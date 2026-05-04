Una tragedia enlutó este domingo un concurrido espectáculo que se llevaba adelante en Colombia. Tres personas murieron y otras 40 resultaron heridas, con lesiones de distinta consideración, luego de que un vehículo de gran porte que participaba del show Monster Truck se saliera de la pista, totalmente fuera de control, y atropellara a un grupo de los 1500 espectadores que disfrutaban del evento.

Las imágenes del impactante momento quedaron registradas en los teléfonos de los presentes, en el show organizado en la ciudad de Popayán, al suroeste del país. La conductora de un camión monstruo perdió el control del vehículo y arrolló a decenas de personas del público, tras derribar unas vallas metálicas, que se encontraban a un lado de la pista principal.

Segundos antes, el vehículo, cuya denominación de fantasía era “la Dragona”, había atravesado una pista de obstáculos y fue entonces que, en medio de una acrobacia, perdió estabilidad.

Monster Truck en Colombia: un camión fuera de control atropelló a 40 personas y mató a tres

“Lamentamos profundamente el accidente”, dijo en la red social X Octavio Guzmán, gobernador del departamento del Cauca, cuya capital es Popayán. Entre los muertos hubo una niña, según medios locales, y varios otros menores más resultaron lesionados.

La gente gritaba desesperada, pidiendo ayuda y auxilio para que llegaran ambulancias y atendieran a los heridos que permanecían tendidos en el piso. “Un Monster Truck les pasó por encima, necesitamos que lleguen las patrullas”, se escuchaba en los videos de los testigos desesperados.

Monster Truck en Colombia: un camión fuera de control atropelló a 40 personas y mató a tres

Según el diario colombiano El Tiempo, la conductora que estaba en el vehículo que provocó el fuerte incidente fue identificada como Sonia Dilma Segura, la única mujer en América Latina habilitada para manejar este tipo de rodados. Ella sería una de las personas heridas, se agregó.

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Al respecto de lo sucedido, un funcionario local aseguró a los medios colombianos que el evento cumplía con todos los requisitos, incluyendo la póliza de responsabilidad contractual. Agregó que la empresa organizadora cuenta con amplia experiencia en este tipo de espectáculos. Dijo también que los conductores de los monster trucks también cumplen con la preparación requerida para ejecutar las maniobras.

Monster Truck en Colombia: un camión fuera de control atropelló a 40 personas y mató a tres

El alcalde de la ciudad de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, lamentó lo sucedido en su cuenta de X: “Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Bulevar Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos”.

Nos duele profundamente el accidente ocurrido en el sector de Boulevard Rose que deja, de manera preliminar, más de 38 personas heridas y 3 fallecidos.



Desde el primer momento, como alcalde, he dispuesto toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias.… — Juan Carlos Muñoz Bravo (@JuanCarlosM_B) May 4, 2026

“Desde el primer momento, como alcalde, dispuse toda la capacidad institucional al servicio de las víctimas y sus familias. Estamos articulados con la red hospitalaria, los organismos de socorro y las autoridades para garantizar una atención oportuna, humana y digna en medio de esta difícil hora”, agregó el funcionario.

“Era un evento privado. Se presentó una falla mecánica, se salió de la pista. El vehículo se aceleró, no se podía frenar y la persona que conducía está estable”, indicó a El Tiempo el coronel Julián Castañeda, comandante de la Policía de Popayán.