Una azafata argentina en Dubái contó cuánto gana y sorprendió a todos: “Siento que es tabú”

Victoria, una azafata argentina conocida en TikTok como @vicapano, desató un intenso debate en las redes sociales al revelar su salario y los beneficios que recibe como tripulante de cabina en la compañía Emirates, la aerolínea con sede en Dubái. El video, grabado mientras se preparaba para un vuelo a Estados Unidos, captó la atención de miles de usuarios, que debatieron sobre las condiciones laborales de la aviación internacional.

En el video, que obtuvo más de 450 mil visualizaciones, Victoria abordó directamente un tema que suele evitarse en el sector: la remuneración de las tripulantes. “Les voy a contar cuánto ganamos las azafatas de Emirates. Siento que es un tema bastante tabú y la verdad es que todos tenemos acceso a saberlo porque lo ponen ellos en la página oficial", explicó la tiktoker.

Victoria reveló detalles desconocidos de su profesión (Captura: @vicapano)

En su publicación, detalló que el salario base de una azafata en Emirates es de USD 1200 mensuales. A esta cifra se suman pagos por horas de vuelo, que varían según la cantidad de trayectos asignados cada mes. La compañía especifica el salario en Dirhams de los Emiratos Árabes Unidos (AED), la moneda oficial del país, cuyo valor aproximado es AED 3,67 por cada dólar estadounidense. Por cada hora de vuelo, se le da un compensatorio equivalente a USD 18,95. De esta manera, el promedio mensual de ingresos que alcanza llega a los USD 3061.

Más allá del sueldo, Victoria destacó el atractivo paquete de beneficios ofrecido por Emirates. “Creo que lo que realmente hace la diferencia al momento de tener en cuenta nuestro sueldo es que no pagamos alquiler, ni siquiera pagamos transporte desde y hacia el trabajo y encima tenemos descuento en todo el mundo“, reconoció. De esta manera, al tener cubierto por la aerolínea el alojamiento y el transporte para el trabajo, dos de los principales gastos de cualquier trabajador, las azafatas tienen un costo de vida bajo y pueden ahorrar ese excedente de dinero.

El testimonio de Victoria se viralizó rápidamente y la joven aprovechó para responder a las preguntas más frecuentes y curiosas que recibe en TikTok sobre su trabajo. Entre las inquietudes más habituales, abordó si las azafatas duermen en el avión, a lo que respondió afirmativamente, y explicó que utilizan camas ocultas ubicadas en compartimentos superiores o inferiores, fuera de la vista de los pasajeros.

Emirates es una de las aerolíneas más importantes del mundo (Foto: @emirates)

Otra pregunta recurrente fue si pueden viajar gratis, a lo que Victoria confirmó que, por ser parte de Emirates, tanto ella como su familia tienen acceso a pasajes gratuitos o con tarifas muy bajas. Consultada sobre el miedo a volar, señaló que no lo siente, aunque sí mantiene un gran respeto por la profesión y reconoce que las turbulencias son una constante, aunque los pasajeros no siempre las perciban. Finalmente, ante la pregunta sobre la relación entre azafatas y pilotos, prefirió no responder directamente y animó a otras colegas a compartir sus experiencias en los comentarios, aludiendo al popular mito del “amor en el aire”.

El contraste entre las condiciones laborales en Emirates y las de las aerolíneas europeas fue otro de los puntos clave que Victoria abordó en sus videos. Explicó que, en Europa, el salario medio de una azafata oscila entre EUR 1500 y EUR 2000 brutos mensuales. Sin embargo, los gastos en vivienda y transporte suelen ser considerablemente más altos, lo que reduce drásticamente el poder adquisitivo real.

La repercusión del video de Victoria se reflejó en la cantidad de comentarios, que superaron los 296, y la cantidad de likes: más de 35 mil. La azafata y creadora de contenido, no temió en revelar intimidades de uno de los trabajos que genera más incertidumbre en el mundo, por lo que sus seguidores se lo reconocieron.