una “nota de protesta” a la Embajada de Estados Unidos en Quito, en la que exigió que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse, indicó Reuters.

Videos y testimonios del intento de ingreso al consulado ecuatoriano

Aunque las autoridades ecuatorianas brindaron pocos detalles adicionales, el episodio fue corroborado por testigos presenciales. Personas que trabajan en comercios cercanos a la sede diplomática relataron haber visto a agentes migratorios en plena persecución de dos individuos en la vía pública.

De acuerdo con uno de esos testimonios, consignados por Reuters, ambos ingresaron al edificio consular en busca de resguardo y los oficiales intentaron seguirlos, pero no lograron entrar.

El diario The New York Times informó que un video verificado por su redacción muestra el momento de mayor tensión. En las imágenes se observa a un miembro del personal del establecimiento apresurarse hacia una de las entradas del edificio, mientras un oficial parece abrir la puerta. En el audio se escucha al empleado advertir con firmeza: “Este es el consulado ecuatoriano, no puede entrar”. La respuesta del agente, según el mismo registro, fue: “Si me toca, la voy a agarrar”.

Redadas, protestas y tensión política: el contexto del episodio en Minnesota

El incidente no ocurrió en un vacío. Se dio en medio de una operación de gran escala denominada “Operation Metro Surge”, impulsada por la administración del presidente Donald Trump. Según Reuters, esta ofensiva migratoria implicó el despliegue de unos 3000 agentes fuertemente armados del ICE y de la Patrulla Fronteriza en el estado de Minnesota, bajo órdenes presidenciales emitidas varias semanas atrás.

En Minneapolis, la ciudad más poblada del estado, la operación estuvo vinculada a la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses en la vía pública, hechos que desencadenaron semanas de protestas tanto en Minnesota como en otras partes del país norteamericano. Las manifestaciones reclamaron el fin de los operativos y denunciaron el uso excesivo de la fuerza.

En ese clima de presión política creciente, el llamado “zar de la frontera” del presidente Donald Trump, Tom Homan, mantuvo el martes una reunión con el alcalde de Minneapolis y el gobernador de Minnesota, según indicó la agencia de noticias. El objetivo, según trascendió, fue buscar una desescalada del conflicto y reducir la tensión social generada por las redadas.