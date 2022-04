El dólar en Uruguay tuvo la mayor racha de caídas mensuales desde 2016: ¿por qué preocupa?

MONTEVIDEO.- En abril el dólar no tuvo una tendencia clara en el mercado uruguayo, a veces por fenómenos del exterior y otras por efectos de medidas en el país, alternando rachas de caídas (que lo llevaron al menor valor desde marzo de 2020) y de alzas. Así, terminó el mes por debajo de los 41 pesos uruguayo. ¿Qué pasó entonces con la divisa estadounidense?

En el mes el dólar bajó 0,7% “punta a punta” (al comparar el precio de ayer con el de fin de marzo). Es la cuarta caída mensual consecutiva, si bien la de abril fue la reducción más moderada (en enero había bajado 1,21%, en febrero 3,67% y en marzo 3,33%). Esta racha de caídas mensuales consecutivas es la mayor desde 2016, cuando la moneda estadounidense retrocedió por ocho meses seguidos entre marzo y octubre.

El billete verde no tuvo una tendencia clara en el mes, alternando rachas de subas con otras de bajas. En los primeros días de abril el dólar cotizó al alza durante seis días consecutivos, pero a partir del día 8 (tras la decisión del Banco Central de subir la tasa de interés de referencia en pesos de 7,25% a 8,5%) se dieron ocho descensos seguidos que llevaron a que el acumulado mensual fuera negativo.

Sin embargo, y al influjo de Brasil (con la preocupación por la situación de China y las medidas de “cero covid” que implicaron cierres de actividades en varias ciudades) a partir del 25 se dan tres ascensos que hicieron revertir el acumulado a positivo.

No obstante, las caídas de los últimos dos días de abril contrarrestaron esta situación y llevaron a que el dólar caiga en el mes.

De los 18 días que hubo cotización, en 10 lo hizo a la baja, mientras y en ocho días fue al alza. El valor máximo alcanzado por el dólar en abril fue el 7 cuando el interbancario cotizó en 42,06 pesos uruguayos. La cotización mínima se dio el 22 de abril con un valor de $40,05 (que fue el mínimo desde marzo de 2020). Los $40 oficiaron de “piso” para el billete verde.

El aumento más pronunciado del mes, se dio el 25 de abril cuando subió respecto a la jornada anterior un 1,63% (la mayor suba diaria en dos meses). Mientras que la baja más acentuada fue el 21 de abril cuando retrocedió respecto a la jornada anterior 1,64% (la mayor reducción diaria en dos años).

El valor promedio del dólar en abril fue $41,15, una caída respecto al de marzo de 2,59%. Para encontrar un valor promedio mensual tan bajo hay que remontarse a febrero del 2020 cuando fue $38,044.

Ayer el dólar interbancario cayó 1,23% y se negoció en promedio a $40,827. En la jornada la moneda estadounidense cotizó entre $40,75 y $41 para finalizar en $40,85. El valor de cierre baja 0,73% respecto al del jueves.

En lo que va del año el dólar acumula una caída de 8,65% y en los últimos 12 meses retrocede 6,79%.

En la semana, el dólar sin embargo aumentó 1,94% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior). Esta suba se da luego de dos caídas semanales consecutivas.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó en abril 30 centésimos “punta a punta”. El promedio mensual de la pizarra a la compra fue de $39,92 y a la venta de $42,33.

Ayer los valores al público bajaron 30 centésimos respecto al jueves y el billete verde cerró en $39,65 y $42,05 compra y venta respectivamente.

Durante el mes de se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 767 transacciones por un monto equivalente a US$ 354,6 millones. En la última semana de abril se hicieron un 342 operaciones por US$ 153 millones y el día de mayor operativa de esta semana y del mes fue el 25 con US$ 42,2 millones transados en 101 operaciones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda estadounidense bajó ayer 1,83% y finalizó abril en 4,9191 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil subió 3,83% mientras que en lo que va del año cae 11,85%.

En la Argentina, el dólar oficial subió 0,11% ayer y finalizó en 115,31 pesos argentinos. En el mes el aumento fue de 3,87% y en el año sube 12,26%.

En tanto, el Índice UBI, que elabora República y mide el riesgo país, subió 3 unidades ayer y cerró en 128 puntos básicos. En abril el riesgo país subió 31 unidades y en el año aumenta 23 puntos básicos.

A su vez, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por prestamos entre sí a un día) se operó en 8,12% en el promedio del mes. El 7 de abril el Banco Central la elevó en 125 puntos básicos a 8,5%.

Competitividad

En marzo la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares empeoró respecto al mes previo 1,04%, según los datos publicados ayer por el Banco Central (BCU). Es la segunda caída consecutiva en el indicador (en febrero bajó 2,02%).

A nivel interanual, es decir al comprar con marzo del año anterior, el índice de tipo de cambio real también descendió, en este caso 0,34%. Esta baja en el indicador se da luego de 11 mejoras consecutivas.

La pérdida de competitividad de marzo respecto a febrero, que conlleva un aumento de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales, se explica por una pérdida en la competitividad frente a los países extrarregionales, dado que frente a los países de la región el índice tuvo una mejora.

El País/GDA