El cruce entre los embajadores de Israel y Palestina en el programa de Feinmann

Este miércoles a la tarde, en el El Noticiero de LN+, se produjo un tenso cruce entre el embajador de Palestina en la Argentina, Husni Abdel Wahed, y la embajadora de Israel en el país, Galit Ronen, en el contexto de la situación de conflicto que se vive en medio oriente, luego de los bombardeos de la organización Hamas sobre el territorio israelí y la posterior respuesta del país agredido.

“El origen del problema es la ocupación de Israel de Palestina”, señaló el diplomático palestino, en diálogo con Eduardo Feinmann, en tanto que Ronen señaló: “No voy a entrar en una discusión cuando mi padre está en un refugio, nosotros no lanzamos cohetes contra la población civil palestina”.

El tenso cruce entre los embajadores de Israel y Palestina en el programa de Feinmann

El cruce de los embajadores en el programa conducido por Feinmann se produjo en la tarde de este miércoles cuando el periodista hablaba con Ronen sobre el mensaje de la cancillería argentina en relación al conflicto, que sigue escalando entre Israel y Hamas.

Feinmann, entonces, presentó Wahed, el embajador palestino, para que diera su opinión con respecto a lo que ocurría en medio oriente. “Hay que recordar que en tres días conmemoramos 73 años de ocupación de Palestina y el destierro de tres cuartas partes de nuestro pueblo. Y en junio conmemoramos 54 años de la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalen Oriental”, comenzó el diplomático.

“Un pueblo que fue desalojado de su tierra y hoy se encuentra sometido bajo ocupación militar israelí, entonces hoy puede haber un conflicto armado, mañana puede haber tregua, pero en algún momento puede rebrotar, mientras no se solucione el origen del problema, que es la ocupación de Israel de Palestina”, agregó Wahed.

“Para poner fin a esto los palestinos hemos tendido una mano a Israel, intentando llegar a una solución pacífica -continuó-. En el ‘93, se firmaron los acuerdos de Oslo, pero lamentablemente estamos cada cierto tiempo enfrentándonos con lo mismo. Para poner fin a esto hay que poner fin al origen del conflicto, que es la ocupación”.

“¿Todo termina en los misiles?”, preguntó entonces Feinmann. “Me gustaría también que cuando ocurre algo en territorio palestino ocupado se tenga la misma preocupación, el mismo interés que lamentablemente nunca vemos”, respondió el embajador de Palestina.

Cuando el conductor de El Noticiero de LN+ le preguntó si él “tenía simpatía” por Hamas, Wahed respondió: “No tengo simpatía con ningún opresor, con quien mata a quien sea, sea quien sea”. Cuando Feinmann insistió con el grupo terrorista, el diplomático señaló: “No dije que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con Hamas, pero mi prioridad es la libertad de mi pueblo”.

El cruce entre Wahed y Ronen

Momentos más tarde, Feinmann dio paso a la embajadora de Israel, que en el uso de la palabra, sentenció: “No voy a entrar en una discusión cuando mi padre está en un refugio, pero queremos recordar que en el ’47, cuando los judíos aceptamos la resolución de la ONU, la rechazaron los árabes, y el día que terminó el mandato británico Israel fue atacada por cinco países árabes’'.

“Entonces, quién ocupa a quién -agregó Ronen-. Pero no voy a hablar de esto, porque queremos que sea la paz. Si el señor quiere tener un diálogo, estamos para dialogar”.

A continuación, la diplomática se dirigió a Feinmann para señalar una actitud del embajador de Palestina: “Él no rechazó a Hamas, ¿viste?”. Entonces, Wahed replicó: “Cuando rechacen a (Itamar) Ben Gvir (líder de un partido de ultraderecha israelí), yo rechazaré a Hamas”.

“Yo no voy a discutir -repitió Ronen-. Nosotros no lanzamos cohetes hacia la población civil palestina y hacemos todo lo que podemos para evitar que haya heridos civiles. Incluyendo que estamos diciendo cuando vamos a atacar a un lugar para que los civiles tengan tiempo para salir. Incluso algunos civiles que nombra el señor son víctimas de los cohetes de Hamas que cayeron dentro de la Franja de Gaza”.

“La señora no quiere dialogar mientras su padre está en un refugio, pero quiere dialogar imponiendo su voluntad sobre todo un pueblo sometido hace 73 años. La verdad que esta lógica a estas alturas de la historia es inaceptable. Si es Israel quien marca la agenda, es la potencia de ocupación. La verdad que negociar para aceptar la política de Israel no es negociar sino someterse, y no creo que el sometimiento lleve a una paz”, respondió el embajador palestino.

Sobre el final, Feinmann intentó que ambos diplomáticos tengan un saludo cordial. Wahed, entonces, señaló: “No tengo problema en saludar a quien sea. Ojalá podamos tener en nuestra región la paz que gozan ustedes, los argentinos, aunque no valoran lo que tienen”.

A su turno, Ronen dijo: “Quiero decir al señor salaam (paz en árabe) y Ramadan kareem (generoso ramadan) y ojalá podamos reunirnos en un ambiente menos tenso”.

LA NACION