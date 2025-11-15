Las cinco rutas de tren más fascinantes del mundo: paisajes increíbles y reconocimiento de la UNESCO

Los viajes en tren llevan consigo una magia difícil de igualar: combinan historia, ingeniería y paisajes que parecen salidos de una postal. No solo conectan destinos, sino que también narran la identidad de cada región que atraviesan. Tal es su valor cultural y escénico que, en distintos puntos del planeta, ciertos trayectos ferroviarios fueron reconocidos como Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose en verdaderas joyas.

Desde los Alpes hasta el Himalaya, y desde rutas centenarias en Europa hasta líneas que trepan montañas en Asia, el mapa ferroviario mundial reúne trayectos que combinan ingeniería, historia y paisajes extraordinarios. Muchas de estas conexiones no solo siguen activas, sino que además fueron reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por su valor cultural y su aporte al desarrollo de las regiones que atraviesan. En cada una de ellas, el viaje se convierte en una experiencia en sí misma, donde la belleza del camino importa tanto como el destino final. A continuación, algunas de las más destacadas.

1. Semmering (Austria)

La primera línea ferroviaria del mundo en ser reconocida por la UNESCO

Inaugurada en 1854, la línea Semmering se convirtió en la primera ruta ferroviaria del mundo en ingresar a la lista de la UNESCO, un reconocimiento que refleja tanto su audacia en ingeniería como su impacto histórico. Con un recorrido de 41 kilómetros entre Mürzzuschlag y Gloggnitz, este tramo completó la conexión entre Viena y Trieste en tiempos del Imperio Austrohúngaro, atravesando montañas y valles con una precisión sorprendente para su época.

Más de un siglo y medio después, el Semmering sigue activo y aún hoy es la forma más rápida de unir la capital austríaca con el sur del país.

2. Bernina railway line (Suiza / Italia)

Un viaje panorámico entre glaciares, lagos y cumbres alpinas reconocidos por la UNESCO

Situada entre Suiza e Italia, la línea Bernina forma parte de la propiedad reconocida por la UNESCO como Rhaetian Railway in the Albula/Bernina Landscapes, un recorrido de unos 128 kilómetros que atraviesa los Alpes con 55 túneles y 196 puentes. Este trayecto, considerado uno de los más escénicos del mundo, conecta regiones que durante siglos estuvieron separadas por la geografía montañosa.

A medida que avanza, el tren permite disfrutar vistas únicas de glaciares, lagos cristalinos y valles alpinos, transformando el viaje en una experiencia que combina naturaleza e historia.

3. Nilgiri Mountain Railway (India)

La línea centenaria que asciende por las montañas del sur de India

En el estado de Tamil Nadu, al sur de la India, la Nilgiri Mountain Railway fue finalizada en 1908 y hoy integra el conjunto ferroviario declarado por la UNESCO como Mountain Railways of India. Su trazado está entre montañas cubiertas de vegetación y pueblos que conservan un aire antiguo, convirtiéndose en una de las rutas más pintorescas del país.

A lo largo de sus 46 kilómetros, el tren atraviesa 16 túneles, más de 250 puentes y utiliza un sistema diseñado para superar las pendientes más exigentes. El resultado es un viaje que combina paisajes imponentes con una muestra impresionante de ingeniería.

4. Glacier Express (Suiza)

Un recorrido entre Zermatt y St. Moritz que atraviesa puentes y valles sorprendentes

Aunque técnicamente funciona como un tren turístico, el Glacier Express se convirtió en uno de los recorridos más emblemáticos de los Alpes suizos. Su ruta de 291 kilómetros une Zermatt con St. Moritz y atraviesa sectores que forman parte del patrimonio de la Rhaetian Railway, una red histórica reconocida por su valor cultural y paisajístico.

A lo largo del trayecto, el tren atraviesa 91 túneles y 291 puentes, incluyendo el imponente viaducto de Landwasser, una de las postales ferroviarias más famosas del mundo.

5. Kalka-Shimla Railway (India)

Un trayecto impactante que asciende hacia las montañas del Himalaya

Inaugurada en 1903, la Kalka-Shimla Railway es una de las rutas montañosas más destacadas de la India y forma parte del patrimonio reconocido por la UNESCO. A lo largo de casi 97 kilómetros, el tren asciende hacia la región montañosa que da acceso al Himalaya, atravesando túneles, puentes y un paisaje que representa un verdadero desafío ingenieril para su época.

Hoy sigue en funcionamiento y es elegida por quienes buscan un viaje lento, panorámico y cargado de historia. Sus vagones avanzan entre montañas y bosques impactantes, lo que ofrece una de las formas más pintorescas de llegar a Shimla y descubrir la belleza de la región.