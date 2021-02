El cumpleaños de la reina: ¿por qué Meghan Markle no viajaría a Londres?

LONDRES.- Meghan Markle no regresaría a Gran Bretaña para el festejo oficial de cumpleaños de la reina Isabel II en junio y el príncipe Harry viajaría solo. La razón varía según los tabloides británicos. Algunos dicen que por la pandemia del coronavirus prefiere quedarse en su casa de California con su hijo Archie y otras fuentes señalan que es porque no quiere eclipsar a la reina, que cumplirá 95 años el 21 de abril próximo.

El autor de su biografía Finding Freedom, Omid Scoobie, dijo que viajar era incierto debido a la pandemia de coronavirus. Añadió que “hacer el viaje solo” será más fácil para Harry.

“Ni Meghan ni Harry han sido vacunados y los planes de viaje aún están en el aire. Meghan no querría estar lejos de Archie y sería muy complicado incluir a un niño pequeño en sus viajes con todas las restriccione“, dijo Scobie, a la revista de chimentos norteamericana OK! “Parece más fácil en este momento para Harry hacer el viaje solo. Pero no es la intención de Meghan desairar a la familia. Si el Covid fuera un factor, ella estaría allí”.

Sin embargo, otra fuente señaló a The Daily Mail que la decisión de Meghan de quedarse en casa también puede ser un esfuerzo por evitar un intenso escrutinio de los medios de comunicación para toda la familia.

“Harry quiere volver para los grandes cumpleaños de la reina y el príncipe Felipe”, dijo una fuente. “Pero parece probable que sea solo él. Si Meghan regresa, la sensación es que eclipsaría la ocasión. La gente solo estaría viendo el ‘drama’ de todo. Por supuesto, ella sería bienvenida, pero una la decisión de no venir pospondría ese dolor de cabeza al menos por un tiempo”.

Eso no quiere decir que Meghan nunca regresará a Gran Bretaña junto a Harry. Otra fuente más compartió con The Telegraph que Harry “quiere pasar más tiempo en Gran Bretaña” después de que se alivien las restricciones de viaje del coronavirus. Esto significa unas vacaciones familiares para ver a sus abuelos, bisabuelos y primos.

