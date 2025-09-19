El Ejército israelí cierra un corredor clave y advierte que usará una “fuerza sin precedentes” sobre la Ciudad de Gaza

JERUSALÉN.- El ejército israelí advirtió este viernes que empleará una “fuerza sin precedentes” en la Ciudad de Gaza, y urgió a los habitantes a huir hacia el sur después de anunciar el cierre de una ruta de evacuación provisional abierta 48 horas antes.

Israel lanzó el martes una gran ofensiva terrestre y aérea sobre la mayor urbe de la Franja con el fin de “eliminar” a Hamas, cuyo ataque el 7 de octubre de 2023 en suelo israelí desencadenó la guerra.

Vehículos de artillería israelíes se despliegan en la frontera de Israel con la Franja de Gaza el 19 de septiembre de 2025 JACK GUEZ� - AFP�

“A partir de este momento, la carretera de Salah al Din queda cerrada al tráfico en dirección sur. Las Fuerzas de Defensa de Israel seguirán actuando con una fuerza sin precedentes contra Hamas y otras organizaciones terroristas”, escribió el portavoz militar israelí en lengua árabe, Avichay Adraee, en la red social X.

Israel anunció la apertura el miércoles de una nueva ruta “temporal” para huir de la Ciudad de Gaza a través de la carretera Salah al Din, pero dijo que solo permanecería abierta hasta el viernes al mediodía hora local (6 en la Argentina).

La carretera Salah al Din es la principal vía norte-sur que atraviesa la franja costera, gobernada por Hamas desde 2007.

La carretera de Rashid, el camino costero al oeste de la Ciudad de Gaza, palestinos huyendo hacia el sur, el 18 de septiembre de 2025 Rizek Abdeljawad� - XinHua�

Según las últimas estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), aproximadamente 480.000 palestinos han huido de la Ciudad de Gaza hasta la fecha, dirigiéndose hacia el sur de la Franja. Se estima que un millón de palestinos residían en la ciudad antes de que las FDI lanzaran su ofensiva en la zona.

La advertencia del Ejército israelí se produce tres días antes de que se celebre la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, en la que varias potencias occidentales como Francia y Reino Unido, planean reconocer al Estado Palestino.

“Lo hemos perdido todo”

La única ruta posible hacia el sur, indicó Avichay Adraee, es por la calle Al-Rashid. El portavoz militar instó a los habitantes a “aprovechar esta oportunidad y unirse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se trasladaron al sur, a la zona humanitaria”.

“Nuestra vida se convirtió en una sucesión de explosiones y peligros”, lamentó por teléfono Sami Baroud, desde el oeste de la Ciudad de Gaza, en diálogo con la agencia de noticias AFP.

Humo elevándose durante el bombardeo israelí del territorio palestino sitiado el 19 de septiembre de 2025 JACK GUEZ� - AFP�

“Lo hemos perdido todo: nuestras vidas, nuestro futuro, nuestra sensación de seguridad. ¿Cómo puedo evacuar si ni siquiera puedo permitirme el transporte?”, se preguntó el joven desplazado de 35 años.

La ofensiva en la Ciudad de Gaza, respaldada por Estados Unidos, coincidió el martes con la publicación de un informe de una comisión independiente nombrada por la ONU, en el que se acusa a Israel de cometer un “genocidio” en el territorio palestino. En el documento, la comisión responsabiliza al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otros altos cargos de su gobierno por la situación en Gaza.

Israel rechazó la acusación y tachó el informe de “sesgado y mentiroso”.

Un hombre palestino se sienta en el suelo mientras come arroz que obtuvo de una cocina comunitaria en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza, el 19 de septiembre de 2025 -� - AFP�

Durante su ataque el 7 de octubre de 2023, comandos terroristas de Hamas mataron en Israel a 1219 personas, la mayoría de ellas civiles, según los recuentos basados en fuentes oficiales.

La campaña de represalia israelí mató al menos a 65.141 palestinos en la Franja de Gaza, también en su mayor parte civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio, que la ONU considera fiables.

Paso fronterizo cerrado

Israel también cerró el viernes el único paso fronterizo entre Cisjordania, ocupada por Israel, y Jordania, un día después de que un conductor que llevaba ayuda humanitaria de Jordania a Gaza abriera fuego y matara en el lugar a dos militares israelíes.

La Autoridad Aeroportuaria israelí, que gestiona el paso del puente Allenby, anunció su cierre hasta nuevo aviso.

Humo elevándose durante el bombardeo israelí del territorio palestino sitiado el 19 de septiembre de 2025 JACK GUEZ� - AFP�

Los dos pasos fronterizos entre Israel y Jordania también se vieron afectados: el del río Jordán, en el norte, cerrado, y el de Rabin, en el sur, abierto solo para los trabajadores.

Ningún grupo reivindicó inmediatamente la autoría del ataque en el puente Allenby, que es una ruta clave para el comercio entre Jordania e Israel y la única puerta de acceso a Jordania y al resto del mundo para más de 3 millones de palestinos de Cisjordania.

Agencias AFP, ANSA y Reuters