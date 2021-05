Luis Majul, duro con el Gobierno: “Hipócritas, inmorales y mentirosos”

Esta noche, en su apertura del programa Voces, Luis Majul se refirió a las críticas que realizaron algunos miembros del Gobierno a las personas que, como Mauricio Macri, se vacunaron contra el coronavirus en Estados Unidos. El periodista señaló que criticar a quienes se inocularon afuera sin hablar de los vacunados vip es un acto de “cinismo superlativo”. El conductor de LN+ se refirió también en su editorial al llamado “hisopado gate”.

“Que Santiago Cafiero se atreva a abrir la boca, para hablar de ‘otros que aprovechan sus privilegios en Miami’ y aludir asi Mauricio Macri y Jorge Lanata, quienes se vacunaron en Miami, en uso de sus derechos legales, personales y vitales, es de un cinismo superlativo” arrancó Majul.

Vacunas, la ideologización de la pandemia - El editorial de Luis Majul en LN+ 11/05/2021

A continuación, el periodista se preguntó: “¿Por qué no habla también (por que no hablan, también) de la ministra Carla Vizotti, cuyos padres fueron vacunados antes que todos los demás? ¿Por qué no hablan de Carlos Zannini, que no solo se robó la vacuna, para él y para su esposa, sino que además se hizo pasar por personal médico?”

“¿Por qué no hablan de Stefanía Purita Díaz, la militante de Avellaneda de 25 años que fue vacunada por su cercanía al ex intendente de Avellaneda y ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, otro vacunado vip?”, añadió.

“Que nadie se llame a engaño: la verdadera contracara de Miguel Lifschitz no es Macri. No es Lanata. La contracara de esta persona de bien que murió a los 65 años de COVID y que no se adelantó en la cola es Purita”, sostuvo el conducgor de Voces.

“La verdadera contracara es Zanini”, sentenció.

“De nuevo: no vamos a dejar de hablar ni la gira europea que no sirve para nada -continuó el periodista-. Ni del desastre que son como gobierno, ni de las vacunas que no terminan de alcanzar, ni de las promesas de nuevos millones de vacunas”.

Más tarde, Majul se refirió a las irregulariddes descubiertas en los tests de coronavirus realizados en Ezeiza. “¿Pero por qué, por ejemplo, ya que están, no hablan de su responsabilidad política y administrativa en el denominado Hisopado Gate?”, se preguntó.

“¿Por qué no salen a hablar los responsables políticos de este escándalo, el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el ministro del Interior, Wado de Pedro o la ministra de Salud, la propia Vizzotti?”, añadió.

¿Por qué no admiten que detrás de las monotribustistas hay un presunto testaferro de Scioli, Guillermo Scarcella, y otros autodenominados militantes de La Cámpora (militantes de los negocios) como Rodolfo Príncipi y Daniel Ramón Trava?

“Me quiero detener solo unos segundos en el señor Trava -apuntó Majul-. Más trucho, no se consigue. Abogado de Adrían Castillo, sobrino Jorge Castillo, el rey de la Salada. El mismo Trava que denunció falsamente al fiscal Sebastián Scalera en la causa de espionaje radicada, hasta hace poco, en Lomas de Zamora”.

“El mismo Trava que, hasta que sacaron a la empresa Labpax, de Ezeiza, a patadas, se habría encargado de los hisopados truchos”, concluyó el periodista.

LA NACION